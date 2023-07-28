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Без звезд, но с комфортом: где найти самые необычные отели на природе - РИА Новости, 28.07.2023
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Туризм
 
08:00 28.07.2023 (обновлено: 08:08 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/glempingi-1886342651.html
Без звезд, но с комфортом: где найти самые необычные отели на природе
Без звезд, но с комфортом: где найти самые необычные отели на природе - РИА Новости, 28.07.2023
Без звезд, но с комфортом: где найти самые необычные отели на природе
Глэмпингов и модульных отелей все больше. В палатке с видом на горы или море теперь можно жить с полным комфортом. Модные домики A-frame и бунгало предлагают... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T08:00
2023-07-28T08:08
туризм
туризм
туристы
актуальное - туризм
московская область (подмосковье)
ульяновск
итуруп
сергей ромашкин
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Глэмпингов и модульных отелей все больше. В палатке с видом на горы или море теперь можно жить с полным комфортом. Модные домики A-frame и бунгало предлагают даже санатории. Об отдыхе на природе и особенностях "некапитальных" гостиниц — в материале РИА Новости.Большие деньги на маленькие домикиПервый глэмпинг открылся этим летом на Курилах, на острове Итуруп: дикая природа, вулканический песок, Охотское море. В уютных домиках-полусферах — душ, туалет, терраса с шезлонгами и столиками. Уже в сентябре примет гостей глэмпинг на Кунашире. Этому помогла национальная программа "Туризм и индустрия гостеприимства".Власти финансируют подобные проекты охотно. Так, например, Нижегородская область получит на некапитальные туристические объекты более 330 миллионов рублей из федерального бюджета. Это 11 инвестиционных глэмпингов, кемпингов, автокемпингов. Более 500 миллионов направят в Калужскую область. Регион представил 14 заявок, и все одобрили. На строительство модульных отелей Подмосковью выделят 450 миллионов.Всего, как сообщают в РСТ, в 2023-2024-м 213 проектов в 38 регионах получат восемь миллиардов. В 2022-м — 4,2 миллиарда в 20."За год число таких гостиниц выросло почти в полтора раза, до более чем 400, — говорит президент ассоциации глэмпингов Жанна Кира. — Сейчас выдают гранты в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры"."Пришлось срочно покупать телевизор"Владельцы парк-отеля Barn House Виктория Бесараб и Илдус Хакимов когда-то строили нефтяные трубопроводы. Земля уже пять лет в аренде, а гостиницу открыли 31 августа прошлого года, рассказывают они.В комплексе — и дома в стиле барнхаус, и A-frame, и небольшие модули на двоих, но с баней и всеми удобствами.С этой лесной территории вывезли 100 грузовиков с мусором. "Работали сами, выиграли региональный грант, заказали два домика контейнерного типа", — вспоминает Виктория.Отель пользуется спросом. Работает сарафанное радио и "Авито", уточняют хозяева. Меньше чем за год достигли загрузки в 50 процентов. Предложили свадебную программу "Утро невесты". В праздники ажиотаж — последний свободный домик A-frame туристы сняли за несколько часов до Нового года. Пришлось срочно докупать телевизор, чтобы не оставить гостей без боя курантов.Из проблем — земля принадлежит Лесфонду, соответственно, ее не передашь по наследству. Невозможно оформить в собственность — следовательно, взять кредиты.Но место уникальное: лес в 20 минутах от центра Ульяновска. Трасса рядом — тут въезд на Президентский мост, который входит в десятку самых длинных в Европе.Природа вместо банкетовАнтон и Олеся Эйхман из Ульяновска купили участок, чтобы построить дачу. "Мы 13 лет занимались организацией мероприятий. Решили сделать веранду для праздников, — говорит Олеся. — А тут грянула пандемия, лишились работы. Концепция изменилась: вместо шумных вечеринок — локация для тихого отдыха на природе, прямо на границе с заповедником".Так появился глэмпинг "Холмы" в 40 километрах от Ульяновска у подножия Тушнинских меловых холмов: комфортные палатки с общей кухней, душевыми и туалетными кабинками и домики с панорамным остеклением. Смотришь на горы — и неожиданно видишь себя в круглом зеркале. Растения делают необычными самые прозаичные умывальники, во дворе — ретроавтомобиль. Абсолютно все на своих местах. Музыка, кстати, под запретом: зачем что-то искусственное, если есть птицы и ветер. В пяти минутах пешком — тропа "По следам сурка" Национального парка Сенгилеевские горы.На первых порах туристы приезжали на сутки, потом на двое, теперь нередко живут по три, четыре, пять дней.Напротив входа в "Холмы" — деревянный деревенский дом. Он тоже принадлежит Антону и Олесе Эйхман. Хотят сделать в нем что-то интересное, сохранив аутентичность. Пока из нового — табличка "Счастье есть".Дорога в небо и окна в лесИнтересный проект в республике Марий Эл — экопарк и глэмпинг "Бард Вилладж". Среди сосен — домики A-frame. Тут хорошая рыбалка. И есть "фишка": действующая ВПП. Легкомоторные самолеты действительно порой прилетают.В Удмуртии под Ижевском полное слияние с природой решили организовать визуально. Непонятно, что это — уже дом или еще лес. Это благодаря зеркальным стенам. Они не из стекла, а из алюкобонда (композитный материал из алюминия и полимера). Название соответствующее: "Окна в лес".Большая часть домиков — модульные, в прошлом году проект участвовал в конкурсе Агентства по туризму Удмуртской Республики и стал одним из победителей, выиграв субсидию — 25 миллионов рублей."Мы привезли модули с завода, но сборку ведут на месте, так как у нас нет возможности поставить домики целиком из-за густого леса. Монтажом занимаются специалисты предприятия-производителя, — рассказывала РИА Новости Венера Садыкова, директор и соучредитель экопарка "Окна в лес". — Один из модулей мы хотим поместить в крону деревьев в окружении вековых сосен. Поднимем с помощью крана". Собрали уже 25 домов, все с саунами и сибирскими чанами.Бунгало в санаторииГенеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин отмечает, что клиенты часто предпочитают глэмпинги даже там, где есть и обычные гостиничные корпуса — например, в подмосковных пансионатах.Так, в санатории "Буран" недалеко от Сергиева Посада предлагают особый вариант: бунгало в лесу. "Мы решили предоставить возможность совместить отдых на природе со спортивной и медицинской инфраструктурой санатория", — поясняет генеральный директор сети AZIMUT Hotels, куда входит "Буран", Максим Бродовский.Жанна Кира перечисляет то, что уже стало брендом: Aurora Village в Мурманской области, куда туристы едут полюбоваться северным сиянием, "Под небом" и "Зеленая тропа" в Подмосковье, "Точка Немо" в Ярославской области, проект "Айвенго" на Алтае.Ждем звезд и ГОСТовНедавно зампред думского комитета по туризму Сергей Кривоносов предложил ввести добровольную классификацию модульных отелей, так как люди не вполне понимают, что это такое.Эксперты уверены, что инициатива преждевременна. И с отелями-то неразбериха, не всегда турист способен отличить одну категорию от другой. Сергей Ромашкин считает, что достаточно ГОСТа, информации о сезонности, типах санузлов, особенностях внутреннего устройства территории — параметров много.Но в любом случае, как показывает практика, гости будут. Сарафанное радио сработает.
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Без звезд, но с комфортом: где найти самые необычные отели на природе

© РИА Новости / Сергей ПятаковОтдыхающие, глэмпинг "Глоток воздуха"
Отдыхающие, глэмпинг Глоток воздуха - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Глэмпингов и модульных отелей все больше. В палатке с видом на горы или море теперь можно жить с полным комфортом. Модные домики A-frame и бунгало предлагают даже санатории. Об отдыхе на природе и особенностях "некапитальных" гостиниц — в материале РИА Новости.

Большие деньги на маленькие домики

Первый глэмпинг открылся этим летом на Курилах, на острове Итуруп: дикая природа, вулканический песок, Охотское море. В уютных домиках-полусферах — душ, туалет, терраса с шезлонгами и столиками.
Уже в сентябре примет гостей глэмпинг на Кунашире. Этому помогла национальная программа "Туризм и индустрия гостеприимства".
Власти финансируют подобные проекты охотно. Так, например, Нижегородская область получит на некапитальные туристические объекты более 330 миллионов рублей из федерального бюджета. Это 11 инвестиционных глэмпингов, кемпингов, автокемпингов. Более 500 миллионов направят в Калужскую область. Регион представил 14 заявок, и все одобрили. На строительство модульных отелей Подмосковью выделят 450 миллионов.
Глэмпинг Эко-холм, Владимирская область - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
РСТ: российские туристы все чаще выбирают для отдыха глэмпинги
21 июля, 12:09
Всего, как сообщают в РСТ, в 2023-2024-м 213 проектов в 38 регионах получат восемь миллиардов. В 2022-м — 4,2 миллиарда в 20.
"За год число таких гостиниц выросло почти в полтора раза, до более чем 400, — говорит президент ассоциации глэмпингов Жанна Кира. — Сейчас выдают гранты в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры".
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОтдыхающий лежит в гамаке на берегу горной реки Катунь на территории глэмпинга "Чепош парка" в Республике Алтай
Отдыхающий лежит в гамаке на берегу горной реки Катунь на территории глэмпинга Чепош парка в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Отдыхающий лежит в гамаке на берегу горной реки Катунь на территории глэмпинга "Чепош парка" в Республике Алтай

"Пришлось срочно покупать телевизор"

Владельцы парк-отеля Barn House Виктория Бесараб и Илдус Хакимов когда-то строили нефтяные трубопроводы. Земля уже пять лет в аренде, а гостиницу открыли 31 августа прошлого года, рассказывают они.
В комплексе — и дома в стиле барнхаус, и A-frame, и небольшие модули на двоих, но с баней и всеми удобствами.
С этой лесной территории вывезли 100 грузовиков с мусором. "Работали сами, выиграли региональный грант, заказали два домика контейнерного типа", — вспоминает Виктория.
© Фото : Дмитрий Огнев

Парк-отель Barn House в Ульяновске

Парк-отель Barn-house в Ульяновске

Парк-отель Barn House в Ульяновске

© Фото : Дмитрий Огнев
1 из 3
© Фото : Дмитрий Огнев

Дома стиля барнхаус внутри

Парк-отель Barn-house в Ульяновске

Дома стиля барнхаус внутри

© Фото : Дмитрий Огнев
2 из 3
© Фото : Дмитрий Огнев

Модульный домик в Barn House в Ульяновске

Парк-отель Barn-house в Ульяновске

Модульный домик в Barn House в Ульяновске

© Фото : Дмитрий Огнев
3 из 3

Парк-отель Barn House в Ульяновске

© Фото : Дмитрий Огнев
1 из 3

Дома стиля барнхаус внутри

© Фото : Дмитрий Огнев
2 из 3

Модульный домик в Barn House в Ульяновске

© Фото : Дмитрий Огнев
3 из 3
Отель пользуется спросом. Работает сарафанное радио и "Авито", уточняют хозяева. Меньше чем за год достигли загрузки в 50 процентов. Предложили свадебную программу "Утро невесты". В праздники ажиотаж — последний свободный домик A-frame туристы сняли за несколько часов до Нового года. Пришлось срочно докупать телевизор, чтобы не оставить гостей без боя курантов.
© Фото : Дмитрий Огнев

Шатер для мероприятий в парк-отеле в Ульяновске

Парк-отель Barn-house в Ульяновске

Шатер для мероприятий в парк-отеле в Ульяновске

© Фото : Дмитрий Огнев
1 из 2
© Фото : Дмитрий Огнев

На территории парк-отеля в Ульяновске

Парк-отель Barn-house в Ульяновске

На территории парк-отеля в Ульяновске

© Фото : Дмитрий Огнев
2 из 2

Шатер для мероприятий в парк-отеле в Ульяновске

© Фото : Дмитрий Огнев
1 из 2

На территории парк-отеля в Ульяновске

© Фото : Дмитрий Огнев
2 из 2
Из проблем — земля принадлежит Лесфонду, соответственно, ее не передашь по наследству. Невозможно оформить в собственность — следовательно, взять кредиты.
Но место уникальное: лес в 20 минутах от центра Ульяновска. Трасса рядом — тут въезд на Президентский мост, который входит в десятку самых длинных в Европе.
© Фото : Дмитрий ОгневПарк-отель Barn Нouse в Ульяновске
Парк-отель Barn-house в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Фото : Дмитрий Огнев
Парк-отель Barn Нouse в Ульяновске

Природа вместо банкетов

Антон и Олеся Эйхман из Ульяновска купили участок, чтобы построить дачу.
"Мы 13 лет занимались организацией мероприятий. Решили сделать веранду для праздников, — говорит Олеся. — А тут грянула пандемия, лишились работы. Концепция изменилась: вместо шумных вечеринок — локация для тихого отдыха на природе, прямо на границе с заповедником".
© Фото : Дмитрий Огнев

Баня с видом на горы в глэмпинге "Холмы" в Ульяновской области

Глэмпинг Холмы в Ульяновской области

Баня с видом на горы в глэмпинге "Холмы" в Ульяновской области

© Фото : Дмитрий Огнев
1 из 2
© Фото : Дмитрий Огнев

Вход в глэмпинг в Ульяновске

Глэмпинг Холмы в Ульяновской области

Вход в глэмпинг в Ульяновске

© Фото : Дмитрий Огнев
2 из 2

Баня с видом на горы в глэмпинге "Холмы" в Ульяновской области

© Фото : Дмитрий Огнев
1 из 2

Вход в глэмпинг в Ульяновске

© Фото : Дмитрий Огнев
2 из 2
Так появился глэмпинг "Холмы" в 40 километрах от Ульяновска у подножия Тушнинских меловых холмов: комфортные палатки с общей кухней, душевыми и туалетными кабинками и домики с панорамным остеклением.
© Фото : Дмитрий Огнев

Палатки и кухня в глэмпинге в Ульяновске

Глэмпинг Холмы в Ульяновской области

Палатки и кухня в глэмпинге в Ульяновске

© Фото : Дмитрий Огнев
1 из 3
© Фото : Дмитрий Огнев

Дома в глэмпинге в Ульяновске

Глэмпинг Холмы в Ульяновской области

Дома в глэмпинге в Ульяновске

© Фото : Дмитрий Огнев
2 из 3
© Фото : Дмитрий Огнев

Закат и дома в глэмпинге "Холмы"

Глэмпинг Холмы в Ульяновской области

Закат и дома в глэмпинге "Холмы"

© Фото : Дмитрий Огнев
3 из 3

Палатки и кухня в глэмпинге в Ульяновске

© Фото : Дмитрий Огнев
1 из 3

Дома в глэмпинге в Ульяновске

© Фото : Дмитрий Огнев
2 из 3

Закат и дома в глэмпинге "Холмы"

© Фото : Дмитрий Огнев
3 из 3
Смотришь на горы — и неожиданно видишь себя в круглом зеркале. Растения делают необычными самые прозаичные умывальники, во дворе — ретроавтомобиль. Абсолютно все на своих местах.
Музыка, кстати, под запретом: зачем что-то искусственное, если есть птицы и ветер. В пяти минутах пешком — тропа "По следам сурка" Национального парка Сенгилеевские горы.
© Фото : Дмитрий Огнев

Виды и территория глэмпинга

Глэмпинг Холмы в Ульяновской области

Виды и территория глэмпинга

© Фото : Дмитрий Огнев
1 из 3
© Фото : Дмитрий Огнев

Тут можно посидеть у костра, для природы — безопасно

Глэмпинг Холмы в Ульяновской области

Тут можно посидеть у костра, для природы — безопасно

© Фото : Дмитрий Огнев
2 из 3
© Фото : Дмитрий Огнев

Обед в глэмпинге

Глэмпинг Холмы в Ульяновской области

Обед в глэмпинге

© Фото : Дмитрий Огнев
3 из 3

Виды и территория глэмпинга

© Фото : Дмитрий Огнев
1 из 3

Тут можно посидеть у костра, для природы — безопасно

© Фото : Дмитрий Огнев
2 из 3

Обед в глэмпинге

© Фото : Дмитрий Огнев
3 из 3
На первых порах туристы приезжали на сутки, потом на двое, теперь нередко живут по три, четыре, пять дней.
Напротив входа в "Холмы" — деревянный деревенский дом. Он тоже принадлежит Антону и Олесе Эйхман. Хотят сделать в нем что-то интересное, сохранив аутентичность. Пока из нового — табличка "Счастье есть".
© Фото : Дмитрий ОгневДеревенский дом в Ульяновской области
Глэмпинг Холмы в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Фото : Дмитрий Огнев
Деревенский дом в Ульяновской области

Дорога в небо и окна в лес

Интересный проект в республике Марий Эл — экопарк и глэмпинг "Бард Вилладж". Среди сосен — домики A-frame. Тут хорошая рыбалка. И есть "фишка": действующая ВПП. Легкомоторные самолеты действительно порой прилетают.
© Фото : Андрей Белавин

Вход в домик в глэмпинге "Бард Вилладж"

Вход в домик в глэмпинге Бард Вилладж

Вход в домик в глэмпинге "Бард Вилладж"

© Фото : Андрей Белавин
1 из 4
© Фото : Андрей Белавин

Кошка в глэмпинге

Кошка в глэмпинге Бард Вилладж

Кошка в глэмпинге

© Фото : Андрей Белавин
2 из 4
© Фото : Андрей Белавин

Самолет в глэмпинге

Самолет в глэмпинге Бард Вилладж

Самолет в глэмпинге

© Фото : Андрей Белавин
3 из 4
© РИА Новости / Светлана Баева

Взлетно-посадочная полоса в "Бард Вилладж"

Взлетно-посадочная полоса в Бард Вилладж

Взлетно-посадочная полоса в "Бард Вилладж"

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 4

Вход в домик в глэмпинге "Бард Вилладж"

© Фото : Андрей Белавин
1 из 4

Кошка в глэмпинге

© Фото : Андрей Белавин
2 из 4

Самолет в глэмпинге

© Фото : Андрей Белавин
3 из 4

Взлетно-посадочная полоса в "Бард Вилладж"

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 4
В Удмуртии под Ижевском полное слияние с природой решили организовать визуально. Непонятно, что это — уже дом или еще лес. Это благодаря зеркальным стенам. Они не из стекла, а из алюкобонда (композитный материал из алюминия и полимера). Название соответствующее: "Окна в лес".
Большая часть домиков — модульные, в прошлом году проект участвовал в конкурсе Агентства по туризму Удмуртской Республики и стал одним из победителей, выиграв субсидию — 25 миллионов рублей.
© РИА Новости / Светлана Баева

Дома сливаются с природой. Глэмпинг "Окна в лес"

Экопарк Окна в лес в Удмуртии

Дома сливаются с природой. Глэмпинг "Окна в лес"

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 4
© РИА Новости / Светлана Баева

Варианты размещения в экопарке

Экопарк Окна в лес в Удмуртии

Варианты размещения в экопарке

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 4
© РИА Новости / Светлана Баева

При определенном ракурсе домики выглядят как порталы

Экопарк Окна в лес в Удмуртии

При определенном ракурсе домики выглядят как порталы

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 4
© РИА Новости / Светлана Баева

Внутри дома в экопарке

Экопарк Окна в лес в Удмуртии

Внутри дома в экопарке

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 4

Дома сливаются с природой. Глэмпинг "Окна в лес"

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 4

Варианты размещения в экопарке

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 4

При определенном ракурсе домики выглядят как порталы

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 4

Внутри дома в экопарке

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 4
"Мы привезли модули с завода, но сборку ведут на месте, так как у нас нет возможности поставить домики целиком из-за густого леса. Монтажом занимаются специалисты предприятия-производителя, — рассказывала РИА Новости Венера Садыкова, директор и соучредитель экопарка "Окна в лес". — Один из модулей мы хотим поместить в крону деревьев в окружении вековых сосен. Поднимем с помощью крана".
Собрали уже 25 домов, все с саунами и сибирскими чанами.
© РИА Новости / Светлана Баева

Возведение домов

Экопарк Окна в лес в Удмуртии

Возведение домов

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2
© РИА Новости / Светлана Баева

Четвероногий охранник эко-парка

Экопарк Окна в лес в Удмуртии

Четвероногий охранник эко-парка

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2

Возведение домов

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2

Четвероногий охранник эко-парка

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2

Бунгало в санатории

Генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин отмечает, что клиенты часто предпочитают глэмпинги даже там, где есть и обычные гостиничные корпуса — например, в подмосковных пансионатах.
Так, в санатории "Буран" недалеко от Сергиева Посада предлагают особый вариант: бунгало в лесу.
© Фото : PR-служба сети AZIMUT Hotels

Вид на бунгало при санатории "Буран" в Подмосковье

Бунгало при санатории Буран в Подмосковье

Вид на бунгало при санатории "Буран" в Подмосковье

© Фото : PR-служба сети AZIMUT Hotels
1 из 4
© Фото : PR-служба сети AZIMUT Hotels

Терраса бунгало в санатории

Бунгало при санатории Буран в Подмосковье

Терраса бунгало в санатории

© Фото : PR-служба сети AZIMUT Hotels
2 из 4
© Фото : PR-служба сети AZIMUT Hotels

Виды на лес из бунгало

Бунгало при санатории Буран в Подмосковье

Виды на лес из бунгало

© Фото : PR-служба сети AZIMUT Hotels
3 из 4
© Фото : PR-служба сети AZIMUT Hotels

Интерьер бунгало

Бунгало при санатории Буран в Подмосковье

Интерьер бунгало

© Фото : PR-служба сети AZIMUT Hotels
4 из 4

Вид на бунгало при санатории "Буран" в Подмосковье

© Фото : PR-служба сети AZIMUT Hotels
1 из 4

Терраса бунгало в санатории

© Фото : PR-служба сети AZIMUT Hotels
2 из 4

Виды на лес из бунгало

© Фото : PR-служба сети AZIMUT Hotels
3 из 4

Интерьер бунгало

© Фото : PR-служба сети AZIMUT Hotels
4 из 4
"Мы решили предоставить возможность совместить отдых на природе со спортивной и медицинской инфраструктурой санатория", — поясняет генеральный директор сети AZIMUT Hotels, куда входит "Буран", Максим Бродовский.
Жанна Кира перечисляет то, что уже стало брендом: Aurora Village в Мурманской области, куда туристы едут полюбоваться северным сиянием, "Под небом" и "Зеленая тропа" в Подмосковье, "Точка Немо" в Ярославской области, проект "Айвенго" на Алтае.
© Фото : Aurora Village

Иглу в селе Aurora Village в Мурманской области

Иглу в селе Aurora village в Мурманской области

Иглу в селе Aurora Village в Мурманской области

© Фото : Aurora Village
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© Фото : Aurora Village

Иглу в селе Aurora Village в Мурманской области

Иглу в селе Aurora village в Мурманской области

Иглу в селе Aurora Village в Мурманской области

© Фото : Aurora Village
2 из 2

Иглу в селе Aurora Village в Мурманской области

© Фото : Aurora Village
1 из 2

Иглу в селе Aurora Village в Мурманской области

© Фото : Aurora Village
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Ждем звезд и ГОСТов

Недавно зампред думского комитета по туризму Сергей Кривоносов предложил ввести добровольную классификацию модульных отелей, так как люди не вполне понимают, что это такое.
Эксперты уверены, что инициатива преждевременна. И с отелями-то неразбериха, не всегда турист способен отличить одну категорию от другой. Сергей Ромашкин считает, что достаточно ГОСТа, информации о сезонности, типах санузлов, особенностях внутреннего устройства территории — параметров много.
Но в любом случае, как показывает практика, гости будут. Сарафанное радио сработает.
Озеро Струсто в национальном парке Браславские озера - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Недорого, красиво и десять тысяч озер: чем удивит отдых в Белоруссии
24 июля, 08:00
 
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