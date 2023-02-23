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Продюсера Вайнштейна приговорили к дополнительным 16 годам за изнасилование - РИА Новости, 23.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230223/prigovor-1854053432.html
Продюсера Вайнштейна приговорили к дополнительным 16 годам за изнасилование
Продюсера Вайнштейна приговорили к дополнительным 16 годам за изнасилование - РИА Новости, 23.02.2023
Продюсера Вайнштейна приговорили к дополнительным 16 годам за изнасилование
Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, уже отбывающий срок за сексуальные преступления, дополнительно приговорен к 16 годам тюремного заключения по... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T22:44
2023-02-23T23:09
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, уже отбывающий срок за сексуальные преступления, дополнительно приговорен к 16 годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании, сообщает издание Variety.В ходе первого процесса, проходившего в Нью-Йорке, Вайнштейн в феврале 2020 года получил 23 года тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу.В четверг приговор в отношении Вайнштейна вынес суд в Лос-Анджелесе. Все обвинения касались изнасилования женщины, проходящей в деле как "Джейн Доу" - без указания реального имени. По данным Variety, речь идет о модели из одной из европейских стран.Как пишет издание, вынесенный приговор практически означает, что Вайнштейн, которому в следующем месяце исполнится 71 год, проведет в тюрьме остаток жизни.
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в мире, харви вайнштейн, новости культуры, новости шоу-бизнеса
В мире, Харви Вайнштейн, Новости культуры, Новости шоу-бизнеса, Шоубиз
22:44 23.02.2023 (обновлено: 23:09 23.02.2023)
 
Продюсера Вайнштейна приговорили к дополнительным 16 годам за изнасилование

Variety: продюсера Вайнштейна дополнительно приговорили еще к 16 годам за изнасилование

© AP Photo / John MinchilloХарви Вайнштейн
Харви Вайнштейн - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / John Minchillo
Харви Вайнштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, уже отбывающий срок за сексуальные преступления, дополнительно приговорен к 16 годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании, сообщает издание Variety.
В ходе первого процесса, проходившего в Нью-Йорке, Вайнштейн в феврале 2020 года получил 23 года тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу.
В четверг приговор в отношении Вайнштейна вынес суд в Лос-Анджелесе. Все обвинения касались изнасилования женщины, проходящей в деле как "Джейн Доу" - без указания реального имени. По данным Variety, речь идет о модели из одной из европейских стран.
Как пишет издание, вынесенный приговор практически означает, что Вайнштейн, которому в следующем месяце исполнится 71 год, проведет в тюрьме остаток жизни.
65-й Берлинский кинофестиваль. День пятый - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября 2022, 14:00Культура
Суд снял часть обвинений против Харви Вайнштейна
 
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