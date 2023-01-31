https://ria.ru/20230131/menson-1848596856.html
Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней - РИА Новости, 31.01.2023
Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Женщина подала иск против Мэрилина Мэнсона (Брайан Уорнер). Она обвинила музыканта в нескольких актах сексуального насилия в период с 1995 по 1999 год. На тот... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:21
2023-01-31T11:21
2023-01-31T11:20
шоубиз
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91537/56/915375688_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_7e1727f4efa82a02f777bb675e06895b.jpg
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Женщина подала иск против Мэрилина Мэнсона (Брайан Уорнер). Она обвинила музыканта в нескольких актах сексуального насилия в период с 1995 по 1999 год. На тот момент потерпевшая была несовершеннолетней, сообщил New York Post. Истица заявила, что Мэнсон впервые совершил насилие в гастрольном автобусе, в который он пригласил ее после концерта. По словам женщины, артист угрожал ей и ее семье расправой в случае огласки. Кроме того, потерпевшая пожаловалась, что на почве психологической травмы у нее развилась наркотическая и алкогольная зависимость. Также она заявила, что несколько раз встречалась с певцом после его выступлений. По словам женщины, каждая встреча с рокером заканчивалась насилием. Исполнителя неоднократно обвиняли в противоправных действиях сексуального характера. Американская актриса Эван Рэйчел Вуд сообщила, что музыкант годами "ужасно издевался" над ней, и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Помимо этого, еще четыре женщины обвинили артиста в насилии. Певец назвал их слова "ужасным искажением реальности".Ранее Мэнсон заключил досудебное соглашение с актрисой Эсме Бьянко. Она обвиняла музыканта в сексуальном насилии и избиении.
https://ria.ru/20210916/menson-1750299971.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91537/56/915375688_0:0:1400:1050_1920x0_80_0_0_cc06b415095b32849b4097b5f3cb9392.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мэрилин мэнсон (брайан уорнер), знаменитости
Шоубиз, Мэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер), Знаменитости
Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Мэнсона обвинили в многократном изнасиловании несовершеннолетней в 90-е годы
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости.
Женщина подала иск против Мэрилина Мэнсона (Брайан Уорнер). Она обвинила музыканта в нескольких актах сексуального насилия в период с 1995 по 1999 год. На тот момент потерпевшая была несовершеннолетней, сообщил
New York Post.
Истица заявила, что Мэнсон впервые совершил насилие в гастрольном автобусе, в который он пригласил ее после концерта. По словам женщины, артист угрожал ей и ее семье расправой в случае огласки.
Кроме того, потерпевшая пожаловалась, что на почве психологической травмы у нее развилась наркотическая и алкогольная зависимость. Также она заявила, что несколько раз встречалась с певцом после его выступлений. По словам женщины, каждая встреча с рокером заканчивалась насилием.
Исполнителя неоднократно обвиняли в противоправных действиях сексуального характера. Американская актриса Эван Рэйчел Вуд сообщила, что музыкант годами "ужасно издевался" над ней, и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа".
Помимо этого, еще четыре женщины обвинили артиста в насилии. Певец назвал их слова "ужасным искажением реальности".
Ранее Мэнсон заключил
досудебное соглашение с актрисой Эсме Бьянко. Она обвиняла музыканта в сексуальном насилии и избиении.