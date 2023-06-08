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Нижегородская область получит 330 миллионов рублей на создание кемпингов - РИА Новости, 08.06.2023
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Нижегородская область
 
16:26 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/kempingi-1877013408.html
Нижегородская область получит 330 миллионов рублей на создание кемпингов
Нижегородская область получит 330 миллионов рублей на создание кемпингов - РИА Новости, 08.06.2023
Нижегородская область получит 330 миллионов рублей на создание кемпингов
Нижегородская область получит более 330 миллионов рублей федерального финансирования на поддержку создания некапитальных туристических объектов, сообщает... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:26
2023-06-08T16:26
нижегородская область
андрей макаров
глеб никитин
владимир путин
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Нижегородская область получит более 330 миллионов рублей федерального финансирования на поддержку создания некапитальных туристических объектов, сообщает пресс-служба правительства региона. Предложение о выделении средств одобрила комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. "Более 330 миллионов рублей из федерального бюджета будет предоставлено Нижегородской области в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Поддержку получат 11 инвестиционных проектов по созданию глэмпингов, кемпингов, автокемпингов в Нижегородской области", - говорится в сообщении. Как отметил председатель комиссии Андрей Макаров, в последние годы Нижегородская область стала одним из самых популярных туристических направлений. "Все больше людей едут в регион, чтобы увидеть его красоту. В связи с этим сложился серьезный спрос на средства размещения. Благодаря национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", который стартовал по инициативе президента Владимира Путина, появляется возможность поддержать инвесторов", - приводятся в сообщении слова Макарова. "Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" позволит нам за два года более чем на 300 номеров увеличить номерной фонд в коллективных средствах размещения региона. Частные инвестиции в сферу туризма оцениваются более чем в 400 миллионов рублей", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В частности, поддержку получит спортивная база "Эмеральд Ивент", на территории которой за счет федеральной субсидии будет построено 17 модулей на 61 номер. На берегу реки Уста в Шарангском округе создадут туристическую базу отдыха "Тайны Юронги" на 50 номеров с возможностью организации рыбалки, охоты и пеших туров для знакомства с этнографическими потенциалом области, включая посещение марийских священных рощ. В Сокольском округе субсидию направят на создание глэмпинга "Волны леса" на 25 номеров с кафе, форум-центром, детской и спортивной площадками и зонами отдыха. Также мера поддержки предусмотрена на создание центра экологического туризма с глэмпингом на 18 номеров на берегу озера Тосканка в городе Ворсма и реализацию других проектов. Как отметил глава региона, на рынке внутреннего туризма наблюдается высокий спрос на отдых в глэмпингах и модульных отелях. "Благодаря субсидии нижегородские инвесторы могут приобретать и устанавливать быстровозводимые заводские конструкции модульных некапитальных средств размещения по типу глэмпингов, создавая условия для круглогодичного, комфортного и безопасного пребывания туристов", - сказал Никитин.
https://ria.ru/20230606/strategiya-1876559719.html
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андрей макаров, глеб никитин, владимир путин, нижегородская область, россия
Нижегородская область, Андрей Макаров, Глеб Никитин, Владимир Путин, Нижегородская область, Россия
Нижегородская область получит 330 миллионов рублей на создание кемпингов

Нижегородская область получит более 330 миллионов рублей на создание кемпингов

© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Роман Владимиров
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Нижегородская область получит более 330 миллионов рублей федерального финансирования на поддержку создания некапитальных туристических объектов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Предложение о выделении средств одобрила комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.
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"Более 330 миллионов рублей из федерального бюджета будет предоставлено Нижегородской области в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Поддержку получат 11 инвестиционных проектов по созданию глэмпингов, кемпингов, автокемпингов в Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Как отметил председатель комиссии Андрей Макаров, в последние годы Нижегородская область стала одним из самых популярных туристических направлений. "Все больше людей едут в регион, чтобы увидеть его красоту. В связи с этим сложился серьезный спрос на средства размещения. Благодаря национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", который стартовал по инициативе президента Владимира Путина, появляется возможность поддержать инвесторов", - приводятся в сообщении слова Макарова.
"Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" позволит нам за два года более чем на 300 номеров увеличить номерной фонд в коллективных средствах размещения региона. Частные инвестиции в сферу туризма оцениваются более чем в 400 миллионов рублей", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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В частности, поддержку получит спортивная база "Эмеральд Ивент", на территории которой за счет федеральной субсидии будет построено 17 модулей на 61 номер. На берегу реки Уста в Шарангском округе создадут туристическую базу отдыха "Тайны Юронги" на 50 номеров с возможностью организации рыбалки, охоты и пеших туров для знакомства с этнографическими потенциалом области, включая посещение марийских священных рощ. В Сокольском округе субсидию направят на создание глэмпинга "Волны леса" на 25 номеров с кафе, форум-центром, детской и спортивной площадками и зонами отдыха. Также мера поддержки предусмотрена на создание центра экологического туризма с глэмпингом на 18 номеров на берегу озера Тосканка в городе Ворсма и реализацию других проектов.
Как отметил глава региона, на рынке внутреннего туризма наблюдается высокий спрос на отдых в глэмпингах и модульных отелях. "Благодаря субсидии нижегородские инвесторы могут приобретать и устанавливать быстровозводимые заводские конструкции модульных некапитальных средств размещения по типу глэмпингов, создавая условия для круглогодичного, комфортного и безопасного пребывания туристов", - сказал Никитин.
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