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Суд со звездой: кого из знаменитостей обвиняли в домогательствах - РИА Новости, 28.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:00 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/kharassment-1886625083.html
Суд со звездой: кого из знаменитостей обвиняли в домогательствах
Суд со звездой: кого из знаменитостей обвиняли в домогательствах - РИА Новости, 28.07.2023
Суд со звездой: кого из знаменитостей обвиняли в домогательствах
Голливудский актер Кевин Спейси смог доказать в суде невиновность по очередному делу о сексуальных домогательствах. Череда скандальных процессов в последние... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T04:00
2023-07-28T04:00
культура
культура
знаменитости
кевин спейси
харви вайнштейн
пласидо доминго
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
rammstein
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Юлия Зачетова. Голливудский актер Кевин Спейси смог доказать в суде невиновность по очередному делу о сексуальных домогательствах. Череда скандальных процессов в последние шесть лет едва не стоила ему карьеры. О знаменитостях, которые столкнулись с аналогичными обвинениями, — в материале РИА Новости.Кевин Спейси: 15 заявлений и ни одного доказанногоВ 2017 году, по данным СМИ, 15 человек заявили о домогательствах со стороны Спейси. Самый ранний инцидент, по которому американскому актеру пытались предъявить обвинения, произошел в 1981 году. До суда дошли три дела, и ни в одном из них вина 64-летнего актера не была доказана.Пикантность истории в том, что обвинения были выдвинуты мужчинами. По словам Спейси, эта ситуация дала ему храбрости признаться, что у него были однополые отношения.Несмотря на бездоказательность обвинений? скандал моментально ударил по карьере Спейси. В 2017 году компания Netflix решила завершить сериал "Карточный домик" сокращенным сезоном без участия прежнего исполнителя главной роли. Актер еще и остался должен почти 31 миллион долларов продюсерской компании MRC, занимавшейся производством сериала. Кроме того, Спейси лишился главной роли в картине Ридли Скотта "Все деньги мира": режиссер заменил его на Кристофера Пламмера.Вернуться в профессию Спейси смог только в 2021 году, приступив к съемкам в фильме итальянского режиссера Франко Неро "Человек, который нарисовал Бога". В 2022 году актер получил главную роль в исторической драме венгерского режиссера Питера Сооса "1242 – Выход на Запад". В прошлом году Спейси также подписал контракт на участие в инди-ленте Джина Фолэйза "Контроль": в кадре он не появится, в проекте будет звучать только его голос.Харви Вайнштейн: месть голливудских красотокСамым громким секс-скандалом стало дело одного из влиятельнейших кинопродюсеров Голливуда Харви Вайнштейна, которое закончилось реальным сроком. Его обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман, Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн. Процесс дал старт движению жертв харассмента #MeToo ("Я тоже").В 2020 году верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу. Продюсер заявил пострадавшим от него женщинам, что раскаивается в том, что сделал. Спустя три года суд Лос-Анджелеса добавил 16 лет тюремного заключения по обвинению в изнасиловании. Таким образом, 71-летний Вайнштейн фактически должен провести в тюрьме остаток жизни.Разбирательство стоило Вайнштейну не только свободы и карьеры, но и звания командора Ордена Британской империи (CBE). Зато студия Universal Pictures анонсировала фильм, посвященный скандалу с кинопродюсером.Пласидо Доминго: отлучить пылкого певца от сценыВ музыкальном мире тоже бушуют страсти. Под обвинения попал испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго.В августе 2019 года девять женщин обвинили тенора в сексуальных домогательствах. Они заявили, что в течение 30 лет он вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать. Позднее еще 11 женщин выступили с подобными обвинениями. Доминго все это отрицал. В январе 2023 года некая певица на условиях анонимности тоже выдвинула обвинения в адрес 82-летнего коллеги в эфире испанского телеканала La Sexta.Доминго пришлось уйти с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, где он проработал более 20 лет. Опера Лос-Анджелеса объявила о проведении собственного расследования с привлечением независимых экспертов. Многие европейские и американские театры отказались от выступлений певца. А вот Большой театр России не стал прерывать сотрудничество с артистом из-за неподтвержденных обвинений.Мэрилин Мэнсон: бывшие девушки против рок-звездыАмериканский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон с 2021 года отбивается от обвинений со стороны бывших подруг. Более десяти женщин обвинили певца в агрессивных действиях и домогательствах. Среди них — актрисы Эван Рэйчел Вуд и Эсме Бьянко, модель Эшли Морган Смитлайн. Последняя в этом году призналась, что ее обвинения в адрес американского музыканта были ложными и сделаны под давлением Вуд, а с Бьянко музыкант заключил досудебное соглашение.Также в 2021 году суд в Калифорнии отклонил в связи с истечением срока давности иск еще одной бывшей девушки Мэнсона, которая утверждала, что певец, с которым она начала встречаться в 2011 году, умышленно причинял ей эмоциональный стресс. Однако в этом году стало известно о еще одном иске против Мэнсона, в котором фигурирует несовершеннолетняя потерпевшая.Тилль Линдеманн: отвязные вечеринки RammsteinВ июне издание Tagesspiegel сообщило, что прокуратура начала проверку в отношении лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна по статье о сексуальном домогательстве, сексуальном принуждении и изнасиловании.Причиной стали обвинения девушки по имени Шелби Линн. Она заявила, что на закрытом мероприятии музыкант предложил ей алкоголь из-за которого ухудшилось ее самочувствие. По словам поклонницы Rammstein, он собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ. После откровений Линн еще несколько девушек сообщили, что подверглись домогательствам со стороны Линдеманна.На волне скандала сторонники феминизма провели в Берлине шествие против июльских концертов Rammstein, а на штаб-квартиру рок-группы напали. Сам Линдеманн намерен доказать невиновность в суде и после обрушившегося на него негатива закрыл комментарии к своим постам в соцсетях.Жерар Депардье: шум в прессе и только один искФранцузский актер с российским паспортом Жерар Депардье также оказался в центре секс-скандала.В 2018 году начинающая актриса Шарлотта Арно обвинила звезду в сексуальном насилии, о результатах следствия пока не было объявлено.Весной 2023 года французское онлайн-издание Mediapart со ссылкой на собственное расследование заявило о еще 13 эпизодах с различными действиями сексуального характера со стороны актера с 2004 по 2022 год. К настоящему моменту не известно, чтобы хоть одна из тех, кто обвиняет 74-летнего Депардье в ненадлежащем поведении, подала заявление.
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культура, знаменитости, кевин спейси, харви вайнштейн, пласидо доминго, мэрилин мэнсон (брайан уорнер), rammstein, тилль линдеманн, жерар депардье
Культура, Культура, Знаменитости, Кевин Спейси, Харви Вайнштейн, Пласидо Доминго, Мэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер), Rammstein, Тилль Линдеманн, Жерар Депардье

Суд со звездой: кого из знаменитостей обвиняли в домогательствах

© Netflix Кевин Спейси в сериале "Карточный домик"
Кевин Спейси в сериале Карточный домик
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Юлия Зачетова. Голливудский актер Кевин Спейси смог доказать в суде невиновность по очередному делу о сексуальных домогательствах. Череда скандальных процессов в последние шесть лет едва не стоила ему карьеры. О знаменитостях, которые столкнулись с аналогичными обвинениями, — в материале РИА Новости.

Кевин Спейси: 15 заявлений и ни одного доказанного

В 2017 году, по данным СМИ, 15 человек заявили о домогательствах со стороны Спейси. Самый ранний инцидент, по которому американскому актеру пытались предъявить обвинения, произошел в 1981 году. До суда дошли три дела, и ни в одном из них вина 64-летнего актера не была доказана.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАктер Кевин Спейси
Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Актер Кевин Спейси
Пикантность истории в том, что обвинения были выдвинуты мужчинами. По словам Спейси, эта ситуация дала ему храбрости признаться, что у него были однополые отношения.
Несмотря на бездоказательность обвинений? скандал моментально ударил по карьере Спейси. В 2017 году компания Netflix решила завершить сериал "Карточный домик" сокращенным сезоном без участия прежнего исполнителя главной роли. Актер еще и остался должен почти 31 миллион долларов продюсерской компании MRC, занимавшейся производством сериала. Кроме того, Спейси лишился главной роли в картине Ридли Скотта "Все деньги мира": режиссер заменил его на Кристофера Пламмера.
© Канал Kevin Spacey на YoutubeСкриншот видео "Позвольте мне быть Фрэнком" с участием американского актера Кевина Спейси
Скриншот видео Позвольте мне быть Фрэнком с участием американского актера Кевина Спейси
© Канал Kevin Spacey на Youtube
Скриншот видео "Позвольте мне быть Фрэнком" с участием американского актера Кевина Спейси
Вернуться в профессию Спейси смог только в 2021 году, приступив к съемкам в фильме итальянского режиссера Франко Неро "Человек, который нарисовал Бога". В 2022 году актер получил главную роль в исторической драме венгерского режиссера Питера Сооса "1242 – Выход на Запад". В прошлом году Спейси также подписал контракт на участие в инди-ленте Джина Фолэйза "Контроль": в кадре он не появится, в проекте будет звучать только его голос.

Харви Вайнштейн: месть голливудских красоток

Самым громким секс-скандалом стало дело одного из влиятельнейших кинопродюсеров Голливуда Харви Вайнштейна, которое закончилось реальным сроком. Его обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман, Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн. Процесс дал старт движению жертв харассмента #MeToo ("Я тоже").
© AP Photo / Invision/ Arthur MolaПродюсер Харви Вайнштейн на кинофестивале в Каннах
Продюсер Харви Вайнштейн на кинофестивале в Каннах - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
Продюсер Харви Вайнштейн на кинофестивале в Каннах
В 2020 году верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу. Продюсер заявил пострадавшим от него женщинам, что раскаивается в том, что сделал. Спустя три года суд Лос-Анджелеса добавил 16 лет тюремного заключения по обвинению в изнасиловании. Таким образом, 71-летний Вайнштейн фактически должен провести в тюрьме остаток жизни.
© AP Photo / John MinchilloХарви Вайнштейн прибывает в здание суда Манхэттена. 24 февраля 2020
Харви Вайнштейн прибывает в здание суда Манхэттена. 24 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / John Minchillo
Харви Вайнштейн прибывает в здание суда Манхэттена. 24 февраля 2020
Разбирательство стоило Вайнштейну не только свободы и карьеры, но и звания командора Ордена Британской империи (CBE). Зато студия Universal Pictures анонсировала фильм, посвященный скандалу с кинопродюсером.

Пласидо Доминго: отлучить пылкого певца от сцены

В музыкальном мире тоже бушуют страсти. Под обвинения попал испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго.
© AP Photo / Matthias SchraderПласидо Доминго разговаривает с поклонниками возле оперного театра в Зальцбурге
Пласидо Доминго разговаривает с поклонниками возле оперного театра в Зальцбурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Пласидо Доминго разговаривает с поклонниками возле оперного театра в Зальцбурге
В августе 2019 года девять женщин обвинили тенора в сексуальных домогательствах. Они заявили, что в течение 30 лет он вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать. Позднее еще 11 женщин выступили с подобными обвинениями. Доминго все это отрицал. В январе 2023 года некая певица на условиях анонимности тоже выдвинула обвинения в адрес 82-летнего коллеги в эфире испанского телеканала La Sexta.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКонцерт оперного певца П. Доминго в Москве
Концерт оперного певца П. Доминго в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Концерт оперного певца П. Доминго в Москве
Доминго пришлось уйти с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, где он проработал более 20 лет. Опера Лос-Анджелеса объявила о проведении собственного расследования с привлечением независимых экспертов. Многие европейские и американские театры отказались от выступлений певца. А вот Большой театр России не стал прерывать сотрудничество с артистом из-за неподтвержденных обвинений.

Мэрилин Мэнсон: бывшие девушки против рок-звезды

Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон с 2021 года отбивается от обвинений со стороны бывших подруг. Более десяти женщин обвинили певца в агрессивных действиях и домогательствах. Среди них — актрисы Эван Рэйчел Вуд и Эсме Бьянко, модель Эшли Морган Смитлайн. Последняя в этом году призналась, что ее обвинения в адрес американского музыканта были ложными и сделаны под давлением Вуд, а с Бьянко музыкант заключил досудебное соглашение.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонцерт Мэрилина Мэнсона
Концерт Мэрилина Мэнсона - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Концерт Мэрилина Мэнсона
Также в 2021 году суд в Калифорнии отклонил в связи с истечением срока давности иск еще одной бывшей девушки Мэнсона, которая утверждала, что певец, с которым она начала встречаться в 2011 году, умышленно причинял ей эмоциональный стресс. Однако в этом году стало известно о еще одном иске против Мэнсона, в котором фигурирует несовершеннолетняя потерпевшая.

Тилль Линдеманн: отвязные вечеринки Rammstein

В июне издание Tagesspiegel сообщило, что прокуратура начала проверку в отношении лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна по статье о сексуальном домогательстве, сексуальном принуждении и изнасиловании.
CC BY-SA 4.0 / Sven Mandel / Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Sven Mandel /
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн
Причиной стали обвинения девушки по имени Шелби Линн. Она заявила, что на закрытом мероприятии музыкант предложил ей алкоголь из-за которого ухудшилось ее самочувствие. По словам поклонницы Rammstein, он собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ. После откровений Линн еще несколько девушек сообщили, что подверглись домогательствам со стороны Линдеманна.
© AP PhotoСолист группы Rammstein Тилль Линдеманн
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
На волне скандала сторонники феминизма провели в Берлине шествие против июльских концертов Rammstein, а на штаб-квартиру рок-группы напали. Сам Линдеманн намерен доказать невиновность в суде и после обрушившегося на него негатива закрыл комментарии к своим постам в соцсетях.

Жерар Депардье: шум в прессе и только один иск

Французский актер с российским паспортом Жерар Депардье также оказался в центре секс-скандала.
© РИА Новости / Юлия Честнова | Перейти в медиабанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Юлия Честнова
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Актер Жерар Депардье
В 2018 году начинающая актриса Шарлотта Арно обвинила звезду в сексуальном насилии, о результатах следствия пока не было объявлено.
Весной 2023 года французское онлайн-издание Mediapart со ссылкой на собственное расследование заявило о еще 13 эпизодах с различными действиями сексуального характера со стороны актера с 2004 по 2022 год. К настоящему моменту не известно, чтобы хоть одна из тех, кто обвиняет 74-летнего Депардье в ненадлежащем поведении, подала заявление.
Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Присяжные в Лондоне признали Спейси невиновным в домогательствах
26 июля, 17:31
 
КультураКультураЗнаменитостиКевин СпейсиХарви ВайнштейнПласидо ДомингоМэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер)RammsteinТилль ЛиндеманнЖерар Депардье
 
 
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