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В Новой Москве ликвидировали пожар в воинской части

В Новой Москве ликвидировали пожар в воинской части - РИА Новости, 21.12.2021

В Новой Москве ликвидировали пожар в воинской части

Пожар в казарме войсковой части в Новой Москве ликвидирован на площади 120 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T17:11

2021-12-21T17:11

2021-12-21T17:11

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новая москва

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пожар в казарме войсковой части в Новой Москве ликвидирован на площади 120 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Объявлена ликвидация пожара на площади 120 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что возгорание происходило в шахте и лифтовых холлах с первого по восьмой этажи. Эвакуированные военнослужащие размещены в соседней казарме.Как уточнили РИА Новости в МЧС РФ, возгорание по адресу Проектируемый проезд, 139, было полностью ликвидировано в 16.41.

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новая москва, россия