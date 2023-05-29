https://ria.ru/20230529/lindemann-1874867147.html
Фанатка лидера Rammstein обвинила его в добавлении наркотиков в ее напиток
Фанатка лидера Rammstein обвинила его в добавлении наркотиков в ее напиток - РИА Новости, 29.05.2023
Фанатка лидера Rammstein обвинила его в добавлении наркотиков в ее напиток
Поклонница лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна по имени Шелби Линн обвинила его в добавлении наркотиков в ее напиток, сообщает Chaoszine. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:56
2023-05-29T16:56
2023-05-29T16:56
шоубиз
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тилль линдеманн
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 29 май – РИА Новости. Поклонница лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна по имени Шелби Линн обвинила его в добавлении наркотиков в ее напиток, сообщает Chaoszine. По словам женщины, она находилась перед сценой на концерте коллектива в Вильнюсе, когда к ней подошел знакомый фронтмена и предложил встретиться со знаменитостью. После этого Линн пригласили в комнату, где уже находились другие девушки. К ним зашел музыкант и налил всем алкоголь. Поклонница Линдеманна отметила, что из-за выпитого ей стало плохо и она практически не помнит шоу. По этой причине женщина заподозрила наркотики в своем стакане с напитком. В антракте Линн завели в помещение, где уже находился Линдеманн. По ее словам, музыкант предложил ей заняться с ним сексом и был в ярости, когда получил отказ. Девушка отметила, что после концерта ее тошнило. Она также обнаружила на своем теле синяки и ссадины. Когда Линн стало лучше, она приобрела тест на наркотики, но результат оказался отрицательным. Тилль Линдеманн попадает в подобный скандал не в первый раз. В 2016 году несколько девушек написали в Сети, что были на алкогольной вечеринке с музыкантом, после которой ничего не помнили. Артист не прокомментировал обвинения в своей адрес. А представитель Rammstein заявил, что такой истории не могло произойти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
rammstein, тилль линдеманн, вильнюс, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Rammstein, Тилль Линдеманн, Вильнюс, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Фанатка лидера Rammstein обвинила его в добавлении наркотиков в ее напиток
Фанатка музыканта Тилля Линдеманна обвинила его в добавлении наркотиков в ее напиток
МОСКВА, 29 май – РИА Новости.
Поклонница лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна по имени Шелби Линн обвинила его в добавлении наркотиков в ее напиток, сообщает
Chaoszine.
По словам женщины, она находилась перед сценой на концерте коллектива в Вильнюсе, когда к ней подошел знакомый фронтмена и предложил встретиться со знаменитостью.
После этого Линн пригласили в комнату, где уже находились другие девушки. К ним зашел музыкант и налил всем алкоголь. Поклонница Линдеманна отметила, что из-за выпитого ей стало плохо и она практически не помнит шоу. По этой причине женщина заподозрила наркотики в своем стакане с напитком.
В антракте Линн завели в помещение, где уже находился Линдеманн. По ее словам, музыкант предложил ей заняться с ним сексом и был в ярости, когда получил отказ.
Девушка отметила, что после концерта ее тошнило. Она также обнаружила на своем теле синяки и ссадины. Когда Линн стало лучше, она приобрела тест на наркотики, но результат оказался отрицательным.
Тилль Линдеманн попадает в подобный скандал не в первый раз. В 2016 году несколько девушек написали в Сети, что были на алкогольной вечеринке с музыкантом, после которой ничего не помнили.
Артист не прокомментировал обвинения в своей адрес. А представитель Rammstein заявил, что такой истории не могло произойти.
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