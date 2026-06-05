Куда поехать в июне: лучшие направления для отдыха

Девушки фотографируются со скульптурой "Курортница" на Курортном проспекте в Зеленоградске

Отдых в июне – один из самых удобных вариантов для тех, кто хочет открыть пляжный сезон до июльского наплыва туристов. В начале лета уже можно найти направления, где тепло, можно купаться и провести свой отпуск. При этом цены остаются ниже, чем в пик сезона. Июнь подходит почти под любой формат путешествия: пляжный отдых на море, экскурсионный отдых, поездки в горы, семейный отпуск или короткие путешествия. Однако важно учитывать температуру воздуха, воды, сезон дождей и особенности конкретного региона. Куда поехать в июне 2026 года в России и за границу, где будет комфортнее на море, в горах или на экскурсиях, и какие направления подойдут для бюджетного, семейного или премиального отдыха — в материале РИА Новости.

Куда поехать в июне в России

Отдых в России в июне подходит тем, кто не хочет тратить время на перелеты за границу или заниматься дополнительной подготовкой документов. На Черном море постепенно начинается пляжный сезон, а мягкая погода делает экскурсионные маршруты и поездки в горы особенно комфортными.

Отдых на море

Среди российских морских направлений чаще всего выбирают Сочи, Анапу, Геленджик, Крым и Дагестан. В начале июня вода на некоторых курортах еще остается прохладной, но к концу месяца температура воды намного приятнее.

Сочи подойдет тем, кто хочет совместить морской отдых с прогулками, ресторанами и экскурсиями. Анапа – популярный вариант для отдыха с детьми благодаря песчаным пляжам и пологому входу в море. В Геленджике и Крыму хорошо развита туристическая инфраструктура, а Дагестан привлекает более спокойным форматом отдыха и относительно доступными ценами.

Температура воздуха на юге России в июне обычно варьируется от +24 до +30 градусов. Температура воды зависит от даты поездки и региона, но для максимально теплого моря лучше выбирать конец июня.

Отдых в горах

Если пляжный отдых не в приоритете, можно обратить внимание на горные регионы. В июне особенно популярны Архыз, Домбай, Алтай, Красная Поляна и Приэльбрусье.

В это время уже открыты туристические маршруты, работают канатные дороги и экскурсионные программы. В горах нет сильной жары, что идеально подходит для активного отдыха, треккинга и длительных прогулок.

Многие путешественники выбирают горы именно в начале июня, когда природа особенно зеленая, не так жарко, а туристов заметно меньше, чем в середине лета.

Санатории

Начало лета – традиционно хороший период для санаторного отдыха. Особенно востребованы Кавказские Минеральные Воды, Белокуриха, санатории Башкирии и Подмосковья.

Такой формат подходит тем, кто хочет совместить отпуск с восстановлением здоровья, размеренным отдыхом и прогулками. Многие санатории предлагают программы не только с лечением, но и с бассейном, полноценным питанием и экскурсиями.

Интересные фестивали и праздники

В июне по всей России начинается сезон крупных фестивалей и мероприятий под открытым небом. В Санкт-Петербурге стартует период белых ночей и проходит праздник "Алые паруса". В Казани, Суздале и других туристических городах регулярно проводятся гастрономические и исторические фестивали.

Разнообразие фестивалей и праздников – отличный повод совместить путешествие с насыщенной культурной программой.

Экскурсии по России

Июнь – лучший месяц для экскурсионного отдыха по России. Комфортная температура идеальна для спокойных прогулок и изучения природных маршрутов. Особенно популярны Санкт-Петербург, Карелия, Калининград, Казань, Золотое кольцо и Байкал. В июне уже доступны речные круизы, прогулки по национальным паркам и длительные экскурсионные маршруты.

Куда поехать в июне за границу

На многих морских курортах в это время года уже тепло, но нет такой сильной жары, как в июле или августе, поэтому июнь – один из самых удачных месяцев для поездки за границу.

При выборе направления важно учитывать не только температуру воздуха, но и вероятность сезона дождей, наличие прямых перелетов, формат отдыха и правила въезда.

Турция

Турция – одно из самых востребованных направлений для отдыха. Страна подходит как для семейного отдыха, так и для отдыха для двоих.

"Безусловный лидер продаж летом – это Турция, несмотря на устойчивое повышение цен на отдых из года в год. В начале июня цены на туры более или менее демократичные, и если есть желание сэкономить, то лучше брать отпуск на начало месяца. Далее цены постепенно возрастают ближе к июлю. Однако стоит иметь в виду, что в начале месяца море еще может показаться прохладным: температура воды составляет в среднем +21-22 градуса", – отмечает владелец онлайн-турагентства Asteria tour Анна Фарахова.

Лучшие курорты Средиземного моря – Анталья, Белек, Сиде, Кемер и Аланья. В июне здесь уже очень тепло, а температура воды достигает +24-26 градусов.

Тур из Москвы на 7 ночей в июне стартует примерно от 90 000-100 000 рублей на двоих при раннем бронировании. В начале июня цены заметно ниже, чем в июле и августе, что делает поездку особенно выгодной. Чем ближе к концу месяца – тем дороже.

Турция особенно славится системой "все включено", большим количеством семейных отелей и изобилием прямых перелетов. Для россиян действует безвизовый режим, что делает такой вариант отдыха более доступным.

Кипр

Если хочется открыть пляжный сезон уже в начале июня, Кипр – идеальная страна. На острове быстро прогревается море, а климат – относительно мягкий.

Наиболее популярны Айя-Напа, Протарас, Ларнака и Лимасол. На Кипре много песчаных пляжей и курортов, ориентированных на семейный отдых.

Температура воздуха в июне обычно достигает +28-31 градусов, а вода прогревается до +24 градусов.

© AP Photo / Petros Karadjias Люди на пляже Сен-Рафаэль в Лимасоле © AP Photo / Petros Karadjias Люди на пляже Сен-Рафаэль в Лимасоле

Египет

Еще одно направление для любителей моря в начале июня. Красное море в это время очень хорошо прогрето.

"Относительно недолгий перелет, комфортный сухой климат, демократичные цены и привычный формат отдыха по системе "все включено" позволяют Египту удерживать свое лидерство среди летних заграничных направлений. В июне в Египте довольно жарко, до +35. Но для тех, кому важно теплое море, Египет станет отличной альтернативой Турции в июне!" – Анна Фарахова, эксперт.

Тур на 7 ночей "все включено" в четырехзвездочном отеле обойдется от 85 000 до 110 000 рублей на двоих из Москвы. Отдых в отеле 5 звезд – от 120 000 рублей. Июнь – один из самых бюджетных летних месяцев для Египта.

Чаще всего туристы выбирают Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Температура воздуха может достигать +35-38 градусов, а температура воды – +27-29 градусов.

Египет особенно ценится любителями дайвинга, снорклинга и классического пляжного отдыха.

Греция

Греция отлично подходит тем, кто хочет совместить пляжный отдых с экскурсиями и прогулками. Особенно популярны Крит, Родос, Корфу и Халкидики.

В начале июня вода на части курортов может быть бодрящей, зато к концу месяца море становится значительно теплее.

Греция подойдет семьям, парам и туристам, которые любят сочетать пляжи, гастрономию и историю.

Черногория

Черногория – популярное направление для спокойного отдыха на Адриатическом море. Страна привлекает красивыми пейзажами, компактными курортами и возможностью путешествовать на автомобиле.

"До конца сентября 2026 года для россиян действует безвизовый въезд на срок до 30 дней, для поездки нужен только загранпаспорт с запасом по сроку действия в 3 месяца с даты выезда из страны. В начале июня в Черногории еще прохладное море, поэтому рекомендуем рассматривать поездку во второй половине месяца" – Анна Фарахова, основатель онлайн-турагентства ASTERIA TOUR.

Чаще всего туристы выбирают Будву, Бечичи, Петровац и Герцег-Нови. Температура воздуха обычно составляет +24-28 градусов.

Черногория подойдет тем, кто хочет совместить пляжный и экскурсионный отдых.

Грузия

Для тех, кто хочет бюджетно отдохнуть, Грузия – один из лучших вариантов. Страна привлекает сочетанием моря, гор, кухни и относительно невысоких цен.

Главный морской курорт – Батуми. В июне здесь уже тепло, но иногда возможны кратковременные дожди. "В начале месяца еще не слишком жарко, и вы сможете наслаждаться прогулками и дегустацией местных блюд", – говорит Анна Фарахова.

Грузия подойдет для самостоятельных путешествий, активного туризма и экскурсионных поездок. Для россиян действует безвизовый режим, в стране можно находиться до одного года без необходимости выезда. Однако прямых авиарейсов из России в Грузию нет. Добираться придется с пересадкой через Ереван, Минск или Стамбул, либо по земле через пограничный пункт Верхний Ларс.

Таиланд

Таиланд – менее популярное направление летом, так как на части курортов начинается сезон дождей. Летом доля продаж Самуи среди туров в Таиланд заметно растет. Именно здесь в это время высокий сезон, море спокойное, а дожди кратковременные и чаще ночью. На Пхукете и в Краби в июне до 18 дождливых дней, поэтому лучше выбирать Самуи и курорты Сиамского залива.

Температура воздуха здесь обычно составляет около +30-33 градусов, а вода остается очень теплой — примерно +28-30 градусов.

Перед поездкой стоит учитывать особенности климата и проверять прогноз погоды.

Минимальный бюджет поездки – от 215 000 рублей на двоих на 10 ночей с перелетом и завтраками в отеле четыре звезды. Перелет только с пересадкой в Бангкоке.

Мальдивы

Премиальным форматом отдыха все еще остаются Мальдивы. Это направление для тех, кто хочет насладиться спокойным отпуском и романтическим путешествием.

Летом здесь все еще сохраняется теплое море и комфортная температура воздуха. Но этот месяц считается низким сезоном на Мальдивах: цены на туры снижаются, отели предлагают акции – бесплатное размещение детей, апгрейд номеров или трансферы на гидросамолете. По статистике, июнь самый дождливый месяц на Мальдивах, но дожди чаще проходят во второй половине дня и ночью.

Для июня лучше выбирать южные Гаафу, Лааму, Адду: там погода стабильнее. В 2026 году "Аэрофлот" наращивает частоту рейсов в Мале, а отельеры предлагают скидки до 70%. Направление подходит парам и тем, кто хочет побывать на Мальдивах за разумные деньги.

Вьетнам

Во Вьетнаме для летнего отдыха чаще всего выбирают Нячанг. Пока во Вьетнаме сезон дождей, здесь жаркая и преимущественно сухая погода, поэтому июнь считается высоким сезоном.

Температура воздуха достигает +32-34 градусов, а вода прогревается примерно до +28 градусов.

Направление подойдет тем, кто хочет совместить море, экскурсии и относительно доступные цены, а также кто хорошо переносит жару.

Куда поехать на праздничные дни 12 июня

Длинные выходные в середине июня многие используют для коротких путешествий. Для поездки на несколько дней лучше выбирать направления без сложной логистики, например, внутренние направления или безвизовые страны.

"Кипр и Греция последние годы стали чуть менее массовыми у российских туристов, и связано это с отсутствием прямых перелетов и длительным процессом оформления виз. Если планируете отдых в этих странах, то бронировать нужно заранее – желательно за месяц до вылета, чтобы успеть сделать визу", – подчеркивает Фарахова.

Направление Воздух Вода Кому подойдет Турция тепло комфортно семьям, парам, тем, кто хочет all inclusive Кипр тепло комфортно для пляжного отдыха Египет очень тепло очень тепло тем, кому важно теплое море уже в начале июня Черногория умеренно тепло зависит от даты тем, кто хочет море и прогулки Греция тепло комфортно к концу месяца семьям для пляжного отдыха и экскурсий

В России популярны Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Сочи и Карелия. За границей часто выбирают Турцию, Грузию и Армению.

Если поездка планируется именно на праздничные даты, билеты и жилье лучше бронировать заранее.

Куда поехать в июне недорого

Выбор направления зависит от целей отдыха, поэтому выбирать нужно в соответствии с вашими желаниями.

Сценарий Лучшие варианты Почему С детьми Турция, Кипр, Греция мягкий формат отдыха, сервис, понятные курорты Недорого Турция, Грузия, часть России проще уложиться в средний бюджет Без визы Турция, Египет, Таиланд, Грузия меньше барьеров на этапе подготовки Пляж + экскурсии Греция, Кипр, Черногория легко совместить море и прогулки

Недорого отдохнуть в июне можно как в России, так и за границей. Чаще всего для бюджетного отпуска рассматривают Турцию, Грузию, и часть российских курортов.

Сэкономить помогают поездки в начале июня, раннее бронирование и гибкие даты вылета. Иногда перелет с пересадкой оказывается дешевле прямого рейса.

Куда поехать в июне с детьми

Для отдыха с детьми особенно важны мягкий климат, удобный трансфер, безопасные пляжи и понятная инфраструктура.

Семьи чаще всего выбирают Турцию, Кипр и Грецию. Эти направления подходят благодаря теплому морю, формату "все включено" и большому выбору семейных отелей.

В России популярны Анапа, Сочи и санаторные направления.

Советы туристам

Перед тем, как планировать отпуск за границу, необходимо помнить о нескольких вещах:

Проверьте загранпаспорт заранее.

Большинство стран требуют, чтобы он был действителен минимум 3-6 месяцев после даты выезда. Для визовых направлений, например, Греции и Кипра, начинайте оформление документов минимум за месяц до вылета. Оформите страховой полис ВЗР (выезжающих за рубеж) до поездки, а не в аэропорту.

Рекомендуемая сумма покрытия – от 30 000 евро. Если планируете дайвинг, треккинг или водные виды спорта, проверьте, включены ли эти риски в полис отдельно. С 2026 года медицинская страховка при въезде в Грузию стала обязательной. Продумайте оплату за рубежом заранее.

Карты российских банков Visa и Mastercard за границей не работают. Оптимальная стратегия – карта иностранного банка или UnionPay плюс наличные как резервный вариант. В Турции, Египте и Черногории наличные принимают везде, карты – не всегда. Бронируйте заранее: для июня оптимальное время – февраль-март. Ближе к лету цены растут, особенно на стыке мая и июня. Для визовых стран горящий тур не подойдет, так как визу за неделю не оформить. В жарких странах – Египте, Таиланде, Вьетнаме – дневная температура превышает +35 градусов. Солнцезащитный крем SPF 50+, головной убор и вода в течение дня обязательны. С детьми стоит избегать пляжа в пик жары с 12 до 16 часов.

Если едете по России, отдельной подготовки по документам не потребуется, достаточно паспорта гражданина РФ. Но это не значит, что планировать ничего не нужно. Бронирование жилья и билетов за 2-3 месяца до поездки позволяет сэкономить до 40% бюджета. На популярных направлениях, например, Сочи, Анапе, Карелии и Байкале, в июне уже высокий спрос, и хорошие варианты размещения разбирают быстро. Отдельно стоит учесть погоду: даже в теплых регионах июнь может преподносить сюрпризы, поэтому легкий дождевик в чемодане лишним не будет.

Какой бы маршрут вы ни выбрали, российский курорт или зарубежный, пляж или горы, июнь дает редкую возможность отдохнуть до пикового наплыва туристов, не жертвуя при этом ни погодой, ни выбором.

Часто задаваемые вопросы

Ниже – ответы на самые часто задаваемые вопросы о том, куда лучше поехать в июне 2026 года.

Где в июне уже можно купаться?

Для начала июня лучше выбирать направления с более теплым морем: Египет, Турцию, Кипр, часть тропических стран. В Европе и на части российских курортов комфорт для купания сильнее зависит от конкретной даты поездки и региона.

Где в июне тепло и недорого?

В среднем сегменте чаще рассматривают Турцию, Грузию, Абхазию и отдельные российские курорты. Но итоговая стоимость зависит от даты бронирования, типа питания, перелета и длительности отпуска.

© iStock.com / Warchi Семья отдыхает в кемпинге на берегу озера © iStock.com / Warchi Семья отдыхает в кемпинге на берегу озера

Какие страны лучше выбрать в начале июня?

В начале месяца лучше работают более южные и теплые направления, где море прогревается раньше. Это особенно важно семьям с детьми и тем, кто едет именно за пляжем, а не за экскурсиями.

Что выбрать в июне: Россию или заграницу?

Россия выигрывает по простоте подготовки и отсутствию визовых барьеров. Заграница обычно дает более широкий выбор по теплому морю, формату сервиса и вариативности пляжного отдыха.

Какие направления лучше не выбирать в июне?