https://ria.ru/20230719/glempingi-1884836162.html

Эксперты рассказали, почему глэмпингам пока не нужны "звезды"

Эксперты рассказали, почему глэмпингам пока не нужны "звезды" - РИА Новости, 19.07.2023

Эксперты рассказали, почему глэмпингам пока не нужны "звезды"

Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов предложил официально упорядочить рынок глэмпингов в России – классифицировать их по принципу отелей, по... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T06:19

2023-07-19T06:19

2023-07-19T06:19

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов предложил официально упорядочить рынок глэмпингов в России – классифицировать их по принципу отелей, по мнению экспертов рынка, это преждевременно, сообщает АТОР. "Основная цель законопроекта в том, что в настоящее время есть разные глэмпинги, кемпинги, а люди не понимают до конца, что это такое", – сказал депутат. Он также предложил ввести на первых порах добровольную классификацию модульных отелей, которую впоследствии могут сделать обязательной.Он подготовил соответствующие поправки в федеральный закон "Об основах туристической деятельности".Представители туристического бизнеса практически единогласно отмечают в своих комментариях, что инициатива депутата преждевременна. Но это не значит, что у глэмпингов совсем не должно быть правил классификации.По словам заместителя председателя региональных ассоциаций сельского туризма Татарстана Венеры Адамович, сейчас в России не более 600 глэмпингов, даже если считать те объекты, которые только сами себя позиционируют таким образом.Поэтому прежде, чем говорить о классификации на государственном уровне, следует законодательно закрепить само понятие глэмпинга, подчеркивает эксперт. Не исключено, что даже в этом случае они должны остаться нишевыми и не требующими присвоения "звезд"."В России пока и с отелями неразбериха, не всегда турист может отличить одну категорию от другой. Поэтому инициатива депутата преждевременна. Какие-то внутренние стандарты – да, это неплохо. Но не звездность", – рассуждает руководитель туроператора "Мастерская путешествий" Владимир Лутов.Кроме того, эксперты опасаются, что классификация будет платной. А это повредит развитию этого сегмента рынка и увеличит цены.Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин также склоняется к идее внутреннего стандарта для глэмпингов. По его словам, для того, чтобы упорядочить этот сегмент рынка, совершенно не нужны дополнительные законодательные акты и системы штрафов – достаточно будет ГОСТа."Можно было через стандарт попросить бизнес сообщить о себе информацию: сезонность, тип санузлов, особенности внутреннего устройства территории и так далее, – параметров много. Иначе туристы действительно могут столкнуться с тем, что они ожидали одного, а увидели другое", – говорит эксперт.Президент Ассоциации глэмпингов Жанна Кира в беседе с "Вестником АТОР" отметила, что начало работе над такими документами уже положено: ее организацией вместе с юристом Мариной Ненароковой разработан соответствующий ГОСТ. Есть и специалисты, которые готовы продолжить работу в этом направлении.

https://ria.ru/20230321/glemping-1859501848.html

https://ria.ru/20230621/glemping-1879474719.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), госдума рф, отели