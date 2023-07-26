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Куба стала еще ближе. Правила отдыха на Острове свободы летом - РИА Новости, 26.07.2023
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Туризм
 
08:00 26.07.2023 (обновлено: 08:04 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/kuba-1886241694.html
Куба стала еще ближе. Правила отдыха на Острове свободы летом
Куба стала еще ближе. Правила отдыха на Острове свободы летом - РИА Новости, 26.07.2023
Куба стала еще ближе. Правила отдыха на Острове свободы летом
С 1 июля между Гаваной и Москвой возобновили регулярное авиасообщение. Это, а также демократичные цены, дружелюбие местных жителей, теплое море и особый... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T08:00
2023-07-26T08:04
туризм
маршруты - туризм
куба
варадеро
гавана
интурист
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. С 1 июля между Гаваной и Москвой возобновили регулярное авиасообщение. Это, а также демократичные цены, дружелюбие местных жителей, теплое море и особый кубинский колорит позволят за год увеличить турпоток из России как минимум в два с половиной раза — до 100 тысяч человек. О том, какие курорты выбрать, как туда добраться и чем расплачиваться на острове, — в материале РИА Новости.Сезон круглый годСейчас на Кубе жарко: температура воздуха днем — за 30, воды — чуть ниже. Но страна уже давно стала местом для круглогодичного отдыха россиян, тем более что выбор для поездок за рубеж существенно сократился, отмечает директор департамента рекламы и PR "Русского Экспресса" Анна Филатовская.На Острове свободы примерно одинаковая температура на протяжении года. "В августе, правда, начинается сезон ураганов, который длится пару месяцев. Несколько дней может быть не очень комфортно купаться, зато можно поехать на экскурсии", — добавляют в Fun&amp;Sun.Желающим и отдохнуть, и увидеть Гавану стоит лететь в Варадеро. Оттуда до столицы — всего 140 километров.Это самый известный кубинский курорт, расположенный на севере, на побережье Атлантического океана. Пляжи отличные — 20 километров белого песка.Поклонникам классического отельного отдыха, не предусматривающего путешествий по стране, больше подойдет остров у северного побережья — Кайо-Коко. До Гаваны — более 500 километров, и добираться недешево: цена сопоставима со стоимостью путевки.Варадеро — отправная точка для экскурсионных поездок. Для поклонников подобного вида отдыха есть комбинированные туры, в которые включена Гавана, острова Кайо-Ларго и Санта-Мария, рассказали в "Интуристе".Собирайте чемодан"Перелет из Москвы в Варадеро — более 13 часов. Отправление в 9:10, а прибывает рейс с учетом разницы во времени в середине дня — в 15:30. В полете дважды кормят", — говорит туристка Мария Петрова, которая отправилась на Кубу первым рейсом.Лайнер Boeing 777 вмещает 457 пассажиров. Первый рейс в Варадеро был полным. Самолет встретили традиционной водной аркой: две пожарные машины справа и слева от полосы пускали струи, под которыми проехал борт. В аэропорту для туристов устроили праздник — пели и танцевали артисты, всем пассажирам подарили соломенные шляпы.Из-за ограничений недружественных стран пришлось менять привычный маршрут: если раньше он пролегал над территорией Европы, то теперь — над нейтральными водами. "Время полета увеличилось на час-полтора. Маршрут проходит между Исландией и Гренландией", — пояснил официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков.На Кубе нет ковидных ограничений, виза не нужна. Правда, необходимо заранее заполнить электронную анкету и получить QR-код. Его спрашивают при регистрации в Москве и проверяют по прилете.В сентябре авиаперевозчик планирует увеличить количество рейсов с двух до трех в неделю.Сколько стоит отдых на КарибахСтоимость авиабилетов на первый рейс в один конец начиналась от 32 тысяч, рассказал Стариков. В последних числах июля перелет туда-обратно обойдется как минимум в 115 тысяч рублей. На середину августа можно купить проездной документ за 70 тысяч.Примерно столько же стоит перелет из Москвы в Варадеро и на Кайо-Коко у авиакомпании Nordwind. Кроме того, раз в две недели прямые рейсы из Москвы в Гавану и обратно выполняет венесуэльская компания Conviasa.Загрузка бортов превышает 90 процентов, говорят эксперты. "Наши туристы летали на Кубу и до июля, у нас есть блок мест на рейсы Nordwind. Спрос хороший, туры раскуплены на месяц вперед", — рассказали в пресс-службе Fun&amp;Sun.В "Русском Экспрессе" отметили, что спрос значительно вырос именно с открытием регулярных перелетов. "В основном на остров едут пары — таких туристов примерно 60 процентов. Отдых в Варадеро выбирают 99 процентов путешественников", — уточняет Филатовская.Семей с детьми — не более десяти процентов. Главная причина — длительный перелет, объясняют туроператоры. "При этом многие отели на Кубе стимулируют семейный отдых: предоставляют бесплатное проживание для детей до 13 лет", — добавляют в "Интуристе".Организованные туристы чаще всего выбирают гостиницы, работающие по системе "все включено". В августе отдохнуть 12 дней в "трех звездах" можно за сумму от 133 тысяч рублей на одного, в "пятерке" — от 156 тысяч. Ближайшая дата, на которую можно приобрести путевку, — 23 августа, указывают в Fun&amp;Sun.В Pac Group отмечают, что большинство клиентов бронируют отели категории "пять звезд". Средняя стоимость такого недельного тура — 320 тысяч рублей на двоих. Есть интерес к комбинированным программам, сочетающим экскурсии и пляжный отдых.Забыть о работе и наслаждаться морем"Приезжая сюда, стоит забыть о работе и повседневных делах. Во-первых, разница во времени — семь часов. Во-вторых, интернет-соединение здесь медленнее, чем привыкли россияне", — рассказывает об особенностях визита на остров туристка Марина Родионова.На Кубе — лучшие пляжи, если сравнивать с Доминиканой, Венесуэлой и Мексикой, уверены в "Интуристе". Кроме того, у побережья нет водорослей, море чистое и прозрачное. И еще это самый бюджетный вариант отдыха на Карибах.&quot;Кубинцы очень расположены к россиянам. Старшее поколение помнит советские времена и дружбу народов&quot;, — отмечают в Fun&amp;Sun.На Остров свободы лучше везти доллары и евро. В 2021-м здесь отменили двойную валютную систему — раньше иностранцы расплачивались специальной валютой, "куками", и цены для туристов были в разы выше.По картам "Мир" можно снять наличные только в Гаване и по официальному курсу. "Он раза в три ниже, чем при обмене с рук", — объясняет Родионова. "Пластик" российских банков от международных платежных систем Visa и Mastercard не работает.Наличной валютой можно расплачиваться в некоторых лавках и сувенирных магазинах. Причем платить в долларах обычно дешевле, потому что часть продавцов уравнивает курс американской и европейской валюты. "В отелях ее можно зачислить на специальную карту и ею расплачиваться за допуслуги", — уточняет PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.
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Мария Селиванова
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маршруты - туризм, куба, варадеро, гавана, интурист, visa, inc., mastercard, inc., boeing 777, куда можно лететь, туризм, отдых на море
Туризм, Маршруты - Туризм, Куба, Варадеро, Гавана, Интурист, Visa, Inc., MasterCard, Inc., Boeing 777, куда можно лететь, Туризм, Отдых на море

Куба стала еще ближе. Правила отдыха на Острове свободы летом

© iStock.com / xavierarnauЖенщины в традиционных кубинских платьях
Женщины в традиционных кубинских платьях - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© iStock.com / xavierarnau
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. С 1 июля между Гаваной и Москвой возобновили регулярное авиасообщение. Это, а также демократичные цены, дружелюбие местных жителей, теплое море и особый кубинский колорит позволят за год увеличить турпоток из России как минимум в два с половиной раза — до 100 тысяч человек. О том, какие курорты выбрать, как туда добраться и чем расплачиваться на острове, — в материале РИА Новости.

Сезон круглый год

Сейчас на Кубе жарко: температура воздуха днем — за 30, воды — чуть ниже. Но страна уже давно стала местом для круглогодичного отдыха россиян, тем более что выбор для поездок за рубеж существенно сократился, отмечает директор департамента рекламы и PR "Русского Экспресса" Анна Филатовская.
На Острове свободы примерно одинаковая температура на протяжении года. "В августе, правда, начинается сезон ураганов, который длится пару месяцев. Несколько дней может быть не очень комфортно купаться, зато можно поехать на экскурсии", — добавляют в Fun&Sun.
© iStock.com / Kako Escalona

Пляж на Кайо-Коко, Куба

Пляж в Кайо-Како, Куба

Пляж на Кайо-Коко, Куба

© iStock.com / Kako Escalona
1 из 6
© iStock.com / Aurore Kervoern

Пляж на Кайо-Коко, Куба

Пляж в Кайо-Како, Куба

Пляж на Кайо-Коко, Куба

© iStock.com / Aurore Kervoern
2 из 6
© Фото : Unsplash / Juan RojasОстров Кайо-Коко, Куба
Остров Кайо-Коко, Куба
Остров Кайо-Коко, Куба
© Фото : Unsplash / Juan Rojas
3 из 6
© iStock.com / Diy13Пляж в Варадеро, Куба
Пляж в Варадеро, Куба
Пляж в Варадеро, Куба
© iStock.com / Diy13
4 из 6
© РИА Новости / Ольга Распопова

Пляж в Варадеро на Кубе

Пляж на Кубе

Пляж в Варадеро на Кубе

© РИА Новости / Ольга Распопова
5 из 6
© iStock.com / LanaCanadaМужчина занимается виндсерфингом на острове Кайо-Коко, Куба
Мужчина занимается виндсерфингом на острове Кайо-Коко, Куба
Мужчина занимается виндсерфингом на острове Кайо-Коко, Куба
© iStock.com / LanaCanada
6 из 6

Пляж на Кайо-Коко, Куба

© iStock.com / Kako Escalona
1 из 6

Пляж на Кайо-Коко, Куба

© iStock.com / Aurore Kervoern
2 из 6
Остров Кайо-Коко, Куба
© Фото : Unsplash / Juan Rojas
3 из 6
Пляж в Варадеро, Куба
© iStock.com / Diy13
4 из 6

Пляж в Варадеро на Кубе

© РИА Новости / Ольга Распопова
5 из 6
Мужчина занимается виндсерфингом на острове Кайо-Коко, Куба
© iStock.com / LanaCanada
6 из 6
Желающим и отдохнуть, и увидеть Гавану стоит лететь в Варадеро. Оттуда до столицы — всего 140 километров.
Это самый известный кубинский курорт, расположенный на севере, на побережье Атлантического океана. Пляжи отличные — 20 километров белого песка.
Поклонникам классического отельного отдыха, не предусматривающего путешествий по стране, больше подойдет остров у северного побережья — Кайо-Коко. До Гаваны — более 500 километров, и добираться недешево: цена сопоставима со стоимостью путевки.
© iStock.com / Diy13Ретроавтомобиль едет перед Капитолием в Гаване
Ретроавтомобиль едет перед Капитолием в Гаване
Ретроавтомобиль едет перед Капитолием в Гаване
© iStock.com / Diy13
1 из 6
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Кафедральный собор Гаваны

Кафедральный собор Гаваны

Кафедральный собор Гаваны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 6
© РИА Новости / Ольга РаспоповаГавана, Куба
Гавана, Куба
Гавана, Куба
© РИА Новости / Ольга Распопова
3 из 6
© iStock.com / Eloi_Omella

Ретроавтомобили. Старая Гавана

Ретроавтомобили в районе Старая Гавана

Ретроавтомобили. Старая Гавана

© iStock.com / Eloi_Omella
4 из 6
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанк

Молодые кубинки отдыхают на набережной Малекон в Гаване

Молодые кубинки отдыхают на набережной Малекон в Гаване

Молодые кубинки отдыхают на набережной Малекон в Гаване

© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Одна из улиц Гаваны

Одна из улиц Гаваны

Одна из улиц Гаваны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 6
Ретроавтомобиль едет перед Капитолием в Гаване
© iStock.com / Diy13
1 из 6

Кафедральный собор Гаваны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 6
Гавана, Куба
© РИА Новости / Ольга Распопова
3 из 6

Ретроавтомобили. Старая Гавана

© iStock.com / Eloi_Omella
4 из 6

Молодые кубинки отдыхают на набережной Малекон в Гаване

© РИА Новости / Мария Плотникова
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5 из 6

Одна из улиц Гаваны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 6
Варадеро — отправная точка для экскурсионных поездок. Для поклонников подобного вида отдыха есть комбинированные туры, в которые включена Гавана, острова Кайо-Ларго и Санта-Мария, рассказали в "Интуристе".

Собирайте чемодан

"Перелет из Москвы в Варадеро — более 13 часов. Отправление в 9:10, а прибывает рейс с учетом разницы во времени в середине дня — в 15:30. В полете дважды кормят", — говорит туристка Мария Петрова, которая отправилась на Кубу первым рейсом.
Лайнер Boeing 777 вмещает 457 пассажиров.
Первый рейс в Варадеро был полным. Самолет встретили традиционной водной аркой: две пожарные машины справа и слева от полосы пускали струи, под которыми проехал борт. В аэропорту для туристов устроили праздник — пели и танцевали артисты, всем пассажирам подарили соломенные шляпы.
© iStock.com / Gerardo HuitrónТанцовщица в Варадеро, Куба
Танцовщица в Варадеро, Куба
Танцовщица в Варадеро, Куба
© iStock.com / Gerardo Huitrón
1 из 3
© iStock.com / Yelena Rodriguez Mena

Ретротакси в Варадеро, Куба

Ретро-такси в Варадеро, Куба

Ретротакси в Варадеро, Куба

© iStock.com / Yelena Rodriguez Mena
2 из 3
© iStock.com / edb3_16

Традиционный танец. Старая Гавана

Танцоры исполняют традицонный танец в районе Старая Гавана

Традиционный танец. Старая Гавана

© iStock.com / edb3_16
3 из 3
Танцовщица в Варадеро, Куба
© iStock.com / Gerardo Huitrón
1 из 3

Ретротакси в Варадеро, Куба

© iStock.com / Yelena Rodriguez Mena
2 из 3

Традиционный танец. Старая Гавана

© iStock.com / edb3_16
3 из 3
Из-за ограничений недружественных стран пришлось менять привычный маршрут: если раньше он пролегал над территорией Европы, то теперь — над нейтральными водами. "Время полета увеличилось на час-полтора. Маршрут проходит между Исландией и Гренландией", — пояснил официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков.
© iStock.com / vitaldrumПляж на острове Кайо-Како, Куба
Пляж в Кайо-Како, Куба - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© iStock.com / vitaldrum
Пляж на острове Кайо-Како, Куба
На Кубе нет ковидных ограничений, виза не нужна. Правда, необходимо заранее заполнить электронную анкету и получить QR-код. Его спрашивают при регистрации в Москве и проверяют по прилете.
В сентябре авиаперевозчик планирует увеличить количество рейсов с двух до трех в неделю.

Сколько стоит отдых на Карибах

Стоимость авиабилетов на первый рейс в один конец начиналась от 32 тысяч, рассказал Стариков. В последних числах июля перелет туда-обратно обойдется как минимум в 115 тысяч рублей. На середину августа можно купить проездной документ за 70 тысяч.
Примерно столько же стоит перелет из Москвы в Варадеро и на Кайо-Коко у авиакомпании Nordwind. Кроме того, раз в две недели прямые рейсы из Москвы в Гавану и обратно выполняет венесуэльская компания Conviasa.
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанк

Кубинцы на улице. Старая Гавана

Кубинцы на улице в районе Старая Гавана

Кубинцы на улице. Старая Гавана

© РИА Новости / Мария Плотникова
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1 из 3
© iStock.com / Francesco Lorenzetti

Уличный музыкант. Старая Гавана

Уличный музыкант в районе Старая Гавана

Уличный музыкант. Старая Гавана

© iStock.com / Francesco Lorenzetti
2 из 3
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанк

Портрет Эрнесто Че Гевары на улице города. Старая Гавана

Портрет Эрнесто Че Гевары на улице города в районе Старая Гавана

Портрет Эрнесто Че Гевары на улице города. Старая Гавана

© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
3 из 3

Кубинцы на улице. Старая Гавана

© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
1 из 3

Уличный музыкант. Старая Гавана

© iStock.com / Francesco Lorenzetti
2 из 3

Портрет Эрнесто Че Гевары на улице города. Старая Гавана

© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Загрузка бортов превышает 90 процентов, говорят эксперты. "Наши туристы летали на Кубу и до июля, у нас есть блок мест на рейсы Nordwind. Спрос хороший, туры раскуплены на месяц вперед", — рассказали в пресс-службе Fun&Sun.
В "Русском Экспрессе" отметили, что спрос значительно вырос именно с открытием регулярных перелетов. "В основном на остров едут пары — таких туристов примерно 60 процентов. Отдых в Варадеро выбирают 99 процентов путешественников", — уточняет Филатовская.
Семей с детьми — не более десяти процентов. Главная причина — длительный перелет, объясняют туроператоры. "При этом многие отели на Кубе стимулируют семейный отдых: предоставляют бесплатное проживание для детей до 13 лет", — добавляют в "Интуристе".
© РИА Новости / Ольга РаспоповаКуба. Рис с рыбой
Куба. Рис с рыбой
Куба. Рис с рыбой
© РИА Новости / Ольга Распопова
1 из 5
© iStock.com / BimНабережная Малекон в Гаване
Набережная Малекон в Гаване
Набережная Малекон в Гаване
© iStock.com / Bim
2 из 5
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанк

Кубинцы отдыхают на набережной Малекон в Гаване

Кубинцы отдыхают на набережной Малекон в Гаване

Кубинцы отдыхают на набережной Малекон в Гаване

© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Моторикши в исторической части Гаваны

Мото-рикши в исторической части Гаваны

Моторикши в исторической части Гаваны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 5
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Маяк в Гаване

Маяк в Гаване

Маяк в Гаване

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 5
Куба. Рис с рыбой
© РИА Новости / Ольга Распопова
1 из 5
Набережная Малекон в Гаване
© iStock.com / Bim
2 из 5

Кубинцы отдыхают на набережной Малекон в Гаване

© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
3 из 5

Моторикши в исторической части Гаваны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 5

Маяк в Гаване

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 5
Организованные туристы чаще всего выбирают гостиницы, работающие по системе "все включено". В августе отдохнуть 12 дней в "трех звездах" можно за сумму от 133 тысяч рублей на одного, в "пятерке" — от 156 тысяч. Ближайшая дата, на которую можно приобрести путевку, — 23 августа, указывают в Fun&Sun.
В Pac Group отмечают, что большинство клиентов бронируют отели категории "пять звезд". Средняя стоимость такого недельного тура — 320 тысяч рублей на двоих. Есть интерес к комбинированным программам, сочетающим экскурсии и пляжный отдых.

Забыть о работе и наслаждаться морем

"Приезжая сюда, стоит забыть о работе и повседневных делах. Во-первых, разница во времени — семь часов. Во-вторых, интернет-соединение здесь медленнее, чем привыкли россияне", — рассказывает об особенностях визита на остров туристка Марина Родионова.
© iStock.com / nantonovПляж в Варадеро, Куба
Пляж в Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© iStock.com / nantonov
Пляж в Варадеро, Куба
На Кубе — лучшие пляжи, если сравнивать с Доминиканой, Венесуэлой и Мексикой, уверены в "Интуристе". Кроме того, у побережья нет водорослей, море чистое и прозрачное. И еще это самый бюджетный вариант отдыха на Карибах.
«

"Кубинцы очень расположены к россиянам. Старшее поколение помнит советские времена и дружбу народов", — отмечают в Fun&Sun.

На Остров свободы лучше везти доллары и евро. В 2021-м здесь отменили двойную валютную систему — раньше иностранцы расплачивались специальной валютой, "куками", и цены для туристов были в разы выше.
© РИА Новости / Ольга РаспоповаОтдых на Кубе
Отдых на Кубе
Отдых на Кубе
© РИА Новости / Ольга Распопова
1 из 3
© iStock.com / Lalocracio

Деревянная пристань на пляже острова Кайо-Како, Куба

Деревянная пристань на пляже в Кайо-Како, Куба

Деревянная пристань на пляже острова Кайо-Како, Куба

© iStock.com / Lalocracio
2 из 3
© iStock.com / NikadaПляж в Варадеро, Куба
Пляж в Варадеро, Куба
Пляж в Варадеро, Куба
© iStock.com / Nikada
3 из 3
Отдых на Кубе
© РИА Новости / Ольга Распопова
1 из 3

Деревянная пристань на пляже острова Кайо-Како, Куба

© iStock.com / Lalocracio
2 из 3
Пляж в Варадеро, Куба
© iStock.com / Nikada
3 из 3
По картам "Мир" можно снять наличные только в Гаване и по официальному курсу. "Он раза в три ниже, чем при обмене с рук", — объясняет Родионова. "Пластик" российских банков от международных платежных систем Visa и Mastercard не работает.
Наличной валютой можно расплачиваться в некоторых лавках и сувенирных магазинах. Причем платить в долларах обычно дешевле, потому что часть продавцов уравнивает курс американской и европейской валюты. "В отелях ее можно зачислить на специальную карту и ею расплачиваться за допуслуги", — уточняет PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.
Девушка гуляет по набережной в районе Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Дешевле Турции. Стоит ли ехать в ОАЭ летом
23 июля, 08:00
 
ТуризмМаршруты - ТуризмКубаВарадероГаванаИнтуристVisa, Inc.MasterCard, Inc.Boeing 777куда можно лететьТуризмОтдых на море
 
 
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