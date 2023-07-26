https://ria.ru/20230726/kuba-1886241694.html

Куба стала еще ближе. Правила отдыха на Острове свободы летом

Куба стала еще ближе. Правила отдыха на Острове свободы летом - РИА Новости, 26.07.2023

Куба стала еще ближе. Правила отдыха на Острове свободы летом

С 1 июля между Гаваной и Москвой возобновили регулярное авиасообщение. Это, а также демократичные цены, дружелюбие местных жителей, теплое море и особый... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T08:00

2023-07-26T08:00

2023-07-26T08:04

туризм

маршруты - туризм

куба

варадеро

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. С 1 июля между Гаваной и Москвой возобновили регулярное авиасообщение. Это, а также демократичные цены, дружелюбие местных жителей, теплое море и особый кубинский колорит позволят за год увеличить турпоток из России как минимум в два с половиной раза — до 100 тысяч человек. О том, какие курорты выбрать, как туда добраться и чем расплачиваться на острове, — в материале РИА Новости.Сезон круглый годСейчас на Кубе жарко: температура воздуха днем — за 30, воды — чуть ниже. Но страна уже давно стала местом для круглогодичного отдыха россиян, тем более что выбор для поездок за рубеж существенно сократился, отмечает директор департамента рекламы и PR "Русского Экспресса" Анна Филатовская.На Острове свободы примерно одинаковая температура на протяжении года. "В августе, правда, начинается сезон ураганов, который длится пару месяцев. Несколько дней может быть не очень комфортно купаться, зато можно поехать на экскурсии", — добавляют в Fun&Sun.Желающим и отдохнуть, и увидеть Гавану стоит лететь в Варадеро. Оттуда до столицы — всего 140 километров.Это самый известный кубинский курорт, расположенный на севере, на побережье Атлантического океана. Пляжи отличные — 20 километров белого песка.Поклонникам классического отельного отдыха, не предусматривающего путешествий по стране, больше подойдет остров у северного побережья — Кайо-Коко. До Гаваны — более 500 километров, и добираться недешево: цена сопоставима со стоимостью путевки.Варадеро — отправная точка для экскурсионных поездок. Для поклонников подобного вида отдыха есть комбинированные туры, в которые включена Гавана, острова Кайо-Ларго и Санта-Мария, рассказали в "Интуристе".Собирайте чемодан"Перелет из Москвы в Варадеро — более 13 часов. Отправление в 9:10, а прибывает рейс с учетом разницы во времени в середине дня — в 15:30. В полете дважды кормят", — говорит туристка Мария Петрова, которая отправилась на Кубу первым рейсом.Лайнер Boeing 777 вмещает 457 пассажиров. Первый рейс в Варадеро был полным. Самолет встретили традиционной водной аркой: две пожарные машины справа и слева от полосы пускали струи, под которыми проехал борт. В аэропорту для туристов устроили праздник — пели и танцевали артисты, всем пассажирам подарили соломенные шляпы.Из-за ограничений недружественных стран пришлось менять привычный маршрут: если раньше он пролегал над территорией Европы, то теперь — над нейтральными водами. "Время полета увеличилось на час-полтора. Маршрут проходит между Исландией и Гренландией", — пояснил официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков.На Кубе нет ковидных ограничений, виза не нужна. Правда, необходимо заранее заполнить электронную анкету и получить QR-код. Его спрашивают при регистрации в Москве и проверяют по прилете.В сентябре авиаперевозчик планирует увеличить количество рейсов с двух до трех в неделю.Сколько стоит отдых на КарибахСтоимость авиабилетов на первый рейс в один конец начиналась от 32 тысяч, рассказал Стариков. В последних числах июля перелет туда-обратно обойдется как минимум в 115 тысяч рублей. На середину августа можно купить проездной документ за 70 тысяч.Примерно столько же стоит перелет из Москвы в Варадеро и на Кайо-Коко у авиакомпании Nordwind. Кроме того, раз в две недели прямые рейсы из Москвы в Гавану и обратно выполняет венесуэльская компания Conviasa.Загрузка бортов превышает 90 процентов, говорят эксперты. "Наши туристы летали на Кубу и до июля, у нас есть блок мест на рейсы Nordwind. Спрос хороший, туры раскуплены на месяц вперед", — рассказали в пресс-службе Fun&Sun.В "Русском Экспрессе" отметили, что спрос значительно вырос именно с открытием регулярных перелетов. "В основном на остров едут пары — таких туристов примерно 60 процентов. Отдых в Варадеро выбирают 99 процентов путешественников", — уточняет Филатовская.Семей с детьми — не более десяти процентов. Главная причина — длительный перелет, объясняют туроператоры. "При этом многие отели на Кубе стимулируют семейный отдых: предоставляют бесплатное проживание для детей до 13 лет", — добавляют в "Интуристе".Организованные туристы чаще всего выбирают гостиницы, работающие по системе "все включено". В августе отдохнуть 12 дней в "трех звездах" можно за сумму от 133 тысяч рублей на одного, в "пятерке" — от 156 тысяч. Ближайшая дата, на которую можно приобрести путевку, — 23 августа, указывают в Fun&Sun.В Pac Group отмечают, что большинство клиентов бронируют отели категории "пять звезд". Средняя стоимость такого недельного тура — 320 тысяч рублей на двоих. Есть интерес к комбинированным программам, сочетающим экскурсии и пляжный отдых.Забыть о работе и наслаждаться морем"Приезжая сюда, стоит забыть о работе и повседневных делах. Во-первых, разница во времени — семь часов. Во-вторых, интернет-соединение здесь медленнее, чем привыкли россияне", — рассказывает об особенностях визита на остров туристка Марина Родионова.На Кубе — лучшие пляжи, если сравнивать с Доминиканой, Венесуэлой и Мексикой, уверены в "Интуристе". Кроме того, у побережья нет водорослей, море чистое и прозрачное. И еще это самый бюджетный вариант отдыха на Карибах."Кубинцы очень расположены к россиянам. Старшее поколение помнит советские времена и дружбу народов", — отмечают в Fun&Sun.На Остров свободы лучше везти доллары и евро. В 2021-м здесь отменили двойную валютную систему — раньше иностранцы расплачивались специальной валютой, "куками", и цены для туристов были в разы выше.По картам "Мир" можно снять наличные только в Гаване и по официальному курсу. "Он раза в три ниже, чем при обмене с рук", — объясняет Родионова. "Пластик" российских банков от международных платежных систем Visa и Mastercard не работает.Наличной валютой можно расплачиваться в некоторых лавках и сувенирных магазинах. Причем платить в долларах обычно дешевле, потому что часть продавцов уравнивает курс американской и европейской валюты. "В отелях ее можно зачислить на специальную карту и ею расплачиваться за допуслуги", — уточняет PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.

https://ria.ru/20230723/emiraty-1885096152.html

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варадеро

гавана

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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