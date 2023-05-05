Ночь музеев: когда будет в 2023 году, участники акции, программа
Ночь музеев. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В ежегодной акции "Ночь музеев" в 2023 году вновь поучаствует большое количество культурных учреждений по всей России. Какого числа состоится акция, сколько стоят билеты, расписание мероприятий – в материале РИА Новости.
Акция ночь музеев
"Ночь музеев" – международная ежегодная акция, которая примечательна тем, что многие музеи можно посетить вне их привычного графика работы – поздно вечером и ночью. Многие учреждения, помимо экскурсий по постоянной экспозиции, подготавливают развлекательно-познавательные программы.
Дата проведения
Акция традиционно проводится в ближайшие выходные к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. В 2023 году "Ночь музеев" пройдет с 18:00 20 мая до 06:00 21 мая. Каждое учреждение самостоятельно устанавливает время, до которого оно будет работать.
Суть
Целью "Ночи музеев" считается привлечение большего числа посетителей, особенно молодежи, а также демонстрация ресурсов, возможностей и потенциала современных музеев.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетители на выставке художника Роберта Фалька во время акции "Ночь музеев" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Посетители на выставке художника Роберта Фалька во время акции "Ночь музеев" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве. Архивное фото
Россия впервые присоединилась к этой акции 20 апреля 2002 года, когда Красноярский музейный центр организовал "Музейную ночь". В 2006 году подобные мероприятия прошли в Санкт-Петербурге и Казани, а в 2007 – в Москве и Екатеринбурге. В 2015 году "Ночь музеев" стала проводиться при поддержке Министерства культуры РФ во многих городах России. В этой акции принимают участие не только музеи, но и выставочные центры, театры, галереи и т.д.
Тема в 2023 году
Каждый год акция "Ночь музеев" получает свою тему. Например, в 2022 году она звучала как "Точка отсчета", а в 2023 году – "История и истории".
"Тема акции созвучна Году педагога и наставника – “История и истории”. В центре внимания будет не только сохранение памяти и наших духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях", – написала в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова.
Лучшие музеи городов, которые принимают участие в акции
В акции 2022 года принимали участие крупные известные музеи России, такие как Эрмитаж, Третьяковская галерея и ГМИИ им. А.С. Пушкина, но в 2023 году их участие еще не подтверждено. Следить за анонсами можно на официальных сайтах учреждений и на странице "Ночи музеев". Из тех, которые уже подтвердили свое участие в акции, можно выделить:
- Музей истории Военно-морского флота (Москва);
- Бородинский военно-исторический музей-заповедник (Московская область, Можайский городской округ);
- Артиллерийский музей (Санкт-Петербург);
- Музей Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург);
- Музей истории религии (Санкт-Петербург);
- Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (Барнаул);
- Музейный комплекс "Спасо-Евфимиев монастырь" (Суздаль);
- Ярославский музей-заповедник (Ярославль);
- Национальный музей Республики Татарстан (Казань);
- Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского (Калуга).
Программы мероприятий
В Москве
Основные мероприятия в некоторых музеях столицы и области:
Музей-усадьба Ф. И. Шаляпина.
20:00–21:30. Опера "Дон Жуан". На летней веранде музея прозвучит знаменитая опера в сопровождении фортепиано. Исполнят ее молодые певцы оперно-драматической студии Ивана Поповски и выпускники факультета музыкального театра РИТИ-ГИТИС.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетитель осматривает выставку "Шаляпин. Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву", открывшуюся в день 150-летия со дня рождения великого русского певца в Зеленой гостиной Музея-усадьбы Ф. И. Шаляпина
Посетитель осматривает выставку "Шаляпин. Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву", открывшуюся в день 150-летия со дня рождения великого русского певца в Зеленой гостиной Музея-усадьбы Ф. И. Шаляпина. Архивное фото
Кремль в Измайлово.
− 18:00–21:00 "Ночь музеев" в музее русской игрушки. В рамках музыкально-интерактивной экскурсии посетители узнают, какие игрушки были популярны в различные исторические периоды.
− 20:00–23:00 "Ночь музеев" в музее водки. Посетители смогут ознакомиться с богатой экспозицией музея, в которой демонстрируется 500-летняя история напитка. Представлены рекламные плакаты, документы и фотографии, а также этикетки и бутылки разных времен. Также здесь можно увидеть макет первого дистилляционного аппарата.
Бородинский военно-исторический музей-заповедник.
18:00–21:00. Ночь музеев на Бородинском поле. В рамках проекта по обмену площадками на Бородинское поле "приедет" Казань. Гостям акции предлагается поучаствовать в татарском народном празднике "Сабантуй". Гуляния будут сопровождаться национальными играми, ярмаркой, спортивными состязаниями и многим другим.
Дом-музей А. П. Чехова.
20:30. Спектакль "Концерт для Иванова с оркестром". Спектакль по мотивам первой крупной пьесы А. П. Чехова "Иванов". Как отмечают сами организаторы, совмещение драматического и эпистолярного текста позволяет приблизиться к пониманию внутреннего мира "русского Гамлета" конца XIX столетия и поразмышлять о натуре человека современного.
В Санкт-Петербурге
Основные мероприятия в некоторых музеях Санкт-Петербурга и области:
Артиллерийский музей.
В залах музея посетители смогут осмотреть древнейшие образцы отечественной артиллерии, а под открытым небом развернутся военные лагеря разных временных эпох: от Древнего Рима до современности. До 03:00 будут проходить военные реконструкции и различные сюжеты из обычной жизни прошлого.
© РИА Новости / Андрей Бок | Перейти в медиабанкЛюди смотрят концерт на территории музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме в рамках традиционной Всероссийской акции "Ночь музеев" в Санкт-Петербурге
Люди смотрят концерт на территории музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме в рамках традиционной Всероссийской акции "Ночь музеев" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С 18:00 до 23:45 попасть на программу можно каждые 15 минут, а после 00:00 – каждые полчаса. Продолжительность программы – 1 час.
С 18:00 до 21:00 для детей будут проходить игровые занятия и мастер-классы.
Государственный музей-заповедник "Гатчина".
К "Ночи музеев" сотрудники учреждения подготовили три разные программы:
- Экскурсия "Башни и подземелья" с посещением Сигнальной и Часовой башен, а также подземного хода. Продолжительность – 1 час. Начало экскурсий: с 18:00 до 04:40.
- "Война и мир Андрея Болконского". Программа с тематической аудиоэкскурсией (необходим смартфон с доступом в интернет). Начинается каждые полчаса с 18:00 до 05:00, продолжительность – 1 час.
- "Соловей в ночном саду". Медитативный опыт внешнего и внутреннего созерцания, слушания и чувствования. Начинается программа каждый час с 18:00 до 05:00, продолжительность – 1 час.
Шереметевский дворец.
Программа предполагает четыре маршрута, которые проходят по разным залам дворца:
- 18:00–22:00. Экскурсия "Фонтанный Дом графов Шереметевых – музыкальное просвещение". Посетители смогут узнать подробнее о музыкальных тенденциях в России XVIII–XIX вв., в том числе о моде на крепостные театры, просветительской деятельности музыкальных сообществ и салонном музицировании. Экскурсии начинаются каждые 30 минут и длятся 1 час.
- 18:00–22:00. Выставка "Передача огня". Она посвящена русской народной музыкальной традиции и истории распространения бытовых смычковых инструментов. Знакомство с выставкой завершится выступлением фольклорно-инструментального ансамбля "А где все?". Начало каждый час, продолжительность также один час.
- 18:00–22:00. Экскурсия "Путь совершенства – путь к звездам". Она посвящена выставке "Царь Федор", открытой к 150-летию Ф. Шаляпина. На ней можно будет увидеть его сценические костюмы, фотографии и редкие документы, связанные с великим певцом. Начало каждый час, продолжительность экскурсии также один час.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетитель на ежегодной акции "Ночь музеев" в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве
Посетитель на ежегодной акции "Ночь музеев" в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве. Архивное фото
Последний маршрут пройдет в Белом зале, где состоится три концерта:
- 18:00–19:00. "Традиции народной жизни". Фольклорный ансамбль исполнит различные хороводные и плясовые песни, традиционные игры и танцы из разных регионов России.
- 20:00–21:00. "Опыт дружбы – опыт творчества". Концерт, посвященный композитору С. Рахманинову и певцу Ф. Шаляпину.
- 22:00–23:00. "Эксперименты современных петербургских композиторов". На концерте можно будет услышать, как рождается музыка, которая, возможно, станет классикой для будущих поколений.
Музей истории религии.
В музее состоится иммерсивная экскурсия "Шестое чувство", в ходе которой посетители пройдут через шесть станций, остановка на каждой подразумевает историю об экспонате и той культурно-религиозной традиции, которую он представляет. При этом во время экскурсии можно не только смотреть и слушать, но и трогать, вдыхать ароматы и даже пробовать на вкус. Экскурсии начинаются каждые 15 минут с 18:00 до 05:00 и длятся 1 час.
С подробной программой всех участвующих музеев и площадок можно ознакомиться на официальном сайте акции в Санкт-Петербурге.
Цены на билеты
Каждый музей и другие учреждения самостоятельно устанавливают цены на свои мероприятия и зачастую имеют ограниченное количество билетов. Некоторые из них проходят бесплатно, но, как правило, на них требуется предварительная регистрация, подробности можно узнать на официальном сайте акции при выборе интересующего мероприятия.
Цена на посещение квестов, мастер-классов и экскурсий варьируется от 100 до 450 рублей.
Стоимость билетов на концерты и театральные выступления выше и начинается от 700 рублей.
В Санкт-Петербурге билет на "Ночь музеев" необходимо приобретать заранее. Он бывает трех видов: на посещение одного (250 рублей), трех (450 рублей) или пяти музеев (550 рублей). Ознакомиться с подробной информацией и правилами покупки билета можно на официальном сайте акции.
Какие мероприятия бесплатные
В Москве бесплатно можно посетить:
- Московскую центральную художественную школу при Российской академии художеств;
- Научно-культурный центр "Музей В. И. Ленина";
- Бородинский военно-исторический музей-заповедник;
- Государственный музей искусства народов Востока;
- Музей Рерихов на ВДНХ;
- Дом-музей М. Н. Ермоловой;
- Дом-музей М. С. Щепкина;
- Музей истории медицины МГМСУ им. А. И. Евдокимова и др.
В Санкт-Петербурге право на бесплатное посещение музея вместе со взрослым имеют дети до 7 лет при условии, что сопровождающий купил любой вид билета. Также организаторы устраивают специальные акции. На данный момент, только Мариинский дворец предлагает посетить бесплатную экскурсию при предварительной записи. Раздел со специальными акциями может дополняться.
В других городах многие музеи тоже предлагают бесплатно посетить постоянные экспозиции, а также поучаствовать в специально подготовленных мероприятиях. Узнать точную афишу и условия можно на официальном сайте акции, выбрав нужный регион или город.