Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, почему глэмпингам пока не нужны "звезды" - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
06:19 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/glempingi-1884836162.html
Эксперты рассказали, почему глэмпингам пока не нужны "звезды"
Эксперты рассказали, почему глэмпингам пока не нужны "звезды" - РИА Новости, 19.07.2023
Эксперты рассказали, почему глэмпингам пока не нужны "звезды"
Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов предложил официально упорядочить рынок глэмпингов в России – классифицировать их по принципу отелей, по... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T06:19
2023-07-19T06:19
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
госдума рф
отели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825764759_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_7e136b8ee1966272d49f58c970becbd0.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов предложил официально упорядочить рынок глэмпингов в России – классифицировать их по принципу отелей, по мнению экспертов рынка, это преждевременно, сообщает АТОР. "Основная цель законопроекта в том, что в настоящее время есть разные глэмпинги, кемпинги, а люди не понимают до конца, что это такое", – сказал депутат. Он также предложил ввести на первых порах добровольную классификацию модульных отелей, которую впоследствии могут сделать обязательной.Он подготовил соответствующие поправки в федеральный закон "Об основах туристической деятельности".Представители туристического бизнеса практически единогласно отмечают в своих комментариях, что инициатива депутата преждевременна. Но это не значит, что у глэмпингов совсем не должно быть правил классификации.По словам заместителя председателя региональных ассоциаций сельского туризма Татарстана Венеры Адамович, сейчас в России не более 600 глэмпингов, даже если считать те объекты, которые только сами себя позиционируют таким образом.Поэтому прежде, чем говорить о классификации на государственном уровне, следует законодательно закрепить само понятие глэмпинга, подчеркивает эксперт. Не исключено, что даже в этом случае они должны остаться нишевыми и не требующими присвоения "звезд"."В России пока и с отелями неразбериха, не всегда турист может отличить одну категорию от другой. Поэтому инициатива депутата преждевременна. Какие-то внутренние стандарты – да, это неплохо. Но не звездность", – рассуждает руководитель туроператора "Мастерская путешествий" Владимир Лутов.Кроме того, эксперты опасаются, что классификация будет платной. А это повредит развитию этого сегмента рынка и увеличит цены.Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин также склоняется к идее внутреннего стандарта для глэмпингов. По его словам, для того, чтобы упорядочить этот сегмент рынка, совершенно не нужны дополнительные законодательные акты и системы штрафов – достаточно будет ГОСТа."Можно было через стандарт попросить бизнес сообщить о себе информацию: сезонность, тип санузлов, особенности внутреннего устройства территории и так далее, – параметров много. Иначе туристы действительно могут столкнуться с тем, что они ожидали одного, а увидели другое", – говорит эксперт.Президент Ассоциации глэмпингов Жанна Кира в беседе с "Вестником АТОР" отметила, что начало работе над такими документами уже положено: ее организацией вместе с юристом Мариной Ненароковой разработан соответствующий ГОСТ. Есть и специалисты, которые готовы продолжить работу в этом направлении.
https://ria.ru/20230321/glemping-1859501848.html
https://ria.ru/20230621/glemping-1879474719.html
https://ria.ru/20230630/oteli-1881224955.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825764759_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_ac6dfb854ce9373b27bfc3bcaa4285fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), госдума рф, отели
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Госдума РФ, Отели
Эксперты рассказали, почему глэмпингам пока не нужны "звезды"

Туроператоры прокомментировали предложение Госдумы ввести систему "звезд" для глэмпингов

© РИА Новости / Сергей ПятаковОтдыхающие, глэмпинг "Глоток воздуха"
Отдыхающие, глэмпинг Глоток воздуха - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов предложил официально упорядочить рынок глэмпингов в России – классифицировать их по принципу отелей, по мнению экспертов рынка, это преждевременно, сообщает АТОР.
"Основная цель законопроекта в том, что в настоящее время есть разные глэмпинги, кемпинги, а люди не понимают до конца, что это такое", – сказал депутат. Он также предложил ввести на первых порах добровольную классификацию модульных отелей, которую впоследствии могут сделать обязательной.
Он подготовил соответствующие поправки в федеральный закон "Об основах туристической деятельности".
Представители туристического бизнеса практически единогласно отмечают в своих комментариях, что инициатива депутата преждевременна. Но это не значит, что у глэмпингов совсем не должно быть правил классификации.
По словам заместителя председателя региональных ассоциаций сельского туризма Татарстана Венеры Адамович, сейчас в России не более 600 глэмпингов, даже если считать те объекты, которые только сами себя позиционируют таким образом.
Глэмпинг для любителей рафтинга появится в Елецком районе в июне - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Современный глэмпинг появится в Липецкой области
21 марта, 15:32
Поэтому прежде, чем говорить о классификации на государственном уровне, следует законодательно закрепить само понятие глэмпинга, подчеркивает эксперт. Не исключено, что даже в этом случае они должны остаться нишевыми и не требующими присвоения "звезд".
"В России пока и с отелями неразбериха, не всегда турист может отличить одну категорию от другой. Поэтому инициатива депутата преждевременна. Какие-то внутренние стандарты – да, это неплохо. Но не звездность", – рассуждает руководитель туроператора "Мастерская путешествий" Владимир Лутов.
Кроме того, эксперты опасаются, что классификация будет платной. А это повредит развитию этого сегмента рынка и увеличит цены.
Вид на вулкан Баранский на острове Итуруп в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Первый глэмпинг на Курилах примет гостей в июне
21 июня, 06:00
Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин также склоняется к идее внутреннего стандарта для глэмпингов. По его словам, для того, чтобы упорядочить этот сегмент рынка, совершенно не нужны дополнительные законодательные акты и системы штрафов – достаточно будет ГОСТа.
"Можно было через стандарт попросить бизнес сообщить о себе информацию: сезонность, тип санузлов, особенности внутреннего устройства территории и так далее, – параметров много. Иначе туристы действительно могут столкнуться с тем, что они ожидали одного, а увидели другое", – говорит эксперт.
Президент Ассоциации глэмпингов Жанна Кира в беседе с "Вестником АТОР" отметила, что начало работе над такими документами уже положено: ее организацией вместе с юристом Мариной Ненароковой разработан соответствующий ГОСТ. Есть и специалисты, которые готовы продолжить работу в этом направлении.
Девушка в басейне на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort & Spa в Ялте - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Как в Турции? В российских отелях вступают в силу стандарты "Все включено"
30 июня, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Госдума РФОтели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала