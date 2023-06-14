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Калужская область получит 502,3 миллиона рублей на поддержку турпроектов - РИА Новости, 14.06.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
12:00 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/turizm-1877993814.html
Калужская область получит 502,3 миллиона рублей на поддержку турпроектов
Калужская область получит 502,3 миллиона рублей на поддержку турпроектов - РИА Новости, 14.06.2023
Калужская область получит 502,3 миллиона рублей на поддержку турпроектов
Калужская область получит федеральную субсидию в размере более 500 миллионов рублей на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:00
2023-06-14T12:00
калужская область
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 14 июн – РИА Новости. Калужская область получит федеральную субсидию в размере более 500 миллионов рублей на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, сообщает правительство региона на сайте. Сообщается, что министерство экономического развития Российской Федерации подвело итоги конкурса инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. В конкурсе принимали участие свыше 70 регионов России. Калужская область представила на конкурс 14 заявок с общей суммой запрашиваемой федеральной субсидии более 500 миллионов рублей. Заявки региона были одобрены в полном объеме, информирует областное правительство. "Субсидию получили 38 субъектов Российской Федерации, и Калужская область вошла в топ-5 регионов с наибольшим субсидированием из федерального бюджета, заняв четвертую строчку. Наш регион получил субсидию на 2023-2024 годы на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в сумме 502,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что выделенные средства позволят инвесторам создавать дополнительные места проживания для туристов и обеспечат новые рабочие места в районах. "Спасибо правительству РФ за поддержку. Развитие туристической отрасли для нас – одна из ключевых задач", - подчеркнул губернатор. По его словам, в числе одобренных проектов, в частности, строительство бунгало на базе отдыха в Сухиничском районе, глэмпинга в Дзержинском районе около арт-парка Никола-Ленивец, эко-отеля в Тарусском районе.
https://ria.ru/20230227/kaluga-1853470117.html
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калужская область, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша
Калужская область получит 502,3 миллиона рублей на поддержку турпроектов

Калужская область получит более 500 миллионов рублей на создание модульных турпроектов

© РИА Новости / Светлана Тарасова | Перейти в медиабанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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Здание Калужского драматического театра на Театральной площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 14 июн – РИА Новости. Калужская область получит федеральную субсидию в размере более 500 миллионов рублей на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, сообщает правительство региона на сайте.
Сообщается, что министерство экономического развития Российской Федерации подвело итоги конкурса инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. В конкурсе принимали участие свыше 70 регионов России. Калужская область представила на конкурс 14 заявок с общей суммой запрашиваемой федеральной субсидии более 500 миллионов рублей. Заявки региона были одобрены в полном объеме, информирует областное правительство.
«
"Субсидию получили 38 субъектов Российской Федерации, и Калужская область вошла в топ-5 регионов с наибольшим субсидированием из федерального бюджета, заняв четвертую строчку. Наш регион получил субсидию на 2023-2024 годы на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в сумме 502,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что выделенные средства позволят инвесторам создавать дополнительные места проживания для туристов и обеспечат новые рабочие места в районах.
"Спасибо правительству РФ за поддержку. Развитие туристической отрасли для нас – одна из ключевых задач", - подчеркнул губернатор.
По его словам, в числе одобренных проектов, в частности, строительство бунгало на базе отдыха в Сухиничском районе, глэмпинга в Дзержинском районе около арт-парка Никола-Ленивец, эко-отеля в Тарусском районе.
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