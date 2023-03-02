https://ria.ru/20230302/napravleniya-1855467389.html

Куда поехать отдыхать в мае 2023 года: популярные направления по России

Отдых в мае 2023: куда поехать, где лучше отдохнуть, на море или в горы

Куда поехать отдыхать в мае 2023 года: популярные направления по России

В мае в России начинается туристический сезон, но пляжный отдых можно планировать только на конец месяца. Список идей, куда поехать в 2023 году на майские... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:49

2023-03-02T18:49

2023-03-02T18:49

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В мае в России начинается туристический сезон, но пляжный отдых можно планировать только на конец месяца. Список идей, куда поехать в 2023 году на майские праздники или в отпуск, где лучше отдохнуть с детьми — на море, в горах, в санатории или наэкскурсиях по городам, популярные локации и бюджетные варианты — в материале РИА Новости.Куда поехать в мае в России"Май – прекрасное время для путешествий по России. Как правило, в мае туристы выбирают южные направления (Сочи, Анапу, Геленджик и др.) или культурные центры (Москву, Санкт-Петербург, Казань). Также популярны путешествия в Карелию, в Алтайские и Уральские горы – это те места, которые подходят для более спокойного и уединенного отдыха на природе", – говорит Александр Чуранов, директор и учредитель компании ООО "Комбат-туры".По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, самое популярное направление мая — это курорты Краснодарского края. Город Сочи – это 21% майских бронирований, что неудивительно – пусть море еще прохладное, температура воздуха может уже достигать 20 градусов, а если повезет – и больше. Анапа – тоже в первой десятке майских бронирований. Зато в мае из первой десятки уходит Красная Поляна – большинство туристов Краснодарского края хотят все же к морю, а не в горы.Популярные направления"В мае Россия предлагает путешественникам множество популярных направлений. Среди наиболее популярных мест для отдыха на море - Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик и Туапсе, расположенные на берегу Черного моря. Для тех, кто ищет более спокойный и умиротворенный отдых, популярным местом отдыха является Селигер, который славится своей природной красотой и живописными видами", – комментирует Владимир Ровняго, основатель сети туристических агентств "Солнцетур"."При выборе места для отдыха люди обычно ориентируются на три ключевых параметра – транспортная доступность, выбор мест размещения и интересные для посещения объекты, а если это отдых с детьми – на наличие детской инфраструктуры", - говорит директор Центра анализа деятельности органов исполнительной власти Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Ляйля Синятуллина.Эксперт отмечает, что пока закрыты аэропорты южной части России, отдых, например, в Анапе или Геленджике потребует сложной транспортной логистики. Продолжают курсировать поезда, однако билеты раскупают мгновенно, отдых придется планировать сильно заранее.По-прежнему привлекательными остаются города в центральной части России с хорошей транспортной доступностью и большим выбором отелей. "Выгодно отличаются, например, Санкт-Петербург, куда можно отправиться на самолете, машине, поезде, Казань, Нижний Новгород, – говорит Ляйла Синятуллина. – Что касается небольших, но интересных с точки зрения истории городов, например, Ростова Великого, Суздаля, Владимира – транспортная доступность у них неплохая, однако выбор мест размещения невелик и часто все занято".Санкт Петербург"Санкт-Петербург – второе по популярности майское направления. Туристическая столица России собрала 15% всех броней, существенно опередив Москву с 4%. Май в городе на Неве полон событиями – это и включение фонтанов в Петергофском парке, Международный фестиваль дронов, Фестиваль "Корюшка идет!", светомузыкальное шоу "Поющие мосты". В общем – есть, что посмотреть. Еще – Фестиваль тюльпанов. И конечно же – парад на День Победы. Проживание в Петербурге в среднем обойдется в 3310 рублей за ночь. Средняя продолжительность поездки – 5 ночей", – говорит основатель и генеральный директор Tvil.ru Алексей Черепахин.Москва"Красная площадь это “маст-си” (англ. must see, пер. “важно увидеть”), это нулевой километр, – говорит Диана Джалалова, ведущая программы “Один день в городе” на телеканале “Моя Планета”. –Я бы порекомендовала сходить в особняк Рябушинского. Мало того, что это здание построил знаменитый архитектор Шехтель, внутри очень красиво, музей, там жил Горький, внутри находится невероятно красивая лестница из мрамора, около которой можно сделать красивую фотографию и проникнуться духом московских роскошных квартир".Эксперт советует посетить Третьяковскую галерею. "Обойти её за один день, наверное, не получится, но вот что обязательно там стоит увидеть – полотна Врубеля. Это действительно выдающийся российский художник, и его картины заслуживают отдельного внимания", – комментирует Диана Джалалова.Стоит покататься на катере на закате мимо аллеи, где Пушкин гулял вместе с Гончаровой в Нескучном саду, мимо парка Горького. Эксперт рекомендует забраться в Москва-Сити, чтобы ощутить энергетику города "Лучше всего это можно прочувствовать выше пятидесятого этажа. Там есть много ресторанов, в которых можно попробовать нео-русскую кухню. Всё-таки Москва город прогрессивный, здесь любят и чтут свои традиции, но добавляют что-то новое, идут в ногу со временем", – отмечает Диана Джалалова.Дагестан"В прошлом году это направление пережило колоссальный приток туристов: с января по сентябрь 2022 года этот регион посетило 1,5 миллиона человек, – говорит Александр Чуранов. – Древние города с удивительной многовековой историей, сказочная природа, море, неповторимая национальная кухня – всё это ждет путешественников в северокавказскую республику. Проблема лишь в туристической инфраструктуре, которая не справляется с наплывом туристов. Поэтому планировать своё путешествие в Дагестан и бронировать жилье (при самостоятельном туризме) стоит заранее".По словам эксперта, этот регион прекрасен в любое время года, но май – идеальное время для активного отдыха в горной республике. В это время года здесь уже по-настоящему тепло, но до летней жары еще далеко. Поэтому погода идеально подходит для изучения региона. Кроме того, в мае в Дагестане выпадает немного осадков.Однозначно стоит погрузиться в историю и архитектуру одного из древнейших городов России – аутентичного Дербента, почувствовать себя как в Перу во время посещения высокогорного заброшенного аула-призрака Гамсутль, поразиться красоте террас аула Чох. "Обязательно запланируйте себе поездку к одному из самых глубоких каньонов мира и глубочайшему каньону Европы – Сулакскому. Села Гуниб, Кахиб, Гоор, Согратль, Хунзах, горные ущелья и Салтинский подземный водопад, бархан Сарыкум (крупнейшая в Европе дюна) – всё это точно должно быть в списке настоящего путешественника", – комментирует Александр Чуранов.Отдых на море"Южная столица России – Сочи – в мае начинает принимать первых гостей. Море в конце весны прогревается до отметки в +18°С, это далеко не самая комфортная для купания температура. Однако загорать в мае безопаснее всего: солнечная активность в разы меньше, да и валяться на шезлонге можно хоть целый день, не избегая обеденного зноя", – говорит Валерия Дудинова, PR-менеджер российского сервиса онлайн бронирования "Едем-в-Гости.ру".По данным Tvil.ru, существенным спросом в мае пользуются курорты Крыма – Ялта, Феодосия, Севастополь. Здесь пройдут мероприятия ко Дню Победы, бардовские слеты, ночи музеев. В мае в горах Крыма можно ходить в походы по самым разным маршрутам – от простых, к сложным. Средняя продолжительность поездки в Ялту, например – 5 ночей. Средняя стоимость ночи – 3765 рублей. Море еще достаточно холодное, но и в Ялте, и в Севастополе на Фиоленте с начала мая уже купаются.Вода в Каспийском море в мае еще не прогрета до комфортных условий, поэтому искупаться решаться разве что закаленные люди. Остальным Александр Чуранов советует насладиться неспешными прогулками по побережью и невообразимыми морскими закатами.В горыСреди тех, кто предпочитает отдых в горах, популярны Красная Поляна, Адыгея, Домбай и Алтай. Эти места предлагают разнообразные виды активного отдыха, такие как катание на лыжах, походы и катание на горных велосипедах, а также потрясающие природные пейзажи.В мае на Алтае, по словам Александра Чуранова, начинается туристический сезон. Природа оживает и наливается красками: склоны гор зеленеют и покрываются яркими фиолетовыми (даже цвета фуксии) шапочками маральника, просыпаются водопады. Единственное "но": вместе с пробуждением природы активизируются и клещи. Алтай – эндемичный регион по клещевому энцефалиту, поэтому следует заранее подумать о прививке от этой страшной болезни (и страховке на случай укуса клеща) и репеллентах.Алтай богат природными достопримечательностями и считается одним из самых экологически чистых регионов. Поэтому сюда путешественники отправляются, прежде всего, за отдыхом от цивилизации, спокойствием и оздоровлением. Алтайские травы и лечебные продукты животного происхождения – обычные "сувениры", которые туристы привозят с собой из республики. Чистейший алтайский воздух тоже пойдет на пользу жителям больших городов."Кого-то манит отдых в спа-комплексе с периодическими вылазками в горы, кого-то – экспедиционный и экскурсионный туризм, как автомобильный (с ночевками на турбазах), так и велосипедный и пеший (с палатками). Также на Алтае путешественникам предлагают разные активности: конные прогулки, рафтинг, экстремальный джиппинг. Активно развивается в регионе и гастрономический туризм", – говорит Александр Чуранов.Эксперт советует на Алтае:На Алтае не везде ловит связь и есть интернет, поэтому нужно брать с собой в путешествие наличные деньги.СанаторииГлавной здравницей нашей страны, по словам Валерии Дудиновой, принято считать регион Кавказских Минеральных Вод. Санатории Кисловодска и Пятигорска, Железноводска и Ессентуков работают круглый год, в мае здесь бывает особенный ажиотаж. Этому способствуют низкие цены на путевки и мягкий климат. На курортах Кавминвод 300 дней в году светит солнце, дожди бывают крайне редко – большая часть осадков приходится на зиму и начало весны. В мае воздух прогревается до +18°С, это отличное время для пеших прогулок: кругом цветут клумбы, парки и аллеи украшает сочная зелень, воздух насыщен эфирными маслами и хвойными ароматами."Санатории региона предлагают широкую лечебную базу и специализируются на заболеваниях ЖКТ, нервной системы и опорно-двигательного аппарата", – отмечает Валерия Дудинова.Бюджетный отдыхДля тех, кто ищет бюджетный отдых, есть несколько популярных направлений, включая Астрахань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Казань, Самару и Великий Новгород. Эти направления, по словам Владимира Ровняго, предлагают разнообразные культурные и исторические достопримечательности, а также возможности для отдыха на природе и релаксации.По данным Tvil.ru недорогие направления мая – это города не у моря. Хотя и у Анапы, и у некоторых абхазских курортов может быть совсем невысокий ценник. "Вы вряд ли найдете за очень бюджетную цену место у больших озер, как, например, в Осташкове. Но можно отправиться в Самару и Тольятти, в Горячий Ключ и другие города, пока не затронутые массовым туристическим потоком. Достаточно бюджетное проживание в тех же курортах Кавказских Минеральных Вод. Но тут стоит учитывать один нюанс – в мае много праздничных дней. И, естественно, и отельеры, и хозяева апартаментов поднимают цену на это время. Иногда – в полтора-два раза, так что этот момент стоит уточнять заблаговременно", – предупреждают эксперты.Куда поехать с детьмиДля семей, путешествующих с детьми, Россия предлагает разнообразные экскурсии и развлечения по всей стране. Среди популярных мест для семейного отдыха - музеи, зоопарки и парки развлечений, а также живописные парки и сады."С детьми в мае комфортнее всего будет на юге России. В это время на Черном море начинается купальный сезон, самая теплая вода – в Анапе и соседних курортных поселках. Мелководье прогревается достаточно быстро, а широкие песчаные пляжи отлично подходят для отдыха с малышами. На курорте есть чем заняться и взрослым, и детям", – говорит Валерия Дудинова. Можно посетить Анапский зоопарк, динопарк "Рекс" и необычный для юга России пингвинарий. Кроме того, в городе работает несколько парков аттракционов, наиболее популярные – "Солнечный Город" и "Парк 30-летия Победы" с колесом обозрения.С детьми постарше, по мнению эксперта, будет интересно съездить на экскурсию в этнические деревни, их в Анапе две: греческая и армянская. Гостей встречают в традиционных костюмах, знакомят с ремеслом и бытом местных переселенцев, а также угощают блюдами национальной кухни.Для отдыха с детьми в Сочи созданы все условия. О самых интересных местах рассказала команда сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру":Экскурсии по РоссииВ России у туристов богатый выбор, куда поехать в мае 2023 года: православные святыни в Кижах и на Селигере, круизные туры по Волге, овеянные легендами предгорья Алтая, маршрут "Золотое Кольцо" и многое другое.Команда сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру" рассказала о самых интересных местах. Наиболее популярный экскурсионно-туристический маршрут в нашей стране – "Золотое Кольцо" – включает в себя старейшие города Древней Руси: Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Суздаль, Ярославль и Углич. В них по сей день сохранились уникальные памятники русского зодчества и центры народных ремесел. Объединяет все эти города их огромная историческая ценность. Так, самый древний из населенных пунктов "Золотого Кольца" – Ростов Великий – на 285 лет старше Москвы. А застройка исторической части Костромы до сих пор соответствует градостроительному плану, утвержденному Екатериной II больше двух сотен лет назад. Планируя поездку, имейте в виду: оптимальный тур должен длиться от 5 до 7 дней, тогда вы успеете посетить основные достопримечательности маршрута.Культурная столица России – Санкт-Петербург – принимает гостей круглый год. Однако в мае город преображается: теплые солнечные дни приходят на смену промозглой питерской весне, во всю цветет черемуха, начинает распускаться сирень. Пригороды Петербурга покрываются свежей зеленью, в парках открываются фонтаны. В мае уже работает навигация, эксперты рекомендуют отправиться на речную прогулку. Катер провезет вас по рекам и каналам, особенно увлекательно прокатиться под низкими горбатыми мостиками, которых в северной столице великое множество. Не пропустите разводку мостов – грандиозное зрелище можно наблюдать с набережной или заказать экскурсию на моторном катере. Днем интересно погулять по центру, наибольшего внимания заслуживает Невский проспект. Если пройти главную улицу города от начала и до конца, можно увидеть основные достопримечательности Санкт-Петербурга.Роман Цветков, генеральный директор туроператора по России "СканТур" отмечает, что майские праздники – традиционный старт предсезонного бума в Карелии. Дело в том, что основной турпоток в регион начинается в середине апреля, особенно с установлением навигации на Кижи и Валаам, но уже в мае открываются недоступные зимой локации - например, легендарный остров Койонсаари с белоснежным песком и кристальной водой."Естественно, самые популярные на этот период - многодневные туры и среди них национальный брендовый маршрут, одобренный “Ростуризмом” - Гран-тур "Вся Карелия". Это топ-15 достопримечательностей региона за три дня: Александро-Свирский монастырь, Олонец, Музей карелов-ливвиков, деревня Киндасово, заповедник и водопад Кивач, питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талвиукко, карельского Деда Мороза, интерактивная программа "Вселенная “Калевала”" в музее изобразительного искусства, Петрозаводск, водопады Ахвенкоски, горный парк "Рускеала. Популярностью пользуется и вариант программа “Вся Карелия” с дополнительной экскурсией на легендарные водопады "Белые мосты". Это идеальный маршрут для путешествующих из Санкт-Петербурга. Москвичи предпочитают многодневные туры “Гуляй, Москва, в Карелии!” и “Долгожданный отпуск в Карелии”. Это пять дней, две ночи туристы проводят не в отелях, а на загородной турбазе с возможностью перезагрузиться на природе. Так они могут не только посмотреть красоты Севера, но и устроить настоящий digital-детокс", – комментирует эксперт.Места, которые становятся доступнее с началом весны и очень популярны в период майских праздников – это Ладожские шхеры и Койонсаари – один из самых красивых островов северного побережья Ладожского озера. В нем невероятным образом сочетается все многообразие природных ландшафтов Карелии, а некоторые являются полностью уникальными. Километровые песчаные пляжи, огромные галечные россыпи, камышовые бухты, отвесные скалы, песчаные сопки. Исследование побережья и лесов острова вызывает невероятные эмоции как у детей, так и у взрослых.Отели для отдыхаРоссия предлагает широкий выбор гостиниц для отдыха, от бюджетных вариантов до роскошного жилья. Популярные гостиничные сети, а также независимые отели широко представлены во всех перечисленных выше направлениях.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

отдых, отдых на море, детский отдых, отдых в россии, общество, туризм, новости - туризм