https://ria.ru/20230529/lindemann-1874867147.html

Фанатка лидера Rammstein обвинила его в добавлении наркотиков в ее напиток

Фанатка лидера Rammstein обвинила его в добавлении наркотиков в ее напиток - РИА Новости, 29.05.2023

Фанатка лидера Rammstein обвинила его в добавлении наркотиков в ее напиток

Поклонница лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна по имени Шелби Линн обвинила его в добавлении наркотиков в ее напиток, сообщает Chaoszine. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:56

2023-05-29T16:56

2023-05-29T16:56

шоубиз

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тилль линдеманн

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МОСКВА, 29 май – РИА Новости. Поклонница лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна по имени Шелби Линн обвинила его в добавлении наркотиков в ее напиток, сообщает Chaoszine. По словам женщины, она находилась перед сценой на концерте коллектива в Вильнюсе, когда к ней подошел знакомый фронтмена и предложил встретиться со знаменитостью. После этого Линн пригласили в комнату, где уже находились другие девушки. К ним зашел музыкант и налил всем алкоголь. Поклонница Линдеманна отметила, что из-за выпитого ей стало плохо и она практически не помнит шоу. По этой причине женщина заподозрила наркотики в своем стакане с напитком. В антракте Линн завели в помещение, где уже находился Линдеманн. По ее словам, музыкант предложил ей заняться с ним сексом и был в ярости, когда получил отказ. Девушка отметила, что после концерта ее тошнило. Она также обнаружила на своем теле синяки и ссадины. Когда Линн стало лучше, она приобрела тест на наркотики, но результат оказался отрицательным. Тилль Линдеманн попадает в подобный скандал не в первый раз. В 2016 году несколько девушек написали в Сети, что были на алкогольной вечеринке с музыкантом, после которой ничего не помнили. Артист не прокомментировал обвинения в своей адрес. А представитель Rammstein заявил, что такой истории не могло произойти.

https://ria.ru/20221230/tayler-1842419029.html

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Александра Липатова

rammstein, тилль линдеманн, вильнюс, знаменитости, новости шоу-бизнеса