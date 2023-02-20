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Пожары на военных объектах в России в 2020-2023 годах

Пожары на военных объектах в России в 2020-2023 годах - РИА Новости, 20.02.2023

Пожары на военных объектах в России в 2020-2023 годах

20 февраля в Курской области в результате грубого нарушения военнослужащими подразделения Западного военного округа требований безопасности при обращении с... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:46

2023-02-20T16:46

2023-02-20T16:46

справки

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

вооруженные силы - безопасность

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202320 февраля в Курской области в результате грубого нарушения военнослужащими подразделения Западного военного округа требований безопасности при обращении с горючими материалами, произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости в блиндаже. В результате пожара, быстро охватившего блиндаж, погибли шесть военнослужащих. 202218 августа в Белгородской области в районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. Пострадавших в результате ЧП не было. По информации местных властей, серьезных разрушений в домовладениях нет, есть единичные случаи повреждения оконных стекол от взрывной волны. 16 августа в районе села Майское в Крыму произошло возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией. Более трех тысяч человек были эвакуированы из населенных пунктов Майское и Азовское Джанкойского района. Два человека пострадали.11 августа в подмосковном Долгопрудном загорелось здание казармы на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 36 человек. 1 мая в районе населенного пункта Томаровка Белгородской области произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Оперативными службами пожар был потушен. Пострадал один человек, были повреждены семь домов. 27 апреля произошел пожар на складе боеприпасов в районе села Старая Нелидовка Белгородской области. В районе села и на расстоянии десяти километров от него были слышны взрывы. Пожар был ликвидирован. В результате ЧП пострадавших среди мирного населения не было, как и повреждений жилых построек и домов. 21 апреля в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери произошло возгорание. Персонал организации был эвакуирован. Силами пожарных расчетов МЧС пожар был потушен.202121 декабря в казарме войсковой части в Новой Москве произошел пожар на площади 120 квадратных метров. Возгорание происходило в шахте и лифтовых холлах с первого по восьмой этажи. Эвакуированные военнослужащие были размещены в соседней казарме. Всего эвакуировали более 450 человек. В результате пожара никто не пострадал.16 октября на территории воинской части в Коломне загорелось неэксплуатируемое нежилое строение на площади 200 квадратных метров. 24 сентября загорелась кровля трехэтажного здания на территории Военного университета в Москве. В результате пожара никто не пострадал. 20207 октября в районе военных складов у поселка Желтухинский Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов и начались взрывы. Из соседних с арсеналом поселков Скопинского и Ряжского районов эвакуировали более 2,3 тысячи человек. Взрывы повредили некоторые жилые дома. Из-за происшествия перекрывали федеральную трассу "Каспий". В результате ЧП пострадали 16 человек. Один из пострадавших скончался в больнице. 9 мая на территории бывшего военного арсенала в Малопургинском районе Удмуртии произошел крупный пожар сухой растительности. Общая площадь горения составила 40 гектаров. 12 мая пожар был ликвидирован. 28 февраля в центре Омска на площади 300 квадратных метров произошло обрушение кровли старых неэксплуатируемых складов министерства обороны РФ. Пострадавших не было. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, вооруженные силы - безопасность