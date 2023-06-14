https://ria.ru/20230614/lindemann-1878145391.html

Прокуратура начала проверку в отношении Тилля Линдеманна

Прокуратура начала проверку в отношении Тилля Линдеманна - РИА Новости, 14.06.2023

Прокуратура начала проверку в отношении Тилля Линдеманна

Прокуратура начала проверку в отношении лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном домогательстве, сексуальном... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T19:42

2023-06-14T19:42

2023-06-14T19:42

шоубиз

rammstein

германия

берлин (город)

тилль линдеманн

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Прокуратура начала проверку в отношении лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном домогательстве, сексуальном принуждении и изнасиловании, сообщает Tagesspiegel.О начале расследования было объявлено на закрытом заседании комитета юстиции палаты депутатов Берлина. В случае, если вина рок-звезды будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.Причиной проверки в отношении Линдеманна стали обвинения девушки по имени Шелби Линн в его адрес. Она заявила, что на закрытом мероприятии музыкант предложил ей алкоголь из-за которого ухудшилось ее самочувствие. По словам поклонницы Rammstein, он собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ. История Линн вызвала общественный резонанс. После ее откровений еще несколько девушек сообщили, что подверглись домогательствам со стороны Линдеманна. Сам музыкант не отреагировал на обвинения, но после обрушившегося на него негатива закрыл комментарии к своим постам в Сети. В менеджменте Rammstein заявили, что подобного не могло быть.

https://ria.ru/20230609/rammstein-1877304675.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

rammstein, германия, берлин (город), тилль линдеманн, знаменитости, музыка