https://ria.ru/20230705/kuba-1882304954.html

Туроператоры рассказали о высоком спросе на Кубу

Туроператоры рассказали о высоком спросе на Кубу - РИА Новости, 05.07.2023

Туроператоры рассказали о высоком спросе на Кубу

Туроператоры отмечают очень хороший спрос на Кубу, несмотря на то, что летний период там не считается высоким сезоном, сообщает RTN. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T10:50

2023-07-05T10:50

2023-07-05T10:50

туризм

туризм

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туристы

куба

варадеро

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Туроператоры отмечают очень хороший спрос на Кубу, несмотря на то, что летний период там не считается высоким сезоном, сообщает RTN.Первый прямой рейс авиакомпании "Россия" на Варадеро, отмечают эксперты, взлетел 1 июля практически полностью загруженный, следующий состоится завтра."Россияне соскучились по Кубе, да и Куба по нам тоже. Сейчас отельеры Варадеро дают специальные цены, эксклюзивные пакеты, добавляют бесплатно премиум-обслуживание только для российского рынка, показывая тем самым, что очень хотят видеть россиян", – сообщила руководитель направления в компании "Библио-Глобус" Кристина Александрова. По ее словам, как только объявили об открытии продаж, ощутили значительный всплеск спроса, большое количество людей переориентировалось на Кубу с Мальдив, Турции и Египта.Хорошие цены, прямой перелет и all inclusive делают направление очень привлекательным для россиян. Поэтому, продолжила эксперт, именно по Кубе сейчас наблюдается значительная глубина продаж.Туристы едут на срок от пяти до 14 ночей, в основном на неделю. "Лето – еще и сезон свадеб, поэтому Кубу активно выбирают молодожены, для них это удачный вариант совместить отдых на океане и красивые фотосессии", – говорит она.Руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова пояснила, что оператор берет блоки мест у авиакомпании Nordwind. "Куба продается очень хорошо, до конца июля у нас почти все раскуплено. А в целом глубина продаж достигает осени. Расценки очень лояльные", – сказала она.Десятидневный тур в начале августа в Villa Cuba Hotel категории "четыре звезды" обойдется от 137 тысяч рублей на человека при двухместном размещении. В отеле Melia Marina Varadero категории "пять звезд" двухнедельный отдых стоит от 181 тысячи.Как уточнила Кристина Александрова, стоимость недельного отдыха на одного человека при проживании в двухместном номере и питании "все включено" составит от 110 тысяч рублей на базе "четверки", двухнедельный тур по цене выйдет от 140 тысяч.Уже побывавшие на Кубе туристы сообщают, что на острове улучшилось интернет-соединение, раньше проблем с этим было больше. Также некоторые отели провели ремонтные работы, обновили дизайн интерьеров, что тоже стало одним из факторов выбора россиян.

https://ria.ru/20230701/kuba-1881607644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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