https://ria.ru/20220328/rol-1780385903.html
Уилл Смит завоевал "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль"
Уилл Смит завоевал "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" - РИА Новости, 28.03.2022
Уилл Смит завоевал "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль"
Уилл Смит удостоен награды киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за картину "Король Ричард", сообщили организаторы. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T06:15
2022-03-28T06:15
2022-03-28T06:23
культура
сша
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Уилл Смит удостоен награды киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за картину "Король Ричард", сообщили организаторы.Телетрансляция 94-й церемонии вручения награды идет на телеканале ABC.В этой категории также были представлены Хавьер Бардем ("Быть Рикардо"), Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса") и Эндрю Гарфилд (мюзикл "Тик-так-бум").Смит начал благодарственную речь словами "Ричард Уильямс был яростным защитником своей семьи". За несколько минут до этого актер был вынужден ударить ведущего Криса Рока за некорректную шутку о супруге. Принимая награду, Смит плакал настолько сильно, что трансляцию были вынуждены прервать заставкой "Оскара"."В этом бизнесе ты должен позволять людям не уважать тебя, улыбаться, словно это нормально", - прокомментировал свои эмоции актер, извинившись за свой эмоциональный поступок."Я хочу извиниться перед Академией, перед всеми коллегами, номинированными сегодня", - сказал Смит, сыгравший отца американских теннисисток Серены и Винус Уильямс. Обе они присутствовали в зале на церемонии.
https://ria.ru/20220328/smit-1780385155.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша
06:15 28.03.2022 (обновлено: 06:23 28.03.2022)
Уилл Смит завоевал "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль"
Уилл Смит завоевал "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за картину "Король Ричард"
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости.
Уилл Смит удостоен награды киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за картину "Король Ричард", сообщили
организаторы.
Телетрансляция 94-й церемонии вручения награды идет на телеканале ABC.
В этой категории также были представлены Хавьер Бардем ("Быть Рикардо"), Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса") и Эндрю Гарфилд (мюзикл "Тик-так-бум").
Смит начал благодарственную речь словами "Ричард Уильямс был яростным защитником своей семьи". За несколько минут до этого актер был вынужден ударить ведущего Криса Рока за некорректную шутку о супруге. Принимая награду, Смит плакал настолько сильно, что трансляцию были вынуждены прервать заставкой "Оскара".
"В этом бизнесе ты должен позволять людям не уважать тебя, улыбаться, словно это нормально", - прокомментировал свои эмоции актер, извинившись за свой эмоциональный поступок.
"Я хочу извиниться перед Академией, перед всеми коллегами, номинированными сегодня", - сказал Смит, сыгравший отца американских теннисисток Серены и Винус Уильямс. Обе они присутствовали в зале на церемонии.