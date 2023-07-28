https://ria.ru/20230728/glempingi-1886342651.html

Без звезд, но с комфортом: где найти самые необычные отели на природе

Без звезд, но с комфортом: где найти самые необычные отели на природе - РИА Новости, 28.07.2023

Без звезд, но с комфортом: где найти самые необычные отели на природе

Глэмпингов и модульных отелей все больше. В палатке с видом на горы или море теперь можно жить с полным комфортом. Модные домики A-frame и бунгало предлагают... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T08:00

2023-07-28T08:00

2023-07-28T08:08

туризм

туризм

туристы

актуальное - туризм

московская область (подмосковье)

ульяновск

итуруп

сергей ромашкин

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Глэмпингов и модульных отелей все больше. В палатке с видом на горы или море теперь можно жить с полным комфортом. Модные домики A-frame и бунгало предлагают даже санатории. Об отдыхе на природе и особенностях "некапитальных" гостиниц — в материале РИА Новости.Большие деньги на маленькие домикиПервый глэмпинг открылся этим летом на Курилах, на острове Итуруп: дикая природа, вулканический песок, Охотское море. В уютных домиках-полусферах — душ, туалет, терраса с шезлонгами и столиками. Уже в сентябре примет гостей глэмпинг на Кунашире. Этому помогла национальная программа "Туризм и индустрия гостеприимства".Власти финансируют подобные проекты охотно. Так, например, Нижегородская область получит на некапитальные туристические объекты более 330 миллионов рублей из федерального бюджета. Это 11 инвестиционных глэмпингов, кемпингов, автокемпингов. Более 500 миллионов направят в Калужскую область. Регион представил 14 заявок, и все одобрили. На строительство модульных отелей Подмосковью выделят 450 миллионов.Всего, как сообщают в РСТ, в 2023-2024-м 213 проектов в 38 регионах получат восемь миллиардов. В 2022-м — 4,2 миллиарда в 20."За год число таких гостиниц выросло почти в полтора раза, до более чем 400, — говорит президент ассоциации глэмпингов Жанна Кира. — Сейчас выдают гранты в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры"."Пришлось срочно покупать телевизор"Владельцы парк-отеля Barn House Виктория Бесараб и Илдус Хакимов когда-то строили нефтяные трубопроводы. Земля уже пять лет в аренде, а гостиницу открыли 31 августа прошлого года, рассказывают они.В комплексе — и дома в стиле барнхаус, и A-frame, и небольшие модули на двоих, но с баней и всеми удобствами.С этой лесной территории вывезли 100 грузовиков с мусором. "Работали сами, выиграли региональный грант, заказали два домика контейнерного типа", — вспоминает Виктория.Отель пользуется спросом. Работает сарафанное радио и "Авито", уточняют хозяева. Меньше чем за год достигли загрузки в 50 процентов. Предложили свадебную программу "Утро невесты". В праздники ажиотаж — последний свободный домик A-frame туристы сняли за несколько часов до Нового года. Пришлось срочно докупать телевизор, чтобы не оставить гостей без боя курантов.Из проблем — земля принадлежит Лесфонду, соответственно, ее не передашь по наследству. Невозможно оформить в собственность — следовательно, взять кредиты.Но место уникальное: лес в 20 минутах от центра Ульяновска. Трасса рядом — тут въезд на Президентский мост, который входит в десятку самых длинных в Европе.Природа вместо банкетовАнтон и Олеся Эйхман из Ульяновска купили участок, чтобы построить дачу. "Мы 13 лет занимались организацией мероприятий. Решили сделать веранду для праздников, — говорит Олеся. — А тут грянула пандемия, лишились работы. Концепция изменилась: вместо шумных вечеринок — локация для тихого отдыха на природе, прямо на границе с заповедником".Так появился глэмпинг "Холмы" в 40 километрах от Ульяновска у подножия Тушнинских меловых холмов: комфортные палатки с общей кухней, душевыми и туалетными кабинками и домики с панорамным остеклением. Смотришь на горы — и неожиданно видишь себя в круглом зеркале. Растения делают необычными самые прозаичные умывальники, во дворе — ретроавтомобиль. Абсолютно все на своих местах. Музыка, кстати, под запретом: зачем что-то искусственное, если есть птицы и ветер. В пяти минутах пешком — тропа "По следам сурка" Национального парка Сенгилеевские горы.На первых порах туристы приезжали на сутки, потом на двое, теперь нередко живут по три, четыре, пять дней.Напротив входа в "Холмы" — деревянный деревенский дом. Он тоже принадлежит Антону и Олесе Эйхман. Хотят сделать в нем что-то интересное, сохранив аутентичность. Пока из нового — табличка "Счастье есть".Дорога в небо и окна в лесИнтересный проект в республике Марий Эл — экопарк и глэмпинг "Бард Вилладж". Среди сосен — домики A-frame. Тут хорошая рыбалка. И есть "фишка": действующая ВПП. Легкомоторные самолеты действительно порой прилетают.В Удмуртии под Ижевском полное слияние с природой решили организовать визуально. Непонятно, что это — уже дом или еще лес. Это благодаря зеркальным стенам. Они не из стекла, а из алюкобонда (композитный материал из алюминия и полимера). Название соответствующее: "Окна в лес".Большая часть домиков — модульные, в прошлом году проект участвовал в конкурсе Агентства по туризму Удмуртской Республики и стал одним из победителей, выиграв субсидию — 25 миллионов рублей."Мы привезли модули с завода, но сборку ведут на месте, так как у нас нет возможности поставить домики целиком из-за густого леса. Монтажом занимаются специалисты предприятия-производителя, — рассказывала РИА Новости Венера Садыкова, директор и соучредитель экопарка "Окна в лес". — Один из модулей мы хотим поместить в крону деревьев в окружении вековых сосен. Поднимем с помощью крана". Собрали уже 25 домов, все с саунами и сибирскими чанами.Бунгало в санаторииГенеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин отмечает, что клиенты часто предпочитают глэмпинги даже там, где есть и обычные гостиничные корпуса — например, в подмосковных пансионатах.Так, в санатории "Буран" недалеко от Сергиева Посада предлагают особый вариант: бунгало в лесу. "Мы решили предоставить возможность совместить отдых на природе со спортивной и медицинской инфраструктурой санатория", — поясняет генеральный директор сети AZIMUT Hotels, куда входит "Буран", Максим Бродовский.Жанна Кира перечисляет то, что уже стало брендом: Aurora Village в Мурманской области, куда туристы едут полюбоваться северным сиянием, "Под небом" и "Зеленая тропа" в Подмосковье, "Точка Немо" в Ярославской области, проект "Айвенго" на Алтае.Ждем звезд и ГОСТовНедавно зампред думского комитета по туризму Сергей Кривоносов предложил ввести добровольную классификацию модульных отелей, так как люди не вполне понимают, что это такое.Эксперты уверены, что инициатива преждевременна. И с отелями-то неразбериха, не всегда турист способен отличить одну категорию от другой. Сергей Ромашкин считает, что достаточно ГОСТа, информации о сезонности, типах санузлов, особенностях внутреннего устройства территории — параметров много.Но в любом случае, как показывает практика, гости будут. Сарафанное радио сработает.

https://ria.ru/20230721/glempingi-1885451889.html

https://ria.ru/20230724/belorussiya-1885507168.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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