https://ria.ru/20230728/kharassment-1886625083.html

Суд со звездой: кого из знаменитостей обвиняли в домогательствах

Суд со звездой: кого из знаменитостей обвиняли в домогательствах - РИА Новости, 28.07.2023

Суд со звездой: кого из знаменитостей обвиняли в домогательствах

Голливудский актер Кевин Спейси смог доказать в суде невиновность по очередному делу о сексуальных домогательствах. Череда скандальных процессов в последние... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T04:00

2023-07-28T04:00

2023-07-28T04:00

культура

культура

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кевин спейси

харви вайнштейн

пласидо доминго

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Юлия Зачетова. Голливудский актер Кевин Спейси смог доказать в суде невиновность по очередному делу о сексуальных домогательствах. Череда скандальных процессов в последние шесть лет едва не стоила ему карьеры. О знаменитостях, которые столкнулись с аналогичными обвинениями, — в материале РИА Новости.Кевин Спейси: 15 заявлений и ни одного доказанногоВ 2017 году, по данным СМИ, 15 человек заявили о домогательствах со стороны Спейси. Самый ранний инцидент, по которому американскому актеру пытались предъявить обвинения, произошел в 1981 году. До суда дошли три дела, и ни в одном из них вина 64-летнего актера не была доказана.Пикантность истории в том, что обвинения были выдвинуты мужчинами. По словам Спейси, эта ситуация дала ему храбрости признаться, что у него были однополые отношения.Несмотря на бездоказательность обвинений? скандал моментально ударил по карьере Спейси. В 2017 году компания Netflix решила завершить сериал "Карточный домик" сокращенным сезоном без участия прежнего исполнителя главной роли. Актер еще и остался должен почти 31 миллион долларов продюсерской компании MRC, занимавшейся производством сериала. Кроме того, Спейси лишился главной роли в картине Ридли Скотта "Все деньги мира": режиссер заменил его на Кристофера Пламмера.Вернуться в профессию Спейси смог только в 2021 году, приступив к съемкам в фильме итальянского режиссера Франко Неро "Человек, который нарисовал Бога". В 2022 году актер получил главную роль в исторической драме венгерского режиссера Питера Сооса "1242 – Выход на Запад". В прошлом году Спейси также подписал контракт на участие в инди-ленте Джина Фолэйза "Контроль": в кадре он не появится, в проекте будет звучать только его голос.Харви Вайнштейн: месть голливудских красотокСамым громким секс-скандалом стало дело одного из влиятельнейших кинопродюсеров Голливуда Харви Вайнштейна, которое закончилось реальным сроком. Его обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман, Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн. Процесс дал старт движению жертв харассмента #MeToo ("Я тоже").В 2020 году верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу. Продюсер заявил пострадавшим от него женщинам, что раскаивается в том, что сделал. Спустя три года суд Лос-Анджелеса добавил 16 лет тюремного заключения по обвинению в изнасиловании. Таким образом, 71-летний Вайнштейн фактически должен провести в тюрьме остаток жизни.Разбирательство стоило Вайнштейну не только свободы и карьеры, но и звания командора Ордена Британской империи (CBE). Зато студия Universal Pictures анонсировала фильм, посвященный скандалу с кинопродюсером.Пласидо Доминго: отлучить пылкого певца от сценыВ музыкальном мире тоже бушуют страсти. Под обвинения попал испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго.В августе 2019 года девять женщин обвинили тенора в сексуальных домогательствах. Они заявили, что в течение 30 лет он вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать. Позднее еще 11 женщин выступили с подобными обвинениями. Доминго все это отрицал. В январе 2023 года некая певица на условиях анонимности тоже выдвинула обвинения в адрес 82-летнего коллеги в эфире испанского телеканала La Sexta.Доминго пришлось уйти с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, где он проработал более 20 лет. Опера Лос-Анджелеса объявила о проведении собственного расследования с привлечением независимых экспертов. Многие европейские и американские театры отказались от выступлений певца. А вот Большой театр России не стал прерывать сотрудничество с артистом из-за неподтвержденных обвинений.Мэрилин Мэнсон: бывшие девушки против рок-звездыАмериканский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон с 2021 года отбивается от обвинений со стороны бывших подруг. Более десяти женщин обвинили певца в агрессивных действиях и домогательствах. Среди них — актрисы Эван Рэйчел Вуд и Эсме Бьянко, модель Эшли Морган Смитлайн. Последняя в этом году призналась, что ее обвинения в адрес американского музыканта были ложными и сделаны под давлением Вуд, а с Бьянко музыкант заключил досудебное соглашение.Также в 2021 году суд в Калифорнии отклонил в связи с истечением срока давности иск еще одной бывшей девушки Мэнсона, которая утверждала, что певец, с которым она начала встречаться в 2011 году, умышленно причинял ей эмоциональный стресс. Однако в этом году стало известно о еще одном иске против Мэнсона, в котором фигурирует несовершеннолетняя потерпевшая.Тилль Линдеманн: отвязные вечеринки RammsteinВ июне издание Tagesspiegel сообщило, что прокуратура начала проверку в отношении лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна по статье о сексуальном домогательстве, сексуальном принуждении и изнасиловании.Причиной стали обвинения девушки по имени Шелби Линн. Она заявила, что на закрытом мероприятии музыкант предложил ей алкоголь из-за которого ухудшилось ее самочувствие. По словам поклонницы Rammstein, он собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ. После откровений Линн еще несколько девушек сообщили, что подверглись домогательствам со стороны Линдеманна.На волне скандала сторонники феминизма провели в Берлине шествие против июльских концертов Rammstein, а на штаб-квартиру рок-группы напали. Сам Линдеманн намерен доказать невиновность в суде и после обрушившегося на него негатива закрыл комментарии к своим постам в соцсетях.Жерар Депардье: шум в прессе и только один искФранцузский актер с российским паспортом Жерар Депардье также оказался в центре секс-скандала.В 2018 году начинающая актриса Шарлотта Арно обвинила звезду в сексуальном насилии, о результатах следствия пока не было объявлено.Весной 2023 года французское онлайн-издание Mediapart со ссылкой на собственное расследование заявило о еще 13 эпизодах с различными действиями сексуального характера со стороны актера с 2004 по 2022 год. К настоящему моменту не известно, чтобы хоть одна из тех, кто обвиняет 74-летнего Депардье в ненадлежащем поведении, подала заявление.

https://ria.ru/20230726/speysi-1886443651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культура, знаменитости, кевин спейси, харви вайнштейн, пласидо доминго, мэрилин мэнсон (брайан уорнер), rammstein, тилль линдеманн, жерар депардье