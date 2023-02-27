https://ria.ru/20230227/menson-1854600551.html

Обвинившая Мэнсона в насилии модель призналась в клевете

Обвинившая Мэнсона в насилии модель призналась в клевете - РИА Новости, 27.02.2023

Обвинившая Мэнсона в насилии модель призналась в клевете

Модель Эшли Морган Смитлайн заявила, что ее обвинения в адрес американского музыканта Мэрилина Мэнсона были ложными. Ранее девушка утверждала, что подверглась... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:36

2023-02-27T14:36

2023-02-27T14:36

шоубиз

мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

знаменитости

шоу-бизнес

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Модель Эшли Морган Смитлайн заявила, что ее обвинения в адрес американского музыканта Мэрилина Мэнсона были ложными. Ранее девушка утверждала, что подверглась сексуальному насилию со стороны певца, сообщил People. По словам модели, на нее оказала давление бывшая избранница музыканта Эван Рэйчел Вуд. Актриса настаивала, что Смитлайн могла забыть некоторые подробности взаимоотношений с рокером. Однако представитель Вуд опроверг обвинения в адрес актрисы.Однако Смитлайн призналась, что ее сексуальные отношения с Мэнсоном были краткосрочными и по обоюдному согласию. Модель обвинила музыканта в насилии в 2021 году. Кроме того, она заявляла, что артист душил ее и резал ножом. Исполнителя неоднократно обвиняли в насильственных действиях сексуального характера. Бывшая избранница музыканта Эван Рэйчел Вуд утверждала, что рокер "годами издевался над ней". Мэнсон назвал все обвинения в свой адрес "ужасным искажением реальности". Ранее женщина обвинила артиста в нескольких актах сексуального насилия в период с 1995 по 1999 год. По словам предполагаемой жертвы, на момент совершения преступления она была несовершеннолетней.

https://ria.ru/20210916/menson-1750299971.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мэрилин мэнсон (брайан уорнер), знаменитости, шоу-бизнес