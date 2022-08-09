Посол: техника из России будет использована в Мали для борьбы с терроризмом
Посол в Бамако: техника из России будет использоваться в Мали для борьбы с террористами
© AP Photo / Harouna TraoreСотрудники полиции Мали
© AP Photo / Harouna Traore
Сотрудники полиции Мали
БАМАКО, 9 авг - РИА Новости. Российская военная техника, переданная Мали, будет использована для борьбы с террористическими организациями в этой стране, сообщил РИА Новости посол РФ в Бамако Игорь Громыко.
Как уточнил Громыко, "состоялась передача военной техники: 4 вертолета и 8 самолетов".
"Главное, для чего нужна эта техника, - здесь орудуют разные террористические банды: "Аль Каида"*, "Исламское государство"* и так далее. И эта техника будет использована в борьбе с ними. Российская техника уже используется в Мали, и президент Гойта очень доволен нашим сотрудничеством", - отметил российский дипломат.
В последнее время в Мали идет активная борьба с террористическими группировками. В июне военные нейтрализовали более 60 джихадистов в центре африканского государства, где ранее в результате атак террористов погибли более 130 человек. Объектами нападений стали город Дьялассагу в области Мопти и близлежащие населенные пункты Диавели и Дессагу. В начале августа, по сообщению агентства Франс пресс, по меньшей мере 17 солдат и четыре мирных жителя погибли в результате атаки террористов в Тессите, в приграничной зоне между Мали, Буркина-Фасо и Нигером. Армия обвинила в нападении террористов. Предположительно, военные отражали атаку боевиков группировки "Исламское государство в Большой Сахаре".
Военно-техническое сотрудничество Мали с Россией было возобновлено в 2019 году в рамках двустороннего соглашения, по которому африканская страна закупает у РФ военную технику, самолеты, оружие и другое оборудование. Вместе с этим также предоставляется техническая поддержка и специалисты, которые сейчас присутствуют на территории Мали.
*Запрещенная в России террористическая организация