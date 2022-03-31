Рейтинг@Mail.ru
Киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Уилла Смита - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220331/oscars-1781028146.html
Киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Уилла Смита
Киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Уилла Смита - РИА Новости, 31.03.2022
Киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Уилла Смита
Американская киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Уилла Смита из-за того, что он ударил Криса Рока на церемонии вручения премии... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:17
2022-03-31T12:17
культура
новости культуры
уилл смит
оскар (премия)
сша
голливуд
киноакадемия сша
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780394405_0:75:3088:1813_1920x0_80_0_0_490288bd1a63b2fe8f342461f5ef0474.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Американская киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Уилла Смита из-за того, что он ударил Криса Рока на церемонии вручения премии "Оскар". Об этом сообщает CNN.Процесс инициирован советом управляющих за нарушение стандартов Академии. В число проступков как раз входит оскорбительное или угрожающее поведение. "События развивались непредсказуемо. Но хотели бы уточнить, что мы попросили мистера Смита покинуть зал, однако он отказался. Это, конечно, не умаляет нашей ответственности за произошедшее", — говорится в заявлении Академии. На 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США ведущий Крис Рок зло пошутил по поводу стрижки супруги Смита Джады Пинкетт-Смит, страдающей от облысения. После его слов Уилл Смит вышел на сцену и ударил комика по лицу. Уилл Смит уже извинился перед Роком, признав, что его поведение было "неприемлемым и непростительным".
https://ria.ru/20220330/oscars-1780820440.html
сша
голливуд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780394405_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_4f062d40a4958ce89d4b10ab7cd7b65d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, уилл смит, оскар (премия), сша, голливуд, киноакадемия сша, кино и сериалы, знаменитости, звезды
12:17 31.03.2022
 
Киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Уилла Смита

Киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Смита из-за пощечины Року

© REUTERS / Brian SnyderУилл Смит бьет Криса Рока во время 94-й церемонии вручения премии Оскар
Уилл Смит бьет Криса Рока во время 94-й церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Brian Snyder
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Американская киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Уилла Смита из-за того, что он ударил Криса Рока на церемонии вручения премии "Оскар". Об этом сообщает CNN.
Процесс инициирован советом управляющих за нарушение стандартов Академии. В число проступков как раз входит оскорбительное или угрожающее поведение.
"События развивались непредсказуемо. Но хотели бы уточнить, что мы попросили мистера Смита покинуть зал, однако он отказался. Это, конечно, не умаляет нашей ответственности за произошедшее", — говорится в заявлении Академии.
На 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США ведущий Крис Рок зло пошутил по поводу стрижки супруги Смита Джады Пинкетт-Смит, страдающей от облысения. После его слов Уилл Смит вышел на сцену и ударил комика по лицу.
Уилл Смит уже извинился перед Роком, признав, что его поведение было "неприемлемым и непростительным".
Актер Джим Керри - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 11:51Культура
Джим Керри раскритиковал поступок Смита на "Оскаре"
 
КультураНовости культурыУилл СмитОскар (премия)СШАГолливудКиноакадемия СШАКино и сериалыЗнаменитостизвезды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала