https://ria.ru/20230312/oskar-1856967155.html

Премия Американской киноакадемии "Оскар"

Премия Американской киноакадемии "Оскар" - РИА Новости, 12.03.2023

Премия Американской киноакадемии "Оскар"

Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" (Oscar) присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T01:32

2023-03-12T01:32

2023-03-12T01:32

справки

оскар (премия)

лос-анджелес

уилл смит

акира куросава

pricewaterhousecoopers

киноакадемия сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729907669_0:90:2871:1705_1920x0_80_0_0_6109175da5c594497b06964d3324b4c1.jpg

Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" (Oscar) присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук. Академия была основана в Лос-Анжелесе в 1927 году, инициатива по ее созданию принадлежит главе киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Луису Майеру. Первым президентом академии стал звезда немого кино Дуглас Фэрбенкс. Одним из его первых действий стало учреждение "наград за выдающиеся достижения" – то, что сегодня мы знаем, как церемонию вручения премии "Оскар". 16 мая 1929 года на банкете в зале отеля "Голливуд Рузвельт" в Лос-Анжелесе состоялась первая церемония награждения.Первых лауреатов выбирали в 13 категориях за фильмы 1927-1928 годов. Первым лучшим фильмом стал фильм "Крылья" (Wings) Уильяма Уэллмана. Специального приза были удостоены фильм "Цирк" (The Circus) и первая звуковая картина "Певец джаза" (The Jazz Singer). Первым призом за лучшую мужскую роль был награжден немецкий актер Эмиль Яннингс, первой обладательницей премии за лучшую женскую роль стала американская актриса Джанет Гейнор. Победители первой премии были объявлены за три месяца до церемонии. В 1930 году Академия держала результаты в секрете, но предоставляла газетам предварительный список для публикации в 23.00. Так продолжалось до 1940 года, когда издание Los Angeles Times опубликовало победителей в своем вечернем выпуске, доступном для прибывающих гостей. Это породило систему запечатанных конвертов, используемую и сегодня. В 1930 году академики представили категории, которые в настоящее время признаны каноническими: лучший фильм, лучший режиссер, лучшие исполнители мужской и женской ролей, лучший сценарист, лучший оператор. В 1931 году появилась номинация за звук, в 1933 году – за анимационные и короткометражные фильмы. В 1936 году впервые были вручены награды за лучшую мужскую и женскую роль второго плана. С 1939 года стали оценивать спецэффекты.В 1941 году появилась категория документального кино.В 1947 году Американская академия киноискусства впервые вручила специальную награду иностранному фильму. С 1956 года номинация премии "Оскар" "лучший фильм на иностранном языке" стала ежегодной.С 1949 года была добавлена категория "дизайн костюма".В 1964 году номинацию "спецэффекты" разделили на звуковые и визуальные эффекты.В 1982 году введен специальный "Оскар" за грим, в 2002 году создана номинация "лучший полнометражный анимационный фильм".В 2010 году в регламент было введено несколько новшеств. Впервые на лучший фильм претендовали десять, а не пять лент, как это было ранее. Другое изменение регламента коснулось музыки – композиции из фильмов, номинированные на награду, были представлены в видеоклипах, а не вживую со сцены. Короче стали и речи – номинантов заранее попросили подготовить по два 45-секундных выступления по случаю принятия статуэтки. Вели шоу не один, а сразу два актера. В 2019 году название категории "лучший фильм на иностранном языке" (Foreign Language Film) было изменено на "международный художественный фильм" (International Feature Film). В 2020 году руководство киноакадемии опубликовало новые требования к лентам в категории "Лучший фильм". Кинематографисты должны будут еще на стадии планирования картины проверить ее на соответствие стандартам, рассчитанным на повышение инклюзивности в индустрии. Так академия надеется увеличить в кинопроизводстве число "лиц разной расовой и этнической принадлежности, женщин, представителей ЛГБТ и людей с ограниченными возможностями здоровья". Главная цель нововведений – "поощрение сбалансированной представленности на экране и за его пределами для более точного соответствия многообразию киноаудитории". По 2023 год кинематографистам достаточно заполнять специальную форму с информацией об инклюзивности фильма. Обязательными новые критерии станут в 2024 году. В настоящее время "Оскары" вручают в 23 номинациях: лучшая мужская роль и лучшая мужская роль второго плана, лучшая женская роль и лучшая женская роль второго плана, лучший анимационный полнометражный фильм, лучшая операторская работа, лучший дизайн костюмов, лучшая режиссерская работа, лучший документальный полнометражный фильм, лучший документальный короткометражный фильм, лучший монтаж, лучший международный художественный фильм, лучший грим, лучшая музыка, лучшая песня, лучший фильм года, лучшая работа художника-постановщика, лучший анимационный короткометражный фильм, лучший художественный короткометражный фильм, лучший звук, лучшие визуальные эффекты, лучший адаптированный сценарий, лучший оригинальный сценарий. Также присуждают почетный "Оскар" (за выдающийся вклад в развитие киноискусства и за заслуги перед академией, но не каждый год), Гуманитарную награду имени Джина Хершолта, награду имени Ирвинга Тальберга (за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства, но не каждый год), "Оскар" за научно-технические достижения, и др.Первая телевизионная трансляция церемонии состоялась в 1953 году. С 1966 года "Оскар" транслировался в цвете. C1969 года трансляция церемонии вышла на международный уровень, в настоящее время ее показывают в более чем в 225 странах. До 2004 года "Оскары" преимущественно вручались в марте, позднее церемония стала проходить и в феврале. Первые лауреаты награждались позолоченной безымянной статуэткой. Согласно одной из версий, библиотекарь академии Маргарет Херик, увидев фигурку, сказала, что она похожа на ее дядю по имени Оскар. Официально академия признала это название в 1939 году.В настоящее время каждому победителю вручается статуэтка "Оскар" из цельной бронзы и покрытая 24-каратным золотом. Ее концепцию придумал исполнительный директор кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Седрик Гиббонс, идею которого претворил в жизнь скульптор Джордж Стэнли. Статуэтка изображает рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов. Фигурка имеет высоту около 34,3 сантиметров (13,5 дюймов) и весит около 3,9 килограммов (8,5 фунтов). С 1982 года ее изготавливала чикагская компания R.S. Owens. С 2016 года эти занимается нью-йоркская Polich Tallix Fine Art Foundry. Причиной стало желание академии вернуться к оригинальному дизайну статуэтки 1929 года. Кандидаты на получение премии выдвигаются своими коллегами по киноиндустрии.Голосование по всем категориям проходит согласно кинопрофессии членов академии: актеры выбираются актерами, режиссеры – режиссерами и так далее. Номинантов на лучшую картину имеют право выбирать все участники с правом голоса.В некоторых категориях, таких как "международный художественный фильм" и "лучший полнометражный анимационный фильм" существуют специальные правила голосования. В каждой категории (номинации) должно быть выдвинуто не более пяти номинантов, за исключением лучшего фильма года (не более 10 или не менее пяти номинантов). Голосование по номинациям проводится с помощью онлайн-бюллетеней, которые были введены в 2013 году. Все голоса подсчитываются PricewaterhouseCoopers (сеть компаний в сфере консалтинга и аудита), а результаты объявляются в прямом эфире. Финальное голосование проводится онлайн. Во время финала все категории "Оскара" находятся в бюллетене для голосующих членов. После подсчета итогов голосования их знают только два партнера PricewaterhouseCoopers вплоть до момента, когда конверты вскроют на сцене в ходе церемонии вручения.Ранее номинантов определяли по итогам подсчета бюллетеней, поступивших по почте.За всю историю премии рекордные 11 наград получили три фильма: "Бен-Гур" (Ben-Hur, 1960), "Титаник" (Titanic, 1998) и "Властелин колец: Возвращение короля" (The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003). Среди отечественных фильмов, удостоенных "Оскара", – документальная кинокартина "Разгром немецкий войск под Москвой" (1943), первый фильм в истории СССР, получивший эту кинонаграду. "Война и мир" (1969) стал первым советским художественным фильмом, награжденным в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Далее последовали советско-японская картина Акиры Куросавы "Дерсу Узала" (1976), "Москва слезам не верит" (1981) Владимира Меньшова, "Утомленные солнцем" (1995) Никиты Михалкова, короткометражный мультфильм "Старик и море" (2000) аниматора Александра Петрова. В 2020 году впервые в истории премии главный приз "Оскара" был присужден ленте не на английском языке – фильму "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Картина завоевала еще три награды: за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм. В 2021 году на "Оскар" могли быть выдвинуты фильмы, представленные на платных онлайн-сервисах и на сайте Academy Screening Room в течение 60 дней после релиза. В 2022 году по новым правилам в список номинантов включили десять лент, вышедших в прокат с 1 марта по 31 декабря 2021 года. Сама церемония ознаменовалась скандалом. Ее ведущий Крис Рок пошутил по поводу стрижки супруги актера Уилла Смита, который вышел на сцену и ударил Рока по лицу. При этом через несколько минут после инцидента Смит был удостоен "Оскара" в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Король Ричард". Приз за "Лучшую женскую роль" получила Джессика Честейн за фильм "Глаза Тэмми Фэй". "Оскара" за роли второго плана удостоились Трой Коцур ("CODA: ребенок глухих родителей") и Ариана ДеБос ("Вестсайдская история").Лента "CODA: ребенок глухих родителей" (режиссер – Шан Хейдер) завоевала "Оскар" в категориях "Лучший фильм года" и "Лучший адаптированный сценарий". Приз за лучшую режиссуру достался Джейн Кэмпион, снявшей "Власть пса", за лучший оригинальный сценарий – Кеннету Брана за "Белфаст".Фантастическая лента "Дюна" победила в категориях "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж", "Лучшая музыка", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший звук", "Лучшие визуальные эффекты"."Лучшим художественным короткометражным фильмом" стало "Долгое прощание" режиссера Энейла Кария. В категории "Лучший документальный полнометражный фильм" победила картина "Лето соула" режиссера Амир-Халиба Томпсона, в категории "Лучший документальный короткометражный фильм" – фильм "Королева баскетбола" о спортсменке Люсии Харрис."Лучшим анимационным полнометражным фильмом" стал "Энканто" Байрона Ховарда и Джареда Буша, "Лучшим анимационным короткометражным фильмом" – "Стеклоочиститель" Альберто Мьельго и Лео Санчеса."Лучшим международным художественным фильмом" был признан "Сядь за руль моей машины" режиссера Рюсукэ Хамагути.Приза за "Лучший дизайн костюмов" удостоилась "Круэлла", за "Лучшую песню" – картина о Джеймсе Бонде "Не время умирать", за "Лучший грим" – "Глаза Тэмми Фэй".В 2023 году 95-я церемония вручения премий "Оскар" пройдет 12 марта в театре Dolby (Лос-Анджелес). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, оскар (премия), лос-анджелес, уилл смит, акира куросава, pricewaterhousecoopers, киноакадемия сша