В США анонсировали съемки фильма о скандале с Вайнштейном
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Съемки первого голливудского фильма, посвященного скандалу с известным американским продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, должны начаться летом, сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление студии Universal Pictures.
Известно, что фильм She said будет основан на одноименной книге 2019 года, которая рассказывает о расследовании газеты New York Times заявлений женщин о сексуальных домогательствах со стороны звездного продюсера. Ожидается, что роли двух журналисток - Меган Тухи и Джоди Кантор, которые написали ставшую бестселлером книгу, исполнят голливудские актрисы Кэри Маллиган и Зои Казан, в настоящее время они находятся на финальной стадии переговоров.
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Режиссером картины выступит немецкая актриса и режиссер Мария Шрайдер, сценаристом проекта станет лауреат премии "Оскар" британка Ребекка Ленкиевич. Дата релиза пока не объявлена.
Газета New York Timers в 2017 году опубликовала статью, которая осветила систематические выплаты денег жертвам сексуальных домогательств Вайнштейна. Статья произвела эффект взорвавшейся бомбы - после этого десятки актрис, среди которых такие звезды Голливуда, как Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд, обвинили голливудского продюсера в домогательствах. Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.
Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Продюсер отрицал выдвинутые против него обвинения. По решению суда Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. Журналистки Тухи и Кантор, проводившие расследование, были впоследствии удостоены Пулитцеровской премии. В 2019 году они опубликовали книгу She said, посвященную ходу расследования и препятствиям, с которыми журналистки столкнулись при публикации отчетов.