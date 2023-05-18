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Россия планирует увеличить число прямых чартерных рейсов на Кубу
Россия планирует увеличить число прямых чартерных рейсов на Кубу - РИА Новости, 18.05.2023
Россия планирует увеличить число прямых чартерных рейсов на Кубу
Россия планирует с конца мая увеличить количество прямых чартерных рейсов на Кубу, рассказал журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T20:18
2023-05-18T20:18
2023-05-18T20:18
туризм
россия
куба
варадеро
дмитрий чернышенко
новости - туризм
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ГАВАНА, 18 мая - РИА Новости. Россия планирует с конца мая увеличить количество прямых чартерных рейсов на Кубу, рассказал журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "Растут туристические потоки, в этом году впервые запущены круглогодичные туристические программы на Кубу. С учетом большой популярности у российских туристов кубинских курортов уже с конца мая планируем увеличить количество прямых чартерных рейсов", - сказал он, открывая заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В частности, авиакомпания "Северный ветер" с 22 мая планирует выполнять четыре рейса в неделю на курорт Варадеро и два рейса в неделю на Кайо-Коко.
https://ria.ru/20230421/kuba-1866781445.html
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россия, куба, варадеро, дмитрий чернышенко, новости - туризм
Туризм, Россия, Куба, Варадеро, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм
Россия планирует увеличить число прямых чартерных рейсов на Кубу
Чернышенко: Россия планирует увеличить число прямых чартерных рейсов на Кубу с конца мая