https://ria.ru/20230131/menson-1848596856.html

Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней - РИА Новости, 31.01.2023

Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Женщина подала иск против Мэрилина Мэнсона (Брайан Уорнер). Она обвинила музыканта в нескольких актах сексуального насилия в период с 1995 по 1999 год. На тот... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:21

2023-01-31T11:21

2023-01-31T11:20

шоубиз

мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91537/56/915375688_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_7e1727f4efa82a02f777bb675e06895b.jpg

ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Женщина подала иск против Мэрилина Мэнсона (Брайан Уорнер). Она обвинила музыканта в нескольких актах сексуального насилия в период с 1995 по 1999 год. На тот момент потерпевшая была несовершеннолетней, сообщил New York Post. Истица заявила, что Мэнсон впервые совершил насилие в гастрольном автобусе, в который он пригласил ее после концерта. По словам женщины, артист угрожал ей и ее семье расправой в случае огласки. Кроме того, потерпевшая пожаловалась, что на почве психологической травмы у нее развилась наркотическая и алкогольная зависимость. Также она заявила, что несколько раз встречалась с певцом после его выступлений. По словам женщины, каждая встреча с рокером заканчивалась насилием. Исполнителя неоднократно обвиняли в противоправных действиях сексуального характера. Американская актриса Эван Рэйчел Вуд сообщила, что музыкант годами "ужасно издевался" над ней, и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Помимо этого, еще четыре женщины обвинили артиста в насилии. Певец назвал их слова "ужасным искажением реальности".Ранее Мэнсон заключил досудебное соглашение с актрисой Эсме Бьянко. Она обвиняла музыканта в сексуальном насилии и избиении.

https://ria.ru/20210916/menson-1750299971.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мэрилин мэнсон (брайан уорнер), знаменитости