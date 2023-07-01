https://ria.ru/20230701/kuba-1881607644.html
На первый регулярный рейс из России на Кубу раскупили все билеты
На первый регулярный рейс из России на Кубу раскупили все билеты - РИА Новости, 01.07.2023
На первый регулярный рейс из России на Кубу раскупили все билеты
Первый после возобновления регулярного авиасообщения рейс из России на Кубу полетит с полной загрузкой, раскуплены все билеты, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T08:45
2023-07-01T08:45
2023-07-01T08:45
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россия
сергей стариков
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boeing 777
новости - туризм
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Первый после возобновления регулярного авиасообщения рейс из России на Кубу полетит с полной загрузкой, раскуплены все билеты, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") Сергей Стариков. "Нет ни одного места ни в классе бизнес, ни в классе эконом", - сказал Стариков, уточнив, что загрузка самолета - полная. Россия и Куба с 1 июля возобновляют регулярные авиарейсы. Рейсы между странами были прерваны из-за ограничений, введенных западными государствами - "Аэрофлот" приостановил полеты на Кубу с 28 февраля 2022 года. Перелет Москва-Варадеро выполняет авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на широкофюзеляжном лайнере Boeing 777.
https://ria.ru/20230615/kuba-1878357468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, россия, сергей стариков, аэрофлот, boeing 777, новости - туризм
Туризм, Куба, Россия, Сергей Стариков, Аэрофлот, Boeing 777, Новости - Туризм
На первый регулярный рейс из России на Кубу раскупили все билеты
Первый после возобновления авиасообщения рейс из России на Кубу полетит с полной загрузкой
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Первый после возобновления регулярного авиасообщения рейс из России на Кубу полетит с полной загрузкой, раскуплены все билеты, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") Сергей Стариков.
"Нет ни одного места ни в классе бизнес, ни в классе эконом", - сказал Стариков, уточнив, что загрузка самолета - полная.
Россия и Куба с 1 июля возобновляют регулярные авиарейсы.
Рейсы между странами были прерваны из-за ограничений, введенных западными государствами - "Аэрофлот" приостановил полеты на Кубу с 28 февраля 2022 года.
Перелет Москва-Варадеро выполняет авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на широкофюзеляжном лайнере Boeing
777.
Куба должна быть для России не только партнером по бизнесу, заявил Титов