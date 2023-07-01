https://ria.ru/20230701/kuba-1881632353.html
Первый после перерыва регулярный рейс на Кубу вылетает из России
Первый после перерыва регулярный рейс на Кубу вылетает из России - РИА Новости, 01.07.2023
Первый после перерыва регулярный рейс на Кубу вылетает из России
Первый после перерыва из-за санкций западных стран регулярный рейс на Кубу - Москва-Варадеро - вылетает из аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T09:59
2023-07-01T09:59
2023-07-01T16:53
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Первый после перерыва из-за санкций западных стран регулярный рейс на Кубу - Москва-Варадеро - вылетает из аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал журналистам официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков, цена на билет начиналась от 32 тысяч рублей в начале продаж. По словам представителя, в основном на рейсе летят россияне, но есть и кубинцы - порядка 20 человек. Самолёт, на котором выполняется рейс, вмещает 457 пассажиров. Перелет Москва-Варадеро выполняет авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на широкофюзеляжном лайнере Boeing 777. Полет, как ожидается, займет 13 часов 20 минут. Рейсы между странами были прерваны из-за ограничений, введенных западными государствами - "Аэрофлот" приостановил полеты на Кубу с февраля 2022 года. "Аэрофлот" сообщал, что воздушная линия между Россией и Кубой - одно из старейших международных направлений в истории авиакомпании. Первый регулярный рейс на Кубу был выполнен 10 июля 1962 года на лайнере Ту-114. С тех пор сообщение между странами прерывалось лишь дважды: во время пандемии и после введения ограничений со стороны недружественных стран. Пока в расписании два рейса, они будут выполняться по четвергам и субботам. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский говорил РИА Новости, что в зависимости от спроса программа полетов будет расширяться. По его словам, при наличии спроса "Аэрофлот" может запустить прямые рейсы и в Гавану.
https://ria.ru/20230701/kuba-1881607644.html
https://ria.ru/20221122/kuba-1833124405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, куба, россия, новости - туризм
Туризм, Аэрофлот, Куба, Россия, Новости - Туризм
Первый после перерыва регулярный рейс на Кубу вылетает из России
Из Шереметьево вылетает первый после перерыва регулярный рейс на Кубу Москва — Варадеро
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Первый после перерыва из-за санкций западных стран регулярный рейс на Кубу - Москва-Варадеро - вылетает из аэропорта "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказал журналистам официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков
, цена на билет начиналась от 32 тысяч рублей в начале продаж. По словам представителя, в основном на рейсе летят россияне, но есть и кубинцы - порядка 20 человек. Самолёт, на котором выполняется рейс, вмещает 457 пассажиров.
Перелет Москва-Варадеро выполняет авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на широкофюзеляжном лайнере Boeing 777. Полет, как ожидается, займет 13 часов 20 минут.
Рейсы между странами были прерваны из-за ограничений, введенных западными государствами - "Аэрофлот" приостановил полеты на Кубу с февраля 2022 года.
На первый регулярный рейс из России на Кубу раскупили все билеты
"Аэрофлот" сообщал, что воздушная линия между Россией и Кубой - одно из старейших международных направлений в истории авиакомпании. Первый регулярный рейс на Кубу был выполнен 10 июля 1962 года на лайнере Ту-114. С тех пор сообщение между странами прерывалось лишь дважды: во время пандемии и после введения ограничений со стороны недружественных стран.
Пока в расписании два рейса, они будут выполняться по четвергам и субботам. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский говорил РИА Новости, что в зависимости от спроса программа полетов будет расширяться. По его словам, при наличии спроса "Аэрофлот
" может запустить прямые рейсы и в Гавану
.
Межгосударственные отношения России и Кубы