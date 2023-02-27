https://ria.ru/20230227/menson-1854600551.html
Обвинившая Мэнсона в насилии модель призналась в клевете
Обвинившая Мэнсона в насилии модель призналась в клевете - РИА Новости, 27.02.2023
Обвинившая Мэнсона в насилии модель призналась в клевете
Модель Эшли Морган Смитлайн заявила, что ее обвинения в адрес американского музыканта Мэрилина Мэнсона были ложными. Ранее девушка утверждала, что подверглась... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:36
2023-02-27T14:36
2023-02-27T14:36
шоубиз
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Модель Эшли Морган Смитлайн заявила, что ее обвинения в адрес американского музыканта Мэрилина Мэнсона были ложными. Ранее девушка утверждала, что подверглась сексуальному насилию со стороны певца, сообщил People. По словам модели, на нее оказала давление бывшая избранница музыканта Эван Рэйчел Вуд. Актриса настаивала, что Смитлайн могла забыть некоторые подробности взаимоотношений с рокером. Однако представитель Вуд опроверг обвинения в адрес актрисы.Однако Смитлайн призналась, что ее сексуальные отношения с Мэнсоном были краткосрочными и по обоюдному согласию. Модель обвинила музыканта в насилии в 2021 году. Кроме того, она заявляла, что артист душил ее и резал ножом. Исполнителя неоднократно обвиняли в насильственных действиях сексуального характера. Бывшая избранница музыканта Эван Рэйчел Вуд утверждала, что рокер "годами издевался над ней". Мэнсон назвал все обвинения в свой адрес "ужасным искажением реальности". Ранее женщина обвинила артиста в нескольких актах сексуального насилия в период с 1995 по 1999 год. По словам предполагаемой жертвы, на момент совершения преступления она была несовершеннолетней.
https://ria.ru/20210916/menson-1750299971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мэрилин мэнсон (брайан уорнер), знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Мэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер), Знаменитости, Шоу-бизнес
Обвинившая Мэнсона в насилии модель призналась в клевете
Обвинившая Мэнсона в насилии модель призналась, что оклеветала его под давлением
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Модель Эшли Морган Смитлайн заявила, что ее обвинения в адрес американского музыканта Мэрилина Мэнсона были ложными. Ранее девушка утверждала, что подверглась сексуальному насилию со стороны певца, сообщил
People.
По словам модели, на нее оказала давление бывшая избранница музыканта Эван Рэйчел Вуд. Актриса настаивала, что Смитлайн могла забыть некоторые подробности взаимоотношений с рокером.
"Эван спросила, совершал ли он со мной такие действия, как порка, связывание, сковывание цепями, клеймение, домогательства во время сна, избиение, изнасилование и прочее. Я ответила, что нет. А она сказала, что я, возможно, ничего не помню. Но это не значит, что ничего не было", – поделилась модель.
Однако представитель Вуд опроверг обвинения в адрес актрисы.
"Эван никогда не давила на Эшли и не манипулировала ею. Эшли сама связалась с Эван, чтобы рассказать о жестоком обращении, которому она подверглась", – сообщил знакомый актрисы порталу Rolling Stone.
Однако Смитлайн призналась, что ее сексуальные отношения с Мэнсоном были краткосрочными и по обоюдному согласию.
Модель обвинила музыканта в насилии в 2021 году. Кроме того, она заявляла, что артист душил ее и резал ножом.
Исполнителя неоднократно обвиняли в насильственных действиях сексуального характера. Бывшая избранница музыканта Эван Рэйчел Вуд утверждала, что рокер "годами издевался над ней".
Мэнсон назвал все обвинения в свой адрес "ужасным искажением реальности".
Ранее женщина обвинила
артиста в нескольких актах сексуального насилия в период с 1995 по 1999 год. По словам предполагаемой жертвы, на момент совершения преступления она была несовершеннолетней.