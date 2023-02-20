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Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области
Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области - РИА Новости, 20.02.2023
Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области
Шесть бойцов Западного военного округа погибли в Курской области при пожаре в блиндаже, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:03
2023-02-20T15:03
2023-02-20T16:31
происшествия
россия
курская область
западный военный округ (зво)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Шесть бойцов Западного военного округа погибли в Курской области при пожаре в блиндаже, сообщили в Минобороны России.Расследование проводят правоохранительные органы совместно с комиссией Западного военного округа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, курская область, западный военный округ (зво)
Происшествия, Россия, Курская область, Западный военный округ (ЗВО)
15:03 20.02.2023 (обновлено: 16:31 20.02.2023)
Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области
Минобороны: шесть военных погибли в пожаре под Курском из-за нарушения правил безопасности