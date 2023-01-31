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Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней - РИА Новости, 31.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230131/menson-1848596856.html
Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней - РИА Новости, 31.01.2023
Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Женщина подала иск против Мэрилина Мэнсона (Брайан Уорнер). Она обвинила музыканта в нескольких актах сексуального насилия в период с 1995 по 1999 год. На тот... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:21
2023-01-31T11:20
шоубиз
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
знаменитости
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Женщина подала иск против Мэрилина Мэнсона (Брайан Уорнер). Она обвинила музыканта в нескольких актах сексуального насилия в период с 1995 по 1999 год. На тот момент потерпевшая была несовершеннолетней, сообщил New York Post. Истица заявила, что Мэнсон впервые совершил насилие в гастрольном автобусе, в который он пригласил ее после концерта. По словам женщины, артист угрожал ей и ее семье расправой в случае огласки. Кроме того, потерпевшая пожаловалась, что на почве психологической травмы у нее развилась наркотическая и алкогольная зависимость. Также она заявила, что несколько раз встречалась с певцом после его выступлений. По словам женщины, каждая встреча с рокером заканчивалась насилием. Исполнителя неоднократно обвиняли в противоправных действиях сексуального характера. Американская актриса Эван Рэйчел Вуд сообщила, что музыкант годами "ужасно издевался" над ней, и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Помимо этого, еще четыре женщины обвинили артиста в насилии. Певец назвал их слова "ужасным искажением реальности".Ранее Мэнсон заключил досудебное соглашение с актрисой Эсме Бьянко. Она обвиняла музыканта в сексуальном насилии и избиении.
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мэрилин мэнсон (брайан уорнер), знаменитости
Шоубиз, Мэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер), Знаменитости
11:21 31.01.2023
 
Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Мэнсона обвинили в многократном изнасиловании несовершеннолетней в 90-е годы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкАмериканский певец Мэрилин Мэнсон выступает с концертом в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве
Американский певец Мэрилин Мэнсон выступает с концертом в спорткомплексе Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Женщина подала иск против Мэрилина Мэнсона (Брайан Уорнер). Она обвинила музыканта в нескольких актах сексуального насилия в период с 1995 по 1999 год. На тот момент потерпевшая была несовершеннолетней, сообщил New York Post.
Истица заявила, что Мэнсон впервые совершил насилие в гастрольном автобусе, в который он пригласил ее после концерта. По словам женщины, артист угрожал ей и ее семье расправой в случае огласки.
Кроме того, потерпевшая пожаловалась, что на почве психологической травмы у нее развилась наркотическая и алкогольная зависимость. Также она заявила, что несколько раз встречалась с певцом после его выступлений. По словам женщины, каждая встреча с рокером заканчивалась насилием.
Исполнителя неоднократно обвиняли в противоправных действиях сексуального характера. Американская актриса Эван Рэйчел Вуд сообщила, что музыкант годами "ужасно издевался" над ней, и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа".
Помимо этого, еще четыре женщины обвинили артиста в насилии. Певец назвал их слова "ужасным искажением реальности".
Ранее Мэнсон заключил досудебное соглашение с актрисой Эсме Бьянко. Она обвиняла музыканта в сексуальном насилии и избиении.
Американский певец, музыкант Мэрилин Мэнсон выступает на концерте в клубе Stadium Live в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября 2021, 13:04Шоубиз
Судья в Калифорнии отклонил иск о насилии против Мэрилина Мэнсона
 
ШоубизМэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер)Знаменитости
 
 
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