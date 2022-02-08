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Оскар-2022: какие фильмы претендуют на победу

Оскар-2022: какие фильмы претендуют на победу - РИА Новости, 08.02.2022

Оскар-2022: какие фильмы претендуют на победу

Американская киноакадемия объявила, какие картины будут бороться за премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". По новым правилам, в список номинантов включили... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T17:57

2022-02-08T17:57

2022-02-08T17:57

инфографика

в мире

оскар (премия)

кино

академия кинематографических искусств и наук сша

новости культуры

власть пса (художественный фильм)

дюна (художественный фильм)

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Американская киноакадемия объявила, какие картины будут бороться за премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". По новым правилам, в список номинантов включили десять лент, вышедших в прокат с 1 марта по 31 декабря 2021 года. Победитель станет известен 27 марта, когда пройдет торжественная церемония вручения наград. Главное о фильмах, претендующих на заветную статуэтку, — в инфографике Ria.ru.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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