https://ria.ru/20230116/domingo-1845071032.html

Оперного певца Пласидо Доминго вновь обвинили в домогательствах

Оперного певца Пласидо Доминго вновь обвинили в домогательствах - РИА Новости, 16.01.2023

Оперного певца Пласидо Доминго вновь обвинили в домогательствах

Испанский оперный певец Пласидо Доминго столкнулся с новыми обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщило агентство Reuters. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T04:18

2023-01-16T04:18

2023-01-16T07:12

пласидо доминго

культура

лос-анджелес

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Испанский оперный певец Пласидо Доминго столкнулся с новыми обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщило агентство Reuters. По его данным, обвинения в адрес Доминго выдвинула в эфире испанского телеканала La Sexta некая певица. Появившись в образе темной фигуры, она рассказала, что в 2000-х годах Доминго якобы просил прикоснуться к ней в театре в Испании, а в другой раз пытался ее поцеловать. Певица заявила, что не обращалась к своим руководителям или властям.Представители певца не ответили на запрос о комментариях. Скандал вокруг Доминго разгорелся в августе 2019 года. Девять женщин обвинили знаменитого оперного певца в сексуальных домогательствах. Они заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать. Позднее еще 11 женщин выступили с подобными обвинениями. Доминго все это отрицал. Многие европейские театры отказались от его выступлений. В итоге артист ушел с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, где проработал более 20 лет. Опера Лос-Анджелеса объявила о проведении собственного расследования с привлечением независимых экспертов. Репертуар Доминго за более чем полвека карьеры на сцене в разных странах мира насчитывает порядка 150 оперных партий — больше, чем у кого-либо. Он около четырех тысяч раз поднимался на сцену в качестве певца, выступая в самых известных оперных театрах мира — от Ла Скала в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. В его репертуаре произведения на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках. Певец также является многократным лауреатом премии "Грэмми".

https://ria.ru/20230113/spacey-1844696319.html

https://ria.ru/20221216/domogatelstva-1839229273.html

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пласидо доминго, лос-анджелес, испания, милан, ла скала, в мире