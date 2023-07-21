https://ria.ru/20230721/glemping-1885395329.html

Глэмпинг на курильском острове Кунашир примет в сентябре первых туристов

Глэмпинг на курильском острове Кунашир примет в сентябре первых туристов - РИА Новости, 21.07.2023

Глэмпинг на курильском острове Кунашир примет в сентябре первых туристов

Построенный в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" глэмпинг на курильском острове Кунашир примет гостей в сентябре этого года, сообщило... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T04:29

2023-07-21T04:29

2023-07-21T10:20

кунашир (остров)

сахалинская область

туризм

новости - туризм

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июл – РИА Новости. Построенный в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" глэмпинг на курильском острове Кунашир примет гостей в сентябре этого года, сообщило правительство Сахалинской области. "Новый глэмпинг на Кунашире примет первых туристов уже в сентябре", – говорится в телеграм-канале правительства региона.По информации властей, комплекс состоит из 22 уютных домиков, построенных из экологического материала, он оборудован спа-зоной с термальными бассейнами и купольным рестораном. Объект возведен в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" с учетом природных рекреационных особенностей острова Кунашир и нацелен на восстановление сил и здоровья его посетителей. При реализации проекта его инициаторы максимально использовали натуральные материалы, дизайн встроили в местный природный ландшафт, в спа-пространстве – вода из местных термальных источников. "Курильские острова являются мечтой для многих туристов. Но существенной проблемой для развития туризма является дефицит номерного фонда. Реализация подобных проектов позволит ее решить", - цитирует пресс-служба мнение представителя регионального министерства туризма.

https://ria.ru/20230428/aviasoobschenie-1868325291.html

кунашир (остров)

сахалинская область

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кунашир (остров), сахалинская область, новости - туризм