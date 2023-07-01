https://ria.ru/20230701/kuba-1881605216.html

"Россия" увеличит количество рейсов на Кубу

"Россия" увеличит количество рейсов на Кубу - РИА Новости, 01.07.2023

"Россия" увеличит количество рейсов на Кубу

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с сентября увеличит количество рейсов на Кубу с 2 до 3 в неделю, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T08:11

2023-07-01T08:11

2023-07-01T08:11

туризм

россия

куба

сергей стариков

аэрофлот

boeing 777

новости - туризм

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с сентября увеличит количество рейсов на Кубу с 2 до 3 в неделю, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков. "С сентября будет введен один дополнительный рейс в неделю в Варадеро", - сказал Стариков. Сейчас перевозчик выполняет два рейса в неделю. Россия и Куба с 1 июля возобновляют регулярные авиарейсы. Рейсы между странами были прерваны из-за ограничений, введенных западными государствами - "Аэрофлот" приостановил полеты на Кубу в феврале 2022 года. Перелет Москва-Варадеро выполняет авиакомпания "Россия" на широкофюзеляжном лайнере Boeing 777.

https://ria.ru/20230625/kuba-1880273944.html

россия

куба

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, куба, сергей стариков, аэрофлот, boeing 777, новости - туризм