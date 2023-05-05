https://ria.ru/20230505/noch_muzeev-1869969453.html

Ночь музеев: когда будет в 2023 году, участники акции, программа

Ночь музеев 2023: дата проведения акции, тема, программа, цена билетов и программа

Ночь музеев: когда будет в 2023 году, участники акции, программа

В ежегодной акции "Ночь музеев" в 2023 году вновь поучаствует большое количество культурных учреждений по всей России. Какого числа состоится акция, сколько... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:10

2023-05-05T17:10

2023-05-05T17:10

культура

культура

ольга любимова

третьяковская галерея

российская академия художеств

санкт-петербург

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В ежегодной акции "Ночь музеев" в 2023 году вновь поучаствует большое количество культурных учреждений по всей России. Какого числа состоится акция, сколько стоят билеты, расписание мероприятий – в материале РИА Новости.Акция ночь музеев"Ночь музеев" – международная ежегодная акция, которая примечательна тем, что многие музеи можно посетить вне их привычного графика работы – поздно вечером и ночью. Многие учреждения, помимо экскурсий по постоянной экспозиции, подготавливают развлекательно-познавательные программы.Дата проведенияАкция традиционно проводится в ближайшие выходные к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. В 2023 году "Ночь музеев" пройдет с 18:00 20 мая до 06:00 21 мая. Каждое учреждение самостоятельно устанавливает время, до которого оно будет работать.СутьЦелью "Ночи музеев" считается привлечение большего числа посетителей, особенно молодежи, а также демонстрация ресурсов, возможностей и потенциала современных музеев.Россия впервые присоединилась к этой акции 20 апреля 2002 года, когда Красноярский музейный центр организовал "Музейную ночь". В 2006 году подобные мероприятия прошли в Санкт-Петербурге и Казани, а в 2007 – в Москве и Екатеринбурге. В 2015 году "Ночь музеев" стала проводиться при поддержке Министерства культуры РФ во многих городах России. В этой акции принимают участие не только музеи, но и выставочные центры, театры, галереи и т.д.Тема в 2023 годуКаждый год акция "Ночь музеев" получает свою тему. Например, в 2022 году она звучала как "Точка отсчета", а в 2023 году – "История и истории"."Тема акции созвучна Году педагога и наставника – “История и истории”. В центре внимания будет не только сохранение памяти и наших духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях", – написала в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова.Лучшие музеи городов, которые принимают участие в акцииВ акции 2022 года принимали участие крупные известные музеи России, такие как Эрмитаж, Третьяковская галерея и ГМИИ им. А.С. Пушкина, но в 2023 году их участие еще не подтверждено. Следить за анонсами можно на официальных сайтах учреждений и на странице "Ночи музеев". Из тех, которые уже подтвердили свое участие в акции, можно выделить:Программы мероприятийАфиша может дополняться и изменяться, актуальную информацию можно уточнить на официальном портале "Ночи музеев". С полной афишей участников "Ночи музеев" можно ознакомиться на официальном сайте акции. Там же можно зарегистрироваться на понравившееся мероприятие и узнать цены.В МосквеОсновные мероприятия в некоторых музеях столицы и области:Музей-усадьба Ф. И. Шаляпина.20:00–21:30. Опера "Дон Жуан". На летней веранде музея прозвучит знаменитая опера в сопровождении фортепиано. Исполнят ее молодые певцы оперно-драматической студии Ивана Поповски и выпускники факультета музыкального театра РИТИ-ГИТИС.Кремль в Измайлово.− 18:00–21:00 "Ночь музеев" в музее русской игрушки. В рамках музыкально-интерактивной экскурсии посетители узнают, какие игрушки были популярны в различные исторические периоды.− 20:00–23:00 "Ночь музеев" в музее водки. Посетители смогут ознакомиться с богатой экспозицией музея, в которой демонстрируется 500-летняя история напитка. Представлены рекламные плакаты, документы и фотографии, а также этикетки и бутылки разных времен. Также здесь можно увидеть макет первого дистилляционного аппарата.Бородинский военно-исторический музей-заповедник.18:00–21:00. Ночь музеев на Бородинском поле. В рамках проекта по обмену площадками на Бородинское поле "приедет" Казань. Гостям акции предлагается поучаствовать в татарском народном празднике "Сабантуй". Гуляния будут сопровождаться национальными играми, ярмаркой, спортивными состязаниями и многим другим.Дом-музей А. П. Чехова.20:30. Спектакль "Концерт для Иванова с оркестром". Спектакль по мотивам первой крупной пьесы А. П. Чехова "Иванов". Как отмечают сами организаторы, совмещение драматического и эпистолярного текста позволяет приблизиться к пониманию внутреннего мира "русского Гамлета" конца XIX столетия и поразмышлять о натуре человека современного.В Санкт-ПетербургеОсновные мероприятия в некоторых музеях Санкт-Петербурга и области:Артиллерийский музей.В залах музея посетители смогут осмотреть древнейшие образцы отечественной артиллерии, а под открытым небом развернутся военные лагеря разных временных эпох: от Древнего Рима до современности. До 03:00 будут проходить военные реконструкции и различные сюжеты из обычной жизни прошлого.С 18:00 до 23:45 попасть на программу можно каждые 15 минут, а после 00:00 – каждые полчаса. Продолжительность программы – 1 час.С 18:00 до 21:00 для детей будут проходить игровые занятия и мастер-классы.Государственный музей-заповедник "Гатчина".К "Ночи музеев" сотрудники учреждения подготовили три разные программы:Шереметевский дворец.Программа предполагает четыре маршрута, которые проходят по разным залам дворца:Последний маршрут пройдет в Белом зале, где состоится три концерта:Музей истории религии.В музее состоится иммерсивная экскурсия "Шестое чувство", в ходе которой посетители пройдут через шесть станций, остановка на каждой подразумевает историю об экспонате и той культурно-религиозной традиции, которую он представляет. При этом во время экскурсии можно не только смотреть и слушать, но и трогать, вдыхать ароматы и даже пробовать на вкус. Экскурсии начинаются каждые 15 минут с 18:00 до 05:00 и длятся 1 час.С подробной программой всех участвующих музеев и площадок можно ознакомиться на официальном сайте акции в Санкт-Петербурге.Цены на билетыКаждый музей и другие учреждения самостоятельно устанавливают цены на свои мероприятия и зачастую имеют ограниченное количество билетов. Некоторые из них проходят бесплатно, но, как правило, на них требуется предварительная регистрация, подробности можно узнать на официальном сайте акции при выборе интересующего мероприятия.Цена на посещение квестов, мастер-классов и экскурсий варьируется от 100 до 450 рублей.Стоимость билетов на концерты и театральные выступления выше и начинается от 700 рублей.В Санкт-Петербурге билет на "Ночь музеев" необходимо приобретать заранее. Он бывает трех видов: на посещение одного (250 рублей), трех (450 рублей) или пяти музеев (550 рублей). Ознакомиться с подробной информацией и правилами покупки билета можно на официальном сайте акции.Какие мероприятия бесплатныеВ Москве бесплатно можно посетить:В Санкт-Петербурге право на бесплатное посещение музея вместе со взрослым имеют дети до 7 лет при условии, что сопровождающий купил любой вид билета. Также организаторы устраивают специальные акции. На данный момент, только Мариинский дворец предлагает посетить бесплатную экскурсию при предварительной записи. Раздел со специальными акциями может дополняться.В других городах многие музеи тоже предлагают бесплатно посетить постоянные экспозиции, а также поучаствовать в специально подготовленных мероприятиях. Узнать точную афишу и условия можно на официальном сайте акции, выбрав нужный регион или город.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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