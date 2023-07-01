https://ria.ru/20230701/kuba-1881605216.html
"Россия" увеличит количество рейсов на Кубу
"Россия" увеличит количество рейсов на Кубу - РИА Новости, 01.07.2023
"Россия" увеличит количество рейсов на Кубу
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с сентября увеличит количество рейсов на Кубу с 2 до 3 в неделю, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T08:11
2023-07-01T08:11
2023-07-01T08:11
туризм
россия
куба
сергей стариков
аэрофлот
boeing 777
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881371184_134:0:2678:1431_1920x0_80_0_0_faa2ba5862b8d9c235485e1534921245.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с сентября увеличит количество рейсов на Кубу с 2 до 3 в неделю, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков. "С сентября будет введен один дополнительный рейс в неделю в Варадеро", - сказал Стариков. Сейчас перевозчик выполняет два рейса в неделю. Россия и Куба с 1 июля возобновляют регулярные авиарейсы. Рейсы между странами были прерваны из-за ограничений, введенных западными государствами - "Аэрофлот" приостановил полеты на Кубу в феврале 2022 года. Перелет Москва-Варадеро выполняет авиакомпания "Россия" на широкофюзеляжном лайнере Boeing 777.
https://ria.ru/20230625/kuba-1880273944.html
россия
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881371184_170:0:2671:1876_1920x0_80_0_0_ad56e3312ec3d60bc41f5eef12a149d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, куба, сергей стариков, аэрофлот, boeing 777, новости - туризм
Туризм, Россия, Куба, Сергей Стариков, Аэрофлот, Boeing 777, Новости - Туризм
"Россия" увеличит количество рейсов на Кубу
Авиакомпания "Россия" с сентября увеличит количество рейсов на Кубу до трех в неделю
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с сентября увеличит количество рейсов на Кубу с 2 до 3 в неделю, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков.
"С сентября будет введен один дополнительный рейс в неделю в Варадеро", - сказал Стариков.
Сейчас перевозчик выполняет два рейса в неделю.
Россия и Куба с 1 июля возобновляют регулярные авиарейсы.
Рейсы между странами были прерваны из-за ограничений, введенных западными государствами - "Аэрофлот" приостановил полеты на Кубу в феврале 2022 года.
Перелет Москва-Варадеро выполняет авиакомпания "Россия" на широкофюзеляжном лайнере Boeing 777.
Президент Кубы выразил солидарность с правительством России