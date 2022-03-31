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Киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Уилла Смита
Киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Уилла Смита - РИА Новости, 31.03.2022
Киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Уилла Смита
Американская киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Уилла Смита из-за того, что он ударил Криса Рока на церемонии вручения премии... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:17
2022-03-31T12:17
2022-03-31T12:17
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Американская киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Уилла Смита из-за того, что он ударил Криса Рока на церемонии вручения премии "Оскар". Об этом сообщает CNN.Процесс инициирован советом управляющих за нарушение стандартов Академии. В число проступков как раз входит оскорбительное или угрожающее поведение. "События развивались непредсказуемо. Но хотели бы уточнить, что мы попросили мистера Смита покинуть зал, однако он отказался. Это, конечно, не умаляет нашей ответственности за произошедшее", — говорится в заявлении Академии. На 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США ведущий Крис Рок зло пошутил по поводу стрижки супруги Смита Джады Пинкетт-Смит, страдающей от облысения. После его слов Уилл Смит вышел на сцену и ударил комика по лицу. Уилл Смит уже извинился перед Роком, признав, что его поведение было "неприемлемым и непростительным".
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РИА Новости
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Киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Уилла Смита
Киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Смита из-за пощечины Року