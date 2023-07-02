https://ria.ru/20230702/koronelli-1881742879.html

Виктор Коронелли: Куба – это эксклюзивное направление

Виктор Коронелли: Куба – это эксклюзивное направление - РИА Новости, 02.07.2023

Виктор Коронелли: Куба – это эксклюзивное направление

Регулярное авиасообщение между Россией и Кубой возобновилось с 1 июля, что даст стимул росту турпотока между странами – в 2023 году на острове ожидается порядка РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T13:47

2023-07-02T13:47

2023-07-02T13:47

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виктор коронелли

аэрофлот

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Регулярное авиасообщение между Россией и Кубой возобновилось с 1 июля, что даст стимул росту турпотока между странами – в 2023 году на острове ожидается порядка 100 тысяч туристов из России, уверен чрезвычайный и полномочный посол РФ на Кубе Виктор Коронелли. В блиц-интервью РИА Новости он рассказал о возможности визита на Кубу президента РФ Владимира Путина и товарообороте между странами.– Россия возобновила регулярное авиасообщение с Кубой. Окажет ли это позитивный эффект на развитие туризма между двумя странами?– Без сомнения, это даст эффект. Смотрите. В этом году уже было 66 тысяч туристов из России. "Аэрофлот" с учетом Boeing 777 два раза в неделю добавит, как минимум, порядка 20 тысяч. Если будет третий рейс – это уже 30 тысяч. Мы прогнозируем порядка 100 тысяч туристов в 2023 году. Будет возрастать число рейсов, будет возрастать поток. То, что маршрут будет востребован, у меня сомнений нет. Разумеется, многое, как всегда, будет зависеть от ценовой политики, от предложений наших перевозчиков и турагентств потребителю. Потому что есть альтернатива – Турция, Египет. Хотя, с моей точки зрения, Куба – эксклюзивное направление. Но понятно, что потребитель будет ориентироваться и на логистические возможности, и на условия, и на ценовые параметры. Но то, что возобновление этих рейсов, естественно, будет стимулировать турпоток, и он будет возрастать, сомнений нет.– Сейчас выполняется два рейса в неделю в Варадеро, с сентября будет введен третий. Трех достаточно?– Перевозчик же не благотворительностью занимается, у них свои коммерческие интересы. Если они поймут, что все выкупается, значит, могут увеличить. Здесь потенциал позволяет принять намного больше наших туристов. Но, еще раз повторю, нам очень нужен один рейс в неделю в Гавану. Очень нужен.– Как вы оцениваете в целом уровень сотрудничества между Москвой и Гаваной? Какие сферы считаете перспективными?– В целом оцениваю высоко. У нас только за полтора-два месяца на Кубу было четыре визита высокого уровня. Это визит нашего министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Визит председателя Госдумы Володина. Визит помощника президента Орешкина. И визит заместителя председателя правительства Чернышенко, который проводил здесь очередное заседание межправкомиссии. Одно это перечисление, я думаю, это уже свидетельство того, на каком уровне наши отношения. В июне был длинный десятидневный визит в РФ премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круса. Десять дней – работа в Сочи в рамках Евразийского экономического союза, где Куба имеет статус наблюдателя, визит в Москву, визит в Санкт-Петербург и участие в ПМЭФ. За последние два месяца такой частоты не было ни с кем из внешних партнеров.– Возможно, ведется и подготовка к встрече на высшем уровне?– Встречи на высшем уровне – об этом говорить не то что бы преждевременно... Дело в том, что президент Кубы был в Москве совсем недавно, в ноябре прошлого года, то есть прошло всего ничего. У Владимира Владимировича приглашение имеется, но дальше не знаю, как будут выстраиваться его планы.– Поставки каких товаров из России на Кубу обсуждаются?– Поставляются нефть, нефтепродукты, удобрения, зерно, пшеница, запчасти, оборудование, номенклатура довольно широкая.– Какова динамика товарооборота РФ и Кубы?– Растет. В прошлом году у нас было свыше 450 миллионов долларов. В этом году динамика позитивная, в частности, за первый квартал по сравнению с первым кварталом прошлого года рост примерно девятикратный.– Новые товары из РФ на Кубу или с Кубы в РФ обсуждаются?– Куба имеет традиционные товары экспорта. Это ром, табак, сахар, новые товары появляются. В частности, продукция фармацевтики, медикаменты, которые есть, которые у нас очень востребованы. Что касается нашего – это энергоносители, углеводороды, пшеница, автозапчасти, оборудование.

https://ria.ru/20230601/kuba-1875523653.html

https://ria.ru/20221122/kuba-1833124405.html

https://ria.ru/20230615/kuba-1878357468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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