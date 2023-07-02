https://ria.ru/20230702/turizm-1881703709.html
Посол России рассказал о количестве туристов на Кубе за 2023 год
Посол России рассказал о количестве туристов на Кубе за 2023 год - РИА Новости, 02.07.2023
Посол России рассказал о количестве туристов на Кубе за 2023 год
Порядка 100 тысяч российских туристов могут посетить Кубу в 2023 году, сообщил журналистам чрезвычайный и полномочный посол РФ Виктор Коронелли. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T01:24
2023-07-02T01:24
2023-07-02T13:49
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ВАРАДЕРО (КУБА), 2 июл - РИА Новости. Порядка 100 тысяч российских туристов могут посетить Кубу в 2023 году, сообщил журналистам чрезвычайный и полномочный посол РФ Виктор Коронелли. "За полгода было 66 тысяч туристов из России. В этом году мы, наверное, можем прогнозировать порядка 100 тысяч туристов из России на Кубу", - сказал Коронелли. Он отметил, что российский туризм на Кубе всегда был востребован. "Последние годы, наверное, самым успешным был 2019-й год, когда за 200 тысяч перевалило число российских туристов. В прошлом году было 40 с лишним тысяч", - добавил Коронелли.Читайте полный текст интервью Виктора Коронелли >>
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новости - туризм, россия, куба, виктор коронелли
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Куба, Виктор Коронелли
Посол России рассказал о количестве туристов на Кубе за 2023 год
Посол России на Кубе: порядка ста тысяч туристов из России могут посетить Кубу в 2023 году