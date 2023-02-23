https://ria.ru/20230223/prigovor-1854053432.html

Продюсера Вайнштейна приговорили к дополнительным 16 годам за изнасилование

Продюсера Вайнштейна приговорили к дополнительным 16 годам за изнасилование - РИА Новости, 23.02.2023

Продюсера Вайнштейна приговорили к дополнительным 16 годам за изнасилование

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, уже отбывающий срок за сексуальные преступления, дополнительно приговорен к 16 годам тюремного заключения по... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T22:44

2023-02-23T22:44

2023-02-23T23:09

в мире

харви вайнштейн

новости культуры

новости шоу-бизнеса

шоубиз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568471667_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0efc69087e5148bc5c9df19ddece755.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, уже отбывающий срок за сексуальные преступления, дополнительно приговорен к 16 годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании, сообщает издание Variety.В ходе первого процесса, проходившего в Нью-Йорке, Вайнштейн в феврале 2020 года получил 23 года тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу.В четверг приговор в отношении Вайнштейна вынес суд в Лос-Анджелесе. Все обвинения касались изнасилования женщины, проходящей в деле как "Джейн Доу" - без указания реального имени. По данным Variety, речь идет о модели из одной из европейских стран.Как пишет издание, вынесенный приговор практически означает, что Вайнштейн, которому в следующем месяце исполнится 71 год, проведет в тюрьме остаток жизни.

https://ria.ru/20221116/weinstein-1831901043.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харви вайнштейн, новости культуры, новости шоу-бизнеса