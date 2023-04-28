https://ria.ru/20230428/otdykh-1868561647.html

Куда поехать на отдых в июне 2023 года: популярные направления в России

Отдых в июне 2023: куда поехать на море или в горы, где лучше отдохнуть в России

Куда поехать на отдых в июне 2023 года: популярные направления в России

В начале лета 2023 года на курортах в России стартует пляжный сезон. Куда поехать на отдых в июне – на море, в горы или тур по городам, где отдохнуть с детьми,... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T18:46

2023-04-28T18:46

2023-04-28T18:46

туризм

россия

отдых в россии

маршруты - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868575092_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ce1fc253817959ea759468d7311d19b.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В начале лета 2023 года на курортах в России стартует пляжный сезон. Куда поехать на отдых в июне – на море, в горы или тур по городам, где отдохнуть с детьми, где лучше отметить День России, популярные направления и бюджетные варианты — в материале РИА Новости.Куда поехать в июне в РоссииВ первый месяц лета погода обычно радует стабильными температурными показателями. Несмотря на то, что вода еще не везде достаточно прогрелась, на курортах России стартует высокий сезон, туристы отправляются на пляжи Краснодарского края и Крыма. Однако отдых в июне в нашей стране не ограничивается пляжными развлечениями. Можно отправиться в горы Кавказа, Урала и Алтая, насладиться природой Байкала, Карелии, Дальнего Востока, посетить экскурсии и фестивали в Москве, Санкт-Петербурге или Казани, отправиться в тур по городам "Золотого кольца" или "Серебряного ожерелья", провести отпуск в морском круизе.Эксперты интернет-сервиса сравнения цен Price.ru отметили тенденцию по предпочтению туристических направлений для планирования отпусков на ближайшее время: чаще всего интернет-пользователи интересуются поездками в Екатеринбург, Карелию, Дагестан, Калининград и Сочи. Значительно растет интерес к:Вместе с тем, как отмечают специалисты, статистика поисковых запросов россиян в интернете показывает падение спроса на классические курортный (- 46% в марте 2023 к марту 2022) и санаторный (0%) варианты отдыха. А гостиницы (-2%) постепенно уступают место другим вариантам размещения, например, гостевым домам (+35%), хотя и все еще лидируют по абсолютным показателям.Популярные направленияС началом летнего сезона перед путешественниками открывается множество направлений. Среди наиболее популярных мест для отдыха в июне –Сочи, Ялта, Анапа, Геленджик, Туапсе и Селигер, а также Байкал.По словам Антона Рубаса, пресс-секретаря финтех-компании ЮMoney, в прошлом году весной и летом самыми популярными направлениями для внутреннего туризма, по данным сервисов "Суточно.Ру" и ЮKassa, были Санкт-Петербург, Казань и Москва. Также в десятку лидеров вошли Калининград, Кисловодск, Нижний Новгород, Сортавала, Петрозаводск, Пятигорск и Владивосток. Ощутимо увеличился спрос на поездки в Махачкалу, Выборг, Минск, Великий Новгород и Дербент."Если говорить о средних ценах на аренду жилья, заметнее всего в указанный период они выросли в Нижнем Новгороде (+153%), в Казани (+151%) и Ярославле (+124%). А в Сочи, например, рост оказался менее заметным (+40%), при этом цена всё ещё ощутимо выше. По данным ЮKassa, с 1 по 13 апреля 2023 года обороты турагентств увеличились в 4,3 раза, а количество оплаченных туров – на 56% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года", – говорит Антон Рубас."Санкт-Петербург в этом сезоне стал самым популярным городом для поездок у россиян. И июнь – идеальное время, чтобы в нём побывать. Здесь уже настоящее лето, но ещё нет изнуряющей жары, можно застать белые ночи. В Петербурге хорошо много гулять по центру и набережным, а также посетить главные достопримечательности города – Эрмитаж, Исаакиевский и Казанский соборы, Спас-на-Крови и Кунсткамеру. Ценителям искусства советую сходить в Юсуповский дворец, музей “Эрарта” или в театр “Приют комедиантов”. Вечером можно отправиться на улицу Рубинштейна или в Севкабель, Порт, который славятся своими барами и ламповыми посиделками в пышечных", – говорит Юрий Кузнецов, генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.Столица России привлекательна для туристов в любой сезон. Летняя Москва подарит отдыхающим прогулки по знаменательным местам, садам и паркам, экскурсии и катания по Москве-реке, украшенные улицы в честь празднования Дня России."Недооцененный туристический потенциал есть у малых городов России, особенно тех, которые не у всех на слуху. Например, город Яхрома Московской области может предложить уникальные программы отдыха на любой вкус и бюджет. Можно начать день с полёта на воздушном шаре, затем прокатиться вместе на велосипеде вдоль канала им. Москвы по первому отрезку трассы Москва –Санкт-Петербург, пообедать в сказочном ресторане в стиле деревни хоббитов, заехать в ремесленную слободу и приготовить настоящий хлеб в русской печи", – комментирует Владимир Жиркин, основатель проекта "ТУРМЭП". Малые города позволяют посетить сразу несколько интересных локаций без утомительных переездов."В июне надо отправляться на Север. К поморам. К началу династии Романовых. К месту ссылки всех времён и к месту, где ковался "длинный рубль" при всех правителях, – говорит Михаил Силантьев, директор ассоциации "Фермеры Русского Севера". – Именно в начале лета тут самая романтичная пора – нет "белых ночей" как в Петербурге – тут просто не кончается день весь месяц. В Архангельске можно гулять по многочисленным музеям, набережной могучей Северной Двины, махнуть в соседний Северодвинск и искупаться в Белом море, наблюдая выходящие со стапелей новые атомные субмарины, или съездить на родину Ломоносова в старинные Холмогоры, а можно залезть в бесконечные пещеры на Пинеге, или посетить древние "места силы" – монастыри и урочища, куда поток паломников со всей России шёл ещё тогда, когда люди ничего не знали о "курортах"".Эксперт отмечает, что в Архангельске своя неповторимая архитектура домов-дворов. в древних селениях угощают тем, что ели наши предки - сёмужкой, треской, морошкой, шаньгами. Именно здесь гостям покажут как нужно правильно делать новогодние "козули", как катать клюкву в сахаре и многое другое.Отдых на мореПрогулки по побережью, дайвинг, сафари на квадроциклах и джипах, кайтсерфинг, виндсерфинг, парапланеризм – все это и многое другое ожидает летом отдыхающих на приморских курортах. Команда сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру" рассказала об отдыхе на морских побережьях России.Черное мореНа Черноморском побережье Кавказа расположены курорты Сочи, Анапа, Геленджик, в Крыму – Евпатория, Севастополь, Ялта, Коктебель. Первый месяц лета дарит приятную для загара погоду. Вода в море еще прохладная (+21°С), но многие уже открывают купальный сезон. Здесь развитая инфраструктура и современные парки отдыха, интересные достопримечательности и красивые пейзажи. Туристов ждут прогулки по водной акватории, увлекательные экскурсии на уникальные памятники природы и архитектуры."Ялта хороша для обширной экскурсионный программы, но ее точно нужно разбавить еще несколькими городами. Идеально устроить себе мини путешествие и проехать по южно-бережному шоссе от Феодосии до Севастополя с остановками в разных городах", – комментирует Оксана Ишимцева, владелица гостевого дома "Эко Дельфин".Азовское мореПервый месяц лета дарит теплые солнечные дни на курортах Ейск, Приморско-Ахтарск и Должанская. К началу летнего сезона отпусков Азовское море успевает прогреться и дарит отдыхающим комфортный пляжный отдых. Температура воды достигает +24°С. Воздух в дневное время прогревается до +27°С днем, ночи теплые - около +21°С. Это излюбленное место для отдыха с детьми. На побережье Азовского моря помимо пляжного отдыха популярны морские прогулки, катания на катамаранах, яхтах, велопрогулки, кайтсерфинг.Балтийское море"Пляжи на Балтийском море песчаные и, пожалуй, самые широкие в нашей стране, – говорит Валерия Дудинова, PR-менеджер "Едем-в-Гости.ру". –Купальный сезон здесь начинается в конце июня и заканчивается в начале сентября. Курорты Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный в Калининградской области ждут всех желающих".Юрий Кузнецов советует отправиться в начале лета в Калининград и соседние к нему Зеленоградск и Светлогорск. В Калининграде стоит посетить в музей Мирового океана, посмотреть акул и настоящую подводную лодку. Обязательно посмотреть Королевские ворота, кафедральный собор и экспозицию "Великое посольство". Интересно также побывать на острове Канта и в Балтийске — погулять по историческим улочкам, посмотреть на военные корабли и пособирать на пляже янтарь.Каспийское мореПо словам Валерии Дудиновой, приехать на отдых к Каспийскому морю можно со стороны Астраханской области, колоритного Дагестана или буддийской Калмыкии. Купальный сезон открывается уже с июня, а к середине лета Каспий прогревается до +23…+25°С, воздух – до +26…+28°С. Наибольшей популярностью пользуются курорты Дагестана – Дербент, Избербаш и Махачкала. А отдых в Калмыкии (курорт Лагань) запомнится туристам не только пляжными развлечениями, но и духовными святынями региона. Астрахань, Затон и Ахтубинск в Астраханской области предлагают бюджетный вариант отдыха для всей семьи.За стариной также можно отправиться в Дербент – древний город в Дагестане, который чем-то очень напоминает Стамбул. Здесь Юрий Кузнецов рекомендует посмотреть водопады, древнейшую Крепость Нарын-Кала, погулять по набережной Каспия, посетить музеи этники и ковров, домик Петра, а также известный экраноплан "Лунь". Также стоит добраться до Каменной тропы или Сулакского каньона.В горыСреди тех, кто предпочитает отдых в горах, наиболее популярны Красная Поляна, Адыгея, Домбай и Алтай. Всем любителям гор Юрий Кузнецов рекомендует съездить в Шерегеш в Кемеровской области, который славится изумительной природой Горной Шории. Здесь можно посетить множество интересных экскурсий, например, отправиться в Азасскую пещеру, в которой, по местной легенде, живет снежный человек.СанаторииКаждый курорт Кавказских Минеральных Вод имеет свое лечебное назначение. Санатории Кисловодска и Пятигорска, Железноводска и Ессентуков открыты для желающих круглый год и предлагают широкую лечебную базу, поэтому каждый выберет для себя то, что нужно.Бюджетный отдых"Чтобы поездка была максимально бюджетной, лучший вариант – короткое путешествие в соседние регионы и города на поезде, автобусе или автомобиле", – говорит Антон Рубас. Есть несколько популярных направлений, включая Астрахань, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самару и Великий Новгород, которые предлагают разнообразные культурные и исторические достопримечательности, а также возможности для отдыха на природе и релаксации.Владимир Жиркин советует посетить различные фестивали, которых сейчас великое множество, отдохнуть в семейных кемпингах или отправиться в непродолжительный поход. Ценник на такой отдых начинается от 1000 рублей с человека в день, но при этом позволяет получить яркие эмоции и воспоминания.Юрий Кузнецов рекомендует отдохнуть в столице Беларуси Минске, который порадует нарядными улицами, невысокими ценами и возможностью хорошо "пошопиться". Главное место Минска — Верхний город с площадью Свободы: именно здесь находятся главные исторические здания, соборы, туристические пешеходные зоны, сувенирные лавки и ресторанчики. Также стоит посетить Национальную библиотеку Беларуси — это и интересное архитектурное сооружение высотой в 23 этажа, и центр культурной и научной жизни города.Куда поехать с детьмиПо мнению Владимира Жиркина, отличный вариант отдохнуть вместе с детьми – отправиться в путешествие выходного дня. Это не так утомительно и дорого как продолжительный отдых, но позволяет вырваться из рабочих будней. "Набирающие популярность семейные кемпинги позволяют сделать отдых не только насыщенным, но и бюджетным. Поставить палатку на охраняемой территории с доступом ко всем привычным городским удобствам можно по цене от 1000 руб. за место в сутки. Многие кемпинги оборудованы детскими и спортивными площадками, доступом к водоему и предлагают дополнительные развлекательные программы у себя на территории", – говорит эксперт.Куда поехать на праздничные дни 12 июняВ начале месяца – 12 июня в нашей стране отмечается День России. В 2023 году праздник выпадает на понедельник, что дает россиянам подряд три выходных дня. В Санкт-Петербурге, Москве, Великом Новгороде, Калининграде и городах Золотого кольца России празднование Дня России сопровождается массовыми гуляниями и праздничными мероприятиями.Круизы в июнеПопулярны в первый месяц лета и круизные поездки по России."Курорты - предел мечтаний для “ленивых” отпускников – будут перегружены, особенно южные, цены уже растут. Но у нас есть еще “плавучие” курорты – круизные суда, число которых за последний год выросло больше, чем цены на путевки", –говорит Кирилл Рожков.По словам эксперта, "Золотое кольцо" –надежный бренд, обеспечивающий нужный стандарт, а местами и превосходящий его. Так, в Угличе, кроме покрытой мраком тайны гибели царевича Димитрия, прервавшей династию Рюриковичей и положившей начало Смутному времени, можно зайти в музей кожевенного ремесла и узнать, что такое русская юфть. Рыбинск активно осваивает тему модерна не только через замечательный музей, который стоит на берегу, но и через декорирование общественных пространств. Центр города – весь в вывесках "под модерн", причем даже сетевые ритейлеры следуют городскому стилю, пожертвовав своим фирменным. А в примкнувшем к Золотому кольцу Мышкине гостей ждут шоу прямо на пристани, стендап от экскурсоводов и креатив местных мастеров.В последнее время популярность набирают железнодорожные круизы. 9 июня стартует эногастрономический круиз "К виноградникам у моря", который познакомит путешественников с историей и традициями виноделия русского юга. В этот же день отправляется поезд-круиз на север: Москва — Великий Устюг — Архангельск — Кемь — Петрозаводск — Сортавала — Горный парк "Рускеала" — Выборг — Москва.В честь юбилейного 50-го "Грушинского фестиваля" в круиз отправится новый туристический поезд "Грушинский экспресс". Из Москвы он стартует 29 июня, а 30 — из Санкт-Петербурга.Интересные фестивали и праздникиВ начале лета в календаре мероприятий в России множество событий различного масштаба: музыкальные, спортивные, гастрономические, народные, художественные фестивали и праздники. Вот некоторые из них:Театральный фестиваль "Театры без крыш" состоится в парке Притяжение, в Магнитогорске Челябинской области со 2 по 4 июня. Пешеходная зона парка на три дня превратится в театрализованную площадку под открытым небом с выступлением уличных артистов.Гастрономический фестиваль "Gastreet 2023" пройдет с 5 по 10 июня в Сочи на курорте Красная Поляна. Участников ждут мастер-классы и семинары, уютные посиделки на food market, вечеринки и концерты, гастрокарновал, спортивные активности на Sport Street.Бесплатный семейный фестиваль "Я расту в России" пройдет в парке Красная Пресня в Москве 10 и 11 июня. В программе форум для родителей, мастер-классы и игры для детей и взрослых, выставка-ярмарка локального детского бизнеса, вечерний семейный кинотеатр и многое другое.Фестиваль скалолазания "Скалы Крыма" состоится близ Бахчисарая – 9-15 июня. У крымчан и гостей полуострова будет возможность попробовать свои силы на скалах или скалодроме под руководством опытных инструкторов.Фестиваль "Дикая мята" состоится под Тулой – 16-18 июня, где выступят различные артисты и музыкальные коллективы.В Санкт-Петербурге в июне пройдет традиционный фестиваль "Алые паруса" 24 июня.Экскурсии по РоссииУ туристов в нашей стране богатый выбор, куда поехать в июне 2023 года. Экскурсионные, автобусные, железнодорожные, гастрономические и другие интересные туры позволят открыть новых мир приключений и получить массу впечатлений.Туроператоры предлагают национальные туристические маршруты по разным регионам – от Калининграда до Сахалина.Например, тур "Истории и тайны Средневекового Выборга" позволит участником увидеть Выборгский замок и познакомит с бытом средневекового горожанина в Усадьбе Бюргера, побывать в атмосферном книжном доме, попробовать вкусный выборгский крендель и приобрести памятные сувениры.Гран-тур "Вся Карелия" – возможность посетить топ-15 достопримечательностей региона за три дня: Александро-Свирский монастырь, Олонец, Музей карелов-ливвиков, деревня Киндасово, заповедник и водопад Кивач, питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талвиукко, карельского Деда Мороза, интерактивная программа "Вселенная “Калевала”" в музее изобразительного искусства, Петрозаводск, водопады Ахвенкоски, горный парк "Рускеала.Челябинский национальный туристический маршрут "К нам прилетают даже метеориты" включает посещение Челябинска, Миасса, Златоуста и Сатки, рассчитан на четыре дня и три ночи. В рамках путешествия туристы увидят небесные тела, узнают секреты оружейного производства и попробуют настоящие уральские пельмени.

https://ria.ru/20230413/sochi-1864881905.html

https://ria.ru/20230428/puteshestviya-1868220748.html

https://ria.ru/20230401/baykal-1861857498.html

https://ria.ru/20230405/turizm-1863086118.html

https://ria.ru/20230420/podmoskove-1866702514.html

https://ria.ru/20230420/avtobusy-1866622131.html

https://ria.ru/20230428/puteshestviya-1868240094.html

https://ria.ru/20230428/sochi-1868391320.html

https://ria.ru/20230427/zolotoe_koltso-1868112187.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, отдых в россии, маршруты - туризм