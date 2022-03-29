https://ria.ru/20220329/izvinenie-1780587153.html
Уилл Смит извинился перед ведущим "Оскара", которого ударил
Уилл Смит извинился перед ведущим "Оскара", которого ударил - РИА Новости, 29.03.2022
Уилл Смит извинился перед ведущим "Оскара", которого ударил
Уилл Смит извинился за свое поведение на церемонии вручения "Оскара", в ходе которой он ударил ведущего мероприятия, комика Криса Рока, неуместно пошутившего о... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T02:51
2022-03-29T02:51
2022-03-29T11:31
культура
сша
уилл смит
новости - туризм
оскар (премия)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780394405_0:75:3088:1813_1920x0_80_0_0_490288bd1a63b2fe8f342461f5ef0474.jpg
ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. Уилл Смит извинился за свое поведение на церемонии вручения "Оскара", в ходе которой он ударил ведущего мероприятия, комика Криса Рока, неуместно пошутившего о супруге актера.Уилл Смит на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США вступился за честь жены. Инцидент произошел после того, как ведущий Крис Рок пошутил о стрижке супруги Смита Джейды Пинкетт-Смит. Ранее Пинкетт-Смит говорила о проблеме выпадения волос и пришла на церемонию с обритой головой. После этих слов Уилл Смит вышел на сцену и ударил коллегу по лицу.Он отметил, что слушать шутки в свой адрес — часть работы актера, но замечание о состоянии здоровья его жены вызвало в нем эмоциональную реакцию, которую он не смог сдержать."Я хочу публично извиниться перед тобой, Крис. Я был за гранью, я был не прав. Мне стыдно, и мои действия не отражают человека, которым я хочу быть. Нет места насилию в мире любви и доброты", — написал Смит. Он принес извинения Киноакадемии США, организаторам шоу и всем присутствовавшим, а также зрителям по всему миру. Смит завершил публикацию извинениями перед семьей Уильямс и командой, работавшей над картиной "Король Ричард", принесшей актеру статуэтку.Смит удостоился "Оскара" в категории "Лучшая мужская роль" за картину "Король Ричард" о детстве теннисисток Винус и Серены Уильямс. Благодарственную речь он начал словами "Ричард Уильямс был яростным защитником своей семьи". Принимая награду, Смит плакал так сильно, что трансляцию были вынуждены прервать заставкой "Оскара".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220328/oscars-1780473541.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780394405_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_4f062d40a4958ce89d4b10ab7cd7b65d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, уилл смит, новости - туризм, оскар (премия), россия
02:51 29.03.2022 (обновлено: 11:31 29.03.2022)
Уилл Смит извинился перед ведущим "Оскара", которого ударил
Актер Уилл Смит извинился перед ведущим "Оскара" Крисом Роком, которого он ударил
ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. Уилл Смит извинился за свое поведение на церемонии вручения "Оскара", в ходе которой он ударил ведущего мероприятия, комика Криса Рока, неуместно пошутившего о супруге актера.
Уилл Смит
на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США
вступился за честь жены. Инцидент произошел после того, как ведущий Крис Рок пошутил о стрижке супруги Смита Джейды Пинкетт-Смит. Ранее Пинкетт-Смит говорила о проблеме выпадения волос и пришла на церемонию с обритой головой. После этих слов Уилл Смит вышел на сцену и ударил коллегу по лицу.
"Насилие в любой форме ядовито и разрушительно. Мое поведение прошлой ночью на церемонии неприемлемо и непростительно", — говорится в заявлении Смита в его аккаунте в инстаграме*.
Он отметил, что слушать шутки в свой адрес — часть работы актера, но замечание о состоянии здоровья его жены вызвало в нем эмоциональную реакцию, которую он не смог сдержать.
"Я хочу публично извиниться перед тобой, Крис. Я был за гранью, я был не прав. Мне стыдно, и мои действия не отражают человека, которым я хочу быть. Нет места насилию в мире любви и доброты", — написал Смит. Он принес извинения Киноакадемии США, организаторам шоу и всем присутствовавшим, а также зрителям по всему миру. Смит завершил публикацию извинениями перед семьей Уильямс и командой, работавшей над картиной "Король Ричард", принесшей актеру статуэтку.
Смит удостоился "Оскара" в категории "Лучшая мужская роль" за картину "Король Ричард" о детстве теннисисток Винус и Серены Уильямс. Благодарственную речь он начал словами "Ричард Уильямс был яростным защитником своей семьи". Принимая награду, Смит плакал так сильно, что трансляцию были вынуждены прервать заставкой "Оскара".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.