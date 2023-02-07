https://ria.ru/20230207/postavki-1850325316.html

Лавров анонсировал дополнительные поставки военной техники в Мали

Лавров анонсировал дополнительные поставки военной техники в Мали - РИА Новости, 07.02.2023

Лавров анонсировал дополнительные поставки военной техники в Мали

Россия 19 января направила Мали крупную партию авиатехники, сотрудничество в военной и военно-технической сферах в этом году получило новое развитие, заявил... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:46

2023-02-07T15:46

2023-02-07T17:59

россия

мали

сергей лавров

в мире

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БАМАКО, 7 фев — РИА Новости. Россия 19 января направила Мали крупную партию авиатехники, сотрудничество в военной и военно-технической сферах в этом году получило новое развитие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Министр добавил, что Россия будет продолжать оказывать необходимую поддержку по двусторонней линии в решении задач повышения боеспособности Вооруженных сил Мали, подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов."На этот счет у наших малийских друзей есть конкретные пожелания, они планомерно удовлетворяются", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20230207/mali-1850352434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мали, сергей лавров, в мире