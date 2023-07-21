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Глэмпинг на курильском острове Кунашир примет в сентябре первых туристов - РИА Новости, 21.07.2023
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Туризм
 
04:29 21.07.2023 (обновлено: 10:20 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/glemping-1885395329.html
Глэмпинг на курильском острове Кунашир примет в сентябре первых туристов
Глэмпинг на курильском острове Кунашир примет в сентябре первых туристов - РИА Новости, 21.07.2023
Глэмпинг на курильском острове Кунашир примет в сентябре первых туристов
Построенный в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" глэмпинг на курильском острове Кунашир примет гостей в сентябре этого года, сообщило... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T04:29
2023-07-21T10:20
кунашир (остров)
сахалинская область
туризм
новости - туризм
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июл – РИА Новости. Построенный в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" глэмпинг на курильском острове Кунашир примет гостей в сентябре этого года, сообщило правительство Сахалинской области. &quot;Новый глэмпинг на Кунашире примет первых туристов уже в сентябре&quot;, – говорится в телеграм-канале правительства региона.По информации властей, комплекс состоит из 22 уютных домиков, построенных из экологического материала, он оборудован спа-зоной с термальными бассейнами и купольным рестораном. Объект возведен в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" с учетом природных рекреационных особенностей острова Кунашир и нацелен на восстановление сил и здоровья его посетителей. При реализации проекта его инициаторы максимально использовали натуральные материалы, дизайн встроили в местный природный ландшафт, в спа-пространстве – вода из местных термальных источников. "Курильские острова являются мечтой для многих туристов. Но существенной проблемой для развития туризма является дефицит номерного фонда. Реализация подобных проектов позволит ее решить", - цитирует пресс-служба мнение представителя регионального министерства туризма.
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кунашир (остров), сахалинская область, новости - туризм
Кунашир (остров), Сахалинская область, Туризм, Новости - Туризм
Глэмпинг на курильском острове Кунашир примет в сентябре первых туристов

Новый глэмпинг на курильском острове Кунашир примет в сентябре 2023 года первых туристов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июл – РИА Новости. Построенный в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" глэмпинг на курильском острове Кунашир примет гостей в сентябре этого года, сообщило правительство Сахалинской области.
«

"Новый глэмпинг на Кунашире примет первых туристов уже в сентябре", – говорится в телеграм-канале правительства региона.

По информации властей, комплекс состоит из 22 уютных домиков, построенных из экологического материала, он оборудован спа-зоной с термальными бассейнами и купольным рестораном. Объект возведен в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" с учетом природных рекреационных особенностей острова Кунашир и нацелен на восстановление сил и здоровья его посетителей.
При реализации проекта его инициаторы максимально использовали натуральные материалы, дизайн встроили в местный природный ландшафт, в спа-пространстве – вода из местных термальных источников.
"Курильские острова являются мечтой для многих туристов. Но существенной проблемой для развития туризма является дефицит номерного фонда. Реализация подобных проектов позволит ее решить", - цитирует пресс-служба мнение представителя регионального министерства туризма.
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ТуризмКунашир (остров)Сахалинская областьНовости - Туризм
 
 
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