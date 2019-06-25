Россия договорилась с Мали о военном сотрудничестве

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн – РИА Новости. Министры обороны РФ и Мали генерал армии Сергей Шойгу и дивизионный генерал Ибрахим Дахиру Дембеле во вторник подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.
"По нашему мнению, активизация военных связей отвечает интересам двух наших стран", - сказал Шойгу в ходе форума "Армия-2019"
Соглашение призвано способствовать укреплению отношений России в оборонной сфере с этой западноафриканской страной, отметил Шойгу. Детали не уточняются.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".