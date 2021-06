https://ria.ru/20210607/vaynshteyn-1736072099.html

В США анонсировали съемки фильма о скандале с Вайнштейном

В США анонсировали съемки фильма о скандале с Вайнштейном - РИА Новости, 07.06.2021

В США анонсировали съемки фильма о скандале с Вайнштейном

Съемки первого голливудского фильма, посвященного скандалу с известным американским продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в домогательствах десятки... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T23:30

2021-06-07T23:30

2021-06-07T23:30

харви вайнштейн

ума турман

анджелина джоли (войт)

голливуд

нью-йорк (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150643/95/1506439518_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1748c008198f918d1a6bd38353f7208e.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Съемки первого голливудского фильма, посвященного скандалу с известным американским продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, должны начаться летом, сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление студии Universal Pictures.Известно, что фильм She said будет основан на одноименной книге 2019 года, которая рассказывает о расследовании газеты New York Times заявлений женщин о сексуальных домогательствах со стороны звездного продюсера. Ожидается, что роли двух журналисток - Меган Тухи и Джоди Кантор, которые написали ставшую бестселлером книгу, исполнят голливудские актрисы Кэри Маллиган и Зои Казан, в настоящее время они находятся на финальной стадии переговоров.Режиссером картины выступит немецкая актриса и режиссер Мария Шрайдер, сценаристом проекта станет лауреат премии "Оскар" британка Ребекка Ленкиевич. Дата релиза пока не объявлена.Газета New York Timers в 2017 году опубликовала статью, которая осветила систематические выплаты денег жертвам сексуальных домогательств Вайнштейна. Статья произвела эффект взорвавшейся бомбы - после этого десятки актрис, среди которых такие звезды Голливуда, как Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд, обвинили голливудского продюсера в домогательствах. Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Продюсер отрицал выдвинутые против него обвинения. По решению суда Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. Журналистки Тухи и Кантор, проводившие расследование, были впоследствии удостоены Пулитцеровской премии. В 2019 году они опубликовали книгу She said, посвященную ходу расследования и препятствиям, с которыми журналистки столкнулись при публикации отчетов.

https://ria.ru/20210405/vaynshteyn-1604362350.html

https://ria.ru/20210607/afroamerikanets-1736026319.html

голливуд

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харви вайнштейн, ума турман, анджелина джоли (войт), голливуд, нью-йорк (город)