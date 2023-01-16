04:18 16.01.2023 (обновлено: 07:12 16.01.2023)
Оперного певца Пласидо Доминго вновь обвинили в домогательствах
Reuters: испанский певец Пласидо Доминго столкнулся с новыми обвинениями в домогательствах
Пласидо Доминго в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Испанский оперный певец Пласидо Доминго столкнулся с новыми обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщило агентство Reuters.
По его данным, обвинения в адрес Доминго выдвинула в эфире испанского телеканала La Sexta некая певица. Появившись в образе темной фигуры, она рассказала, что в 2000-х годах Доминго якобы просил прикоснуться к ней в театре в Испании, а в другой раз пытался ее поцеловать.
Певица заявила, что не обращалась к своим руководителям или властям.
"Он — Доминго. Он неприкасаем", — сказала она.
Представители певца не ответили на запрос о комментариях.
Скандал вокруг Доминго разгорелся в августе 2019 года. Девять женщин обвинили знаменитого оперного певца в сексуальных домогательствах. Они заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать. Позднее еще 11 женщин выступили с подобными обвинениями. Доминго все это отрицал. Многие европейские театры отказались от его выступлений.
В итоге артист ушел с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, где проработал более 20 лет. Опера Лос-Анджелеса объявила о проведении собственного расследования с привлечением независимых экспертов.
Репертуар Доминго за более чем полвека карьеры на сцене в разных странах мира насчитывает порядка 150 оперных партий — больше, чем у кого-либо. Он около четырех тысяч раз поднимался на сцену в качестве певца, выступая в самых известных оперных театрах мира — от Ла Скала в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. В его репертуаре произведения на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках. Певец также является многократным лауреатом премии "Грэмми".
16 декабря 2022, 16:29Американского нобелевского лауреата обвинили в домогательствах, пишут СМИ