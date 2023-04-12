https://ria.ru/20230412/deparde-1864769188.html

Французские СМИ пишут о новых обвинениях Депардье в сексуальном насилии

Французские СМИ пишут о новых обвинениях Депардье в сексуальном насилии - РИА Новости, 12.04.2023

Французские СМИ пишут о новых обвинениях Депардье в сексуальном насилии

Тринадцать женщин утверждают, что сталкивались с различными действиями сексуального характера со стороны актера Жерара Депардье с 2004 года по 2022 год,... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:48

2023-04-12T13:48

2023-04-12T13:48

шоубиз

жерар депардье

франция

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МОСКВА 12 апр - РИА Новости. Тринадцать женщин утверждают, что сталкивались с различными действиями сексуального характера со стороны актера Жерара Депардье с 2004 года по 2022 год, адвокаты актера все обвинения отрицают, сообщает французское онлайн-издание Mediapart со ссылкой на собственное расследование. Депардье уже обвиняли в сексуальном насилии в 2018 году. Тогда жалоба поступила со стороны начинающей актрисы Шарлотты Арно. "Mediapart провел собственное расследование. В дополнение к жалобе Шарлотты Арно мы собрали показания 13 женщин, утверждающих, что они страдали от неуместных сексуальных жестов или предложений со стороны известного актера разной степени серьезности", - говорится в материале Mediapart. По данным издания, речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год, среди заявивших о действиях сексуально характера актрисы и представители съемочной команды. Из 13 заявивших лишь три дали показания в суде, при этом не подавая иск к актеру. Даже в ходе общения с Mediapart некоторые предпочли не разглашать свое имя или использовать псевдоним. Актриса Сара Брукс утверждает, что эпизоды сексуального характера совершались на глазах у съемочной площадки, но никакой реакции это не вызывало из-за существенного веса Депардье в киноиндустрии. А ее жалобы директору по кастингу ни к чему не привели. Исполнительный продюсер сериала "Марсель", на площадке которого произошел один из эпизодов якобы сексуального насилия со стороны Депардье, Эммануэль Жаклен подтвердил Mediapart слова Брукс о статусе актера. "Его (Депардье - ред.) трудно уволить, если у него проблемы, он не простая пешка, которую можно заменить, он стержень фильма, и финансирование может идти конкретно из-за его участия", - заявил Жаклен. Актер отказался комментировать материал Mediapart, но адвокаты Депардье уже опровергли все обвинения. "Депардье не намерен отвечать на это настоящее обвинение, в котором смешиваются самые разные темы, некоторые из которых касаются очень субъективных оценок и/или моральных суждений... Формально он отрицает все обвинения, которые могут подпадать под уголовное законодательство", — заявили Mediapart его адвокаты.

https://ria.ru/20230204/deparde-1849732177.html

https://ria.ru/20200921/deparde-1577535128.html

https://ria.ru/20220401/deparde-1781260932.html

франция

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

жерар депардье, франция