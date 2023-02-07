https://ria.ru/20230207/postavki-1850325316.html
Лавров анонсировал дополнительные поставки военной техники в Мали
Лавров анонсировал дополнительные поставки военной техники в Мали - РИА Новости, 07.02.2023
Лавров анонсировал дополнительные поставки военной техники в Мали
Россия 19 января направила Мали крупную партию авиатехники, сотрудничество в военной и военно-технической сферах в этом году получило новое развитие, заявил... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:46
2023-02-07T15:46
2023-02-07T17:59
россия
мали
сергей лавров
в мире
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БАМАКО, 7 фев — РИА Новости. Россия 19 января направила Мали крупную партию авиатехники, сотрудничество в военной и военно-технической сферах в этом году получило новое развитие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Министр добавил, что Россия будет продолжать оказывать необходимую поддержку по двусторонней линии в решении задач повышения боеспособности Вооруженных сил Мали, подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов."На этот счет у наших малийских друзей есть конкретные пожелания, они планомерно удовлетворяются", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20230207/mali-1850352434.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мали, сергей лавров, в мире
Россия, Мали, Сергей Лавров, В мире
15:46 07.02.2023 (обновлено: 17:59 07.02.2023)
Лавров анонсировал дополнительные поставки военной техники в Мали
Глава МИД Лавров: Россия будет планировать дополнительные поставки военной техники в Мали
БАМАКО, 7 фев — РИА Новости. Россия 19 января направила Мали крупную партию авиатехники, сотрудничество в военной и военно-технической сферах в этом году получило новое развитие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр добавил, что Россия будет продолжать оказывать необходимую поддержку по двусторонней линии в решении задач повышения боеспособности Вооруженных сил Мали, подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
"На этот счет у наших малийских друзей есть конкретные пожелания, они планомерно удовлетворяются", - подчеркнул Лавров.