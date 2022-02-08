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Оскар-2022: какие фильмы претендуют на победу
Оскар-2022: какие фильмы претендуют на победу - РИА Новости, 08.02.2022
Оскар-2022: какие фильмы претендуют на победу
Американская киноакадемия объявила, какие картины будут бороться за премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". По новым правилам, в список номинантов включили... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:57
2022-02-08T17:57
инфографика
в мире
оскар (премия)
кино
академия кинематографических искусств и наук сша
новости культуры
власть пса (художественный фильм)
дюна (художественный фильм)
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Американская киноакадемия объявила, какие картины будут бороться за премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". По новым правилам, в список номинантов включили десять лент, вышедших в прокат с 1 марта по 31 декабря 2021 года. Победитель станет известен 27 марта, когда пройдет торжественная церемония вручения наград. Главное о фильмах, претендующих на заветную статуэтку, — в инфографике Ria.ru.
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в мире, оскар (премия), кино, академия кинематографических искусств и наук сша, новости культуры, власть пса (художественный фильм), дюна (художественный фильм), инфографика, белфаст (художественный фильм), аллея кошмаров (художественный фильм)
17:57 08.02.2022
 

Оскар-2022: какие фильмы претендуют на победу

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Американская киноакадемия объявила, какие картины будут бороться за премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". По новым правилам, в список номинантов включили десять лент, вышедших в прокат с 1 марта по 31 декабря 2021 года. Победитель станет известен 27 марта, когда пройдет торжественная церемония вручения наград. Главное о фильмах, претендующих на заветную статуэтку, — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаВ миреОскар (премия)КиноАкадемия кинематографических искусств и наук СШАНовости культурыВласть пса (художественный фильм)Дюна (художественный фильм)Белфаст (художественный фильм)Аллея кошмаров (художественный фильм)
 
 
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