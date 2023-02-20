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Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области - РИА Новости, 20.02.2023
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Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области
Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области - РИА Новости, 20.02.2023
Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области
Шесть бойцов Западного военного округа погибли в Курской области при пожаре в блиндаже, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:03
2023-02-20T16:31
происшествия
россия
курская область
западный военный округ (зво)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Шесть бойцов Западного военного округа погибли в Курской области при пожаре в блиндаже, сообщили в Минобороны России.Расследование проводят правоохранительные органы совместно с комиссией Западного военного округа.
россия
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происшествия, россия, курская область, западный военный округ (зво)
Происшествия, Россия, Курская область, Западный военный округ (ЗВО)
15:03 20.02.2023 (обновлено: 16:31 20.02.2023)
 
Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области

Минобороны: шесть военных погибли в пожаре под Курском из-за нарушения правил безопасности

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС во время ликвидации пожара
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Ольга Смольская
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Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Шесть бойцов Западного военного округа погибли в Курской области при пожаре в блиндаже, сообщили в Минобороны России.

"В результате грубого нарушения военнослужащими <...> требований безопасности при обращении с горючими материалами произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости в блиндаже", — уточнили в ведомстве.

Расследование проводят правоохранительные органы совместно с комиссией Западного военного округа.
 
ПроисшествияРоссияКурская областьЗападный военный округ (ЗВО)
 
 
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