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Прокуратура начала проверку в отношении Тилля Линдеманна - РИА Новости, 14.06.2023
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Шоубиз
 
19:42 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/lindemann-1878145391.html
Прокуратура начала проверку в отношении Тилля Линдеманна
Прокуратура начала проверку в отношении Тилля Линдеманна - РИА Новости, 14.06.2023
Прокуратура начала проверку в отношении Тилля Линдеманна
Прокуратура начала проверку в отношении лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном домогательстве, сексуальном... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T19:42
2023-06-14T19:42
шоубиз
rammstein
германия
берлин (город)
тилль линдеманн
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Прокуратура начала проверку в отношении лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном домогательстве, сексуальном принуждении и изнасиловании, сообщает Tagesspiegel.О начале расследования было объявлено на закрытом заседании комитета юстиции палаты депутатов Берлина. В случае, если вина рок-звезды будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.Причиной проверки в отношении Линдеманна стали обвинения девушки по имени Шелби Линн в его адрес. Она заявила, что на закрытом мероприятии музыкант предложил ей алкоголь из-за которого ухудшилось ее самочувствие. По словам поклонницы Rammstein, он собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ. История Линн вызвала общественный резонанс. После ее откровений еще несколько девушек сообщили, что подверглись домогательствам со стороны Линдеманна. Сам музыкант не отреагировал на обвинения, но после обрушившегося на него негатива закрыл комментарии к своим постам в Сети. В менеджменте Rammstein заявили, что подобного не могло быть.
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rammstein, германия, берлин (город), тилль линдеманн, знаменитости, музыка
Шоубиз, Rammstein, Германия, Берлин (город), Тилль Линдеманн, Знаменитости, Музыка
Прокуратура начала проверку в отношении Тилля Линдеманна

В отношении лидера Rammstein начали уголовную проверку на фоне обвинений в домогательствах

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкСолист немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн во время концерта
Солист немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн во время концерта - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Прокуратура начала проверку в отношении лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном домогательстве, сексуальном принуждении и изнасиловании, сообщает Tagesspiegel.
О начале расследования было объявлено на закрытом заседании комитета юстиции палаты депутатов Берлина. В случае, если вина рок-звезды будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.
Причиной проверки в отношении Линдеманна стали обвинения девушки по имени Шелби Линн в его адрес. Она заявила, что на закрытом мероприятии музыкант предложил ей алкоголь из-за которого ухудшилось ее самочувствие. По словам поклонницы Rammstein, он собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ.
История Линн вызвала общественный резонанс. После ее откровений еще несколько девушек сообщили, что подверглись домогательствам со стороны Линдеманна.
Сам музыкант не отреагировал на обвинения, но после обрушившегося на него негатива закрыл комментарии к своим постам в Сети. В менеджменте Rammstein заявили, что подобного не могло быть.
Концерт группы Rammstein в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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ШоубизRammsteinГерманияБерлин (город)Тилль ЛиндеманнЗнаменитостиМузыка
 
 
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