https://ria.ru/20230701/kuba-1881632353.html

Первый после перерыва регулярный рейс на Кубу вылетает из России

Первый после перерыва регулярный рейс на Кубу вылетает из России - РИА Новости, 01.07.2023

Первый после перерыва регулярный рейс на Кубу вылетает из России

Первый после перерыва из-за санкций западных стран регулярный рейс на Кубу - Москва-Варадеро - вылетает из аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T09:59

2023-07-01T09:59

2023-07-01T16:53

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Первый после перерыва из-за санкций западных стран регулярный рейс на Кубу - Москва-Варадеро - вылетает из аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал журналистам официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков, цена на билет начиналась от 32 тысяч рублей в начале продаж. По словам представителя, в основном на рейсе летят россияне, но есть и кубинцы - порядка 20 человек. Самолёт, на котором выполняется рейс, вмещает 457 пассажиров. Перелет Москва-Варадеро выполняет авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на широкофюзеляжном лайнере Boeing 777. Полет, как ожидается, займет 13 часов 20 минут. Рейсы между странами были прерваны из-за ограничений, введенных западными государствами - "Аэрофлот" приостановил полеты на Кубу с февраля 2022 года. "Аэрофлот" сообщал, что воздушная линия между Россией и Кубой - одно из старейших международных направлений в истории авиакомпании. Первый регулярный рейс на Кубу был выполнен 10 июля 1962 года на лайнере Ту-114. С тех пор сообщение между странами прерывалось лишь дважды: во время пандемии и после введения ограничений со стороны недружественных стран. Пока в расписании два рейса, они будут выполняться по четвергам и субботам. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский говорил РИА Новости, что в зависимости от спроса программа полетов будет расширяться. По его словам, при наличии спроса "Аэрофлот" может запустить прямые рейсы и в Гавану.

https://ria.ru/20230701/kuba-1881607644.html

https://ria.ru/20221122/kuba-1833124405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

аэрофлот, куба, россия, новости - туризм