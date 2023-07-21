https://ria.ru/20230721/glempingi-1885451889.html

РСТ: российские туристы все чаще выбирают для отдыха глэмпинги

РСТ: российские туристы все чаще выбирают для отдыха глэмпинги - РИА Новости, 21.07.2023

РСТ: российские туристы все чаще выбирают для отдыха глэмпинги

В России этим летом работают 404 глэмпинга, из них более половины открыты круглый год, больше всего таких средств размещения в Московской и Ленинградской... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T12:09

2023-07-21T12:09

2023-07-21T12:10

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В России этим летом работают 404 глэмпинга, из них более половины открыты круглый год, больше всего таких средств размещения в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, на Алтае в Карелии, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).По словам президента Ассоциации глэмпингов Жанны Кира, за последние годы количество глэмпингов увеличилось, чему способствует программа поддержки строительства модульных объектов размещения, запущенная правительством в 2022 году. В 2020 году в стране насчитывалось 149 подобных объектов, к концу 2021-го – 230, в 2022 – 277."К этому году количество глэмпингов выросло почти в полтора раза, до более 400, это однозначно популярная тема в России, – говорит эксперт. – Сейчас грант на глэмпинг можно получить в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". С помощью таких объектов довольно быстро можно решить проблему нехватки средств размещения с хорошим сервисом, прежде всего, в регионах, где быстро развивается активный туризм".В этом году общий объем средств поддержки модульных объектов размещения со сроком строительства в 2023-2024 годы составил порядка восьми миллиардов рублей, будут поддержаны 213 проектов в 38 субъектах страны. В прошлом году субсидии в размере 4,2 миллиарда получили проекты в 20 регионах."Глэмпинги хорошо ложатся в концепцию развития внутреннего туризма, к тому же дают возможность распробовать лучший турпродукт на самых привлекательных территориях. По большей части такие объекты появляются там, где уже существует какой-либо туристический проект. К примеру, Aurora Village в Мурманской области – пример глэмпинга с уже сформированным продуктом, люди целенаправленно едут туда на северное сияние", – рассказывает Кира.По ее словам, глэмпельеры принципиально отличаются от организаторов кемпингов и загородных отелей тем, что чувствуют запрос гостя и умеют по-новому предложить продукт."Такие камерные проекты, с одной стороны, ориентированы на природу, с другой – антропоцентричны, дают гостю намного больше позитивных эмоций, чем любое другое средство размещения. Например, домик непривычной формы или расположенный на дереве, прозрачный купол в безлюдном месте, вариантов много", – говорит Кира.Эксперт РСТ, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин считает, что в последнее время глэмпинги стали модными у массового российского туриста. Причем этот интерес не обязательно связан с поездками на дикую природу. Туристы выбирают размещение в глэмпингах даже там, где предлагаются и обычные гостиничные корпуса – например, на территории подмосковных пансионатов."Изначально предполагалось, что глэмпинг – это размещение на природе в местах, где невозможно капитальное строительство. Но сейчас мы видим, что это модная фишка, интересная туристам. Выбирая регион для отдыха, многие спрашивают, есть ли там глэмпинги, и если есть, то едут", — отмечает Ромашкин.

https://ria.ru/20230721/glemping-1885395329.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сергей ромашкин, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии, отели