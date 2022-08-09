https://ria.ru/20220809/mali-1808366564.html

Посол: техника из России будет использована в Мали для борьбы с терроризмом

Посол: техника из России будет использована в Мали для борьбы с терроризмом - РИА Новости, 09.08.2022

Посол: техника из России будет использована в Мали для борьбы с терроризмом

Российская военная техника, переданная Мали, будет использована для борьбы с террористическими организациями в этой стране, сообщил РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:06

2022-08-09T17:06

2022-08-09T17:06

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БАМАКО, 9 авг - РИА Новости. Российская военная техника, переданная Мали, будет использована для борьбы с террористическими организациями в этой стране, сообщил РИА Новости посол РФ в Бамако Игорь Громыко.Во вторник Мали в ходе официальной церемонии получила несколько военных самолетов и вертолетов от России, были переданы истребители типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты CASA C-295.Как уточнил Громыко, "состоялась передача военной техники: 4 вертолета и 8 самолетов"."Главное, для чего нужна эта техника, - здесь орудуют разные террористические банды: "Аль Каида"*, "Исламское государство"* и так далее. И эта техника будет использована в борьбе с ними. Российская техника уже используется в Мали, и президент Гойта очень доволен нашим сотрудничеством", - отметил российский дипломат.В последнее время в Мали идет активная борьба с террористическими группировками. В июне военные нейтрализовали более 60 джихадистов в центре африканского государства, где ранее в результате атак террористов погибли более 130 человек. Объектами нападений стали город Дьялассагу в области Мопти и близлежащие населенные пункты Диавели и Дессагу. В начале августа, по сообщению агентства Франс пресс, по меньшей мере 17 солдат и четыре мирных жителя погибли в результате атаки террористов в Тессите, в приграничной зоне между Мали, Буркина-Фасо и Нигером. Армия обвинила в нападении террористов. Предположительно, военные отражали атаку боевиков группировки "Исламское государство в Большой Сахаре".Военно-техническое сотрудничество Мали с Россией было возобновлено в 2019 году в рамках двустороннего соглашения, по которому африканская страна закупает у РФ военную технику, самолеты, оружие и другое оборудование. Вместе с этим также предоставляется техническая поддержка и специалисты, которые сейчас присутствуют на территории Мали.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220809/mali-1808350040.html

https://ria.ru/20220809/mali-1808279588.html

мали

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мали, россия, исламское государство, aero l-39 albatros, су-25, ми-24п