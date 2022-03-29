https://ria.ru/20220329/izvinenie-1780587153.html

Уилл Смит извинился перед ведущим "Оскара", которого ударил

Уилл Смит извинился перед ведущим "Оскара", которого ударил - РИА Новости, 29.03.2022

Уилл Смит извинился перед ведущим "Оскара", которого ударил

Уилл Смит извинился за свое поведение на церемонии вручения "Оскара", в ходе которой он ударил ведущего мероприятия, комика Криса Рока, неуместно пошутившего о... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T02:51

2022-03-29T02:51

2022-03-29T11:31

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ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. Уилл Смит извинился за свое поведение на церемонии вручения "Оскара", в ходе которой он ударил ведущего мероприятия, комика Криса Рока, неуместно пошутившего о супруге актера.Уилл Смит на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США вступился за честь жены. Инцидент произошел после того, как ведущий Крис Рок пошутил о стрижке супруги Смита Джейды Пинкетт-Смит. Ранее Пинкетт-Смит говорила о проблеме выпадения волос и пришла на церемонию с обритой головой. После этих слов Уилл Смит вышел на сцену и ударил коллегу по лицу.Он отметил, что слушать шутки в свой адрес — часть работы актера, но замечание о состоянии здоровья его жены вызвало в нем эмоциональную реакцию, которую он не смог сдержать."Я хочу публично извиниться перед тобой, Крис. Я был за гранью, я был не прав. Мне стыдно, и мои действия не отражают человека, которым я хочу быть. Нет места насилию в мире любви и доброты", — написал Смит. Он принес извинения Киноакадемии США, организаторам шоу и всем присутствовавшим, а также зрителям по всему миру. Смит завершил публикацию извинениями перед семьей Уильямс и командой, работавшей над картиной "Король Ричард", принесшей актеру статуэтку.Смит удостоился "Оскара" в категории "Лучшая мужская роль" за картину "Король Ричард" о детстве теннисисток Винус и Серены Уильямс. Благодарственную речь он начал словами "Ричард Уильямс был яростным защитником своей семьи". Принимая награду, Смит плакал так сильно, что трансляцию были вынуждены прервать заставкой "Оскара".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220328/oscars-1780473541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, уилл смит, новости - туризм, оскар (премия), россия