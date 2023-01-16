Рейтинг@Mail.ru
Оперного певца Пласидо Доминго вновь обвинили в домогательствах - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230116/domingo-1845071032.html
Оперного певца Пласидо Доминго вновь обвинили в домогательствах
Оперного певца Пласидо Доминго вновь обвинили в домогательствах - РИА Новости, 16.01.2023
Оперного певца Пласидо Доминго вновь обвинили в домогательствах
Испанский оперный певец Пласидо Доминго столкнулся с новыми обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщило агентство Reuters. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T04:18
2023-01-16T07:12
пласидо доминго
культура
лос-анджелес
испания
милан
ла скала
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155977/47/1559774753_0:102:3076:1832_1920x0_80_0_0_b8ad850f1b3d465fe1a8886d7310c2c9.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Испанский оперный певец Пласидо Доминго столкнулся с новыми обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщило агентство Reuters. По его данным, обвинения в адрес Доминго выдвинула в эфире испанского телеканала La Sexta некая певица. Появившись в образе темной фигуры, она рассказала, что в 2000-х годах Доминго якобы просил прикоснуться к ней в театре в Испании, а в другой раз пытался ее поцеловать. Певица заявила, что не обращалась к своим руководителям или властям.Представители певца не ответили на запрос о комментариях. Скандал вокруг Доминго разгорелся в августе 2019 года. Девять женщин обвинили знаменитого оперного певца в сексуальных домогательствах. Они заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать. Позднее еще 11 женщин выступили с подобными обвинениями. Доминго все это отрицал. Многие европейские театры отказались от его выступлений. В итоге артист ушел с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, где проработал более 20 лет. Опера Лос-Анджелеса объявила о проведении собственного расследования с привлечением независимых экспертов. Репертуар Доминго за более чем полвека карьеры на сцене в разных странах мира насчитывает порядка 150 оперных партий — больше, чем у кого-либо. Он около четырех тысяч раз поднимался на сцену в качестве певца, выступая в самых известных оперных театрах мира — от Ла Скала в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. В его репертуаре произведения на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках. Певец также является многократным лауреатом премии "Грэмми".
https://ria.ru/20230113/spacey-1844696319.html
https://ria.ru/20221216/domogatelstva-1839229273.html
лос-анджелес
испания
милан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155977/47/1559774753_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_fdb53021a2269ab392ffd14c79f935d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пласидо доминго, лос-анджелес, испания, милан, ла скала, в мире
Пласидо Доминго, Культура, Лос-Анджелес, Испания, Милан, Ла Скала, В мире
04:18 16.01.2023 (обновлено: 07:12 16.01.2023)
 
Оперного певца Пласидо Доминго вновь обвинили в домогательствах

Reuters: испанский певец Пласидо Доминго столкнулся с новыми обвинениями в домогательствах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПласидо Доминго в Москве
Пласидо Доминго в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Пласидо Доминго в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Испанский оперный певец Пласидо Доминго столкнулся с новыми обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщило агентство Reuters.
По его данным, обвинения в адрес Доминго выдвинула в эфире испанского телеканала La Sexta некая певица. Появившись в образе темной фигуры, она рассказала, что в 2000-х годах Доминго якобы просил прикоснуться к ней в театре в Испании, а в другой раз пытался ее поцеловать.
Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 17:29Культура
Спейси вновь заявил в суде о своей невиновности в домогательствах
Певица заявила, что не обращалась к своим руководителям или властям.
"Он — Доминго. Он неприкасаем", — сказала она.
Представители певца не ответили на запрос о комментариях.
Скандал вокруг Доминго разгорелся в августе 2019 года. Девять женщин обвинили знаменитого оперного певца в сексуальных домогательствах. Они заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать. Позднее еще 11 женщин выступили с подобными обвинениями. Доминго все это отрицал. Многие европейские театры отказались от его выступлений.
В итоге артист ушел с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, где проработал более 20 лет. Опера Лос-Анджелеса объявила о проведении собственного расследования с привлечением независимых экспертов.
Репертуар Доминго за более чем полвека карьеры на сцене в разных странах мира насчитывает порядка 150 оперных партий — больше, чем у кого-либо. Он около четырех тысяч раз поднимался на сцену в качестве певца, выступая в самых известных оперных театрах мира — от Ла Скала в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. В его репертуаре произведения на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках. Певец также является многократным лауреатом премии "Грэмми".
Американский экономист Филип Дибвиг - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря 2022, 16:29
Американского нобелевского лауреата обвинили в домогательствах, пишут СМИ
 
КультураПласидо ДомингоЛос-АнджелесИспанияМиланЛа СкалаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала