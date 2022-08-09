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Посол: техника из России будет использована в Мали для борьбы с терроризмом - РИА Новости, 09.08.2022
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Посол: техника из России будет использована в Мали для борьбы с терроризмом
Посол: техника из России будет использована в Мали для борьбы с терроризмом - РИА Новости, 09.08.2022
Посол: техника из России будет использована в Мали для борьбы с терроризмом
Российская военная техника, переданная Мали, будет использована для борьбы с террористическими организациями в этой стране, сообщил РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:06
2022-08-09T17:06
в мире
мали
россия
исламское государство
aero l-39 albatros
су-25
ми-24п
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БАМАКО, 9 авг - РИА Новости. Российская военная техника, переданная Мали, будет использована для борьбы с террористическими организациями в этой стране, сообщил РИА Новости посол РФ в Бамако Игорь Громыко.Во вторник Мали в ходе официальной церемонии получила несколько военных самолетов и вертолетов от России, были переданы истребители типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты CASA C-295.Как уточнил Громыко, "состоялась передача военной техники: 4 вертолета и 8 самолетов"."Главное, для чего нужна эта техника, - здесь орудуют разные террористические банды: "Аль Каида"*, "Исламское государство"* и так далее. И эта техника будет использована в борьбе с ними. Российская техника уже используется в Мали, и президент Гойта очень доволен нашим сотрудничеством", - отметил российский дипломат.В последнее время в Мали идет активная борьба с террористическими группировками. В июне военные нейтрализовали более 60 джихадистов в центре африканского государства, где ранее в результате атак террористов погибли более 130 человек. Объектами нападений стали город Дьялассагу в области Мопти и близлежащие населенные пункты Диавели и Дессагу. В начале августа, по сообщению агентства Франс пресс, по меньшей мере 17 солдат и четыре мирных жителя погибли в результате атаки террористов в Тессите, в приграничной зоне между Мали, Буркина-Фасо и Нигером. Армия обвинила в нападении террористов. Предположительно, военные отражали атаку боевиков группировки "Исламское государство в Большой Сахаре".Военно-техническое сотрудничество Мали с Россией было возобновлено в 2019 году в рамках двустороннего соглашения, по которому африканская страна закупает у РФ военную технику, самолеты, оружие и другое оборудование. Вместе с этим также предоставляется техническая поддержка и специалисты, которые сейчас присутствуют на территории Мали.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220809/mali-1808350040.html
https://ria.ru/20220809/mali-1808279588.html
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в мире, мали, россия, исламское государство, aero l-39 albatros, су-25, ми-24п
17:06 09.08.2022
 
Посол: техника из России будет использована в Мали для борьбы с терроризмом

Посол в Бамако: техника из России будет использоваться в Мали для борьбы с террористами

© AP Photo / Harouna TraoreСотрудники полиции Мали
Сотрудники полиции Мали - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Harouna Traore
Сотрудники полиции Мали
Читать ria.ru в
БАМАКО, 9 авг - РИА Новости. Российская военная техника, переданная Мали, будет использована для борьбы с террористическими организациями в этой стране, сообщил РИА Новости посол РФ в Бамако Игорь Громыко.
Во вторник Мали в ходе официальной церемонии получила несколько военных самолетов и вертолетов от России, были переданы истребители типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты CASA C-295.
Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 15:53
Россия передала Мали военные самолеты и вертолеты
Как уточнил Громыко, "состоялась передача военной техники: 4 вертолета и 8 самолетов".
"Главное, для чего нужна эта техника, - здесь орудуют разные террористические банды: "Аль Каида"*, "Исламское государство"* и так далее. И эта техника будет использована в борьбе с ними. Российская техника уже используется в Мали, и президент Гойта очень доволен нашим сотрудничеством", - отметил российский дипломат.
В последнее время в Мали идет активная борьба с террористическими группировками. В июне военные нейтрализовали более 60 джихадистов в центре африканского государства, где ранее в результате атак террористов погибли более 130 человек. Объектами нападений стали город Дьялассагу в области Мопти и близлежащие населенные пункты Диавели и Дессагу. В начале августа, по сообщению агентства Франс пресс, по меньшей мере 17 солдат и четыре мирных жителя погибли в результате атаки террористов в Тессите, в приграничной зоне между Мали, Буркина-Фасо и Нигером. Армия обвинила в нападении террористов. Предположительно, военные отражали атаку боевиков группировки "Исламское государство в Большой Сахаре".
Военно-техническое сотрудничество Мали с Россией было возобновлено в 2019 году в рамках двустороннего соглашения, по которому африканская страна закупает у РФ военную технику, самолеты, оружие и другое оборудование. Вместе с этим также предоставляется техническая поддержка и специалисты, которые сейчас присутствуют на территории Мали.
*Запрещенная в России террористическая организация
Митинг в столице Мали Бамако в поддержку военного мятежа - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 12:54
В Мали благодарны России за помощь в борьбе с террористами, показал опрос
 
В миреМалиРоссияИсламское государствоAero L-39 AlbatrosСу-25Ми-24П
 
 
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