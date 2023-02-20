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Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области

Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области - РИА Новости, 20.02.2023

Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области

Шесть бойцов Западного военного округа погибли в Курской области при пожаре в блиндаже, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:03

2023-02-20T15:03

2023-02-20T16:31

происшествия

россия

курская область

западный военный округ (зво)

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Шесть бойцов Западного военного округа погибли в Курской области при пожаре в блиндаже, сообщили в Минобороны России.Расследование проводят правоохранительные органы совместно с комиссией Западного военного округа.

россия

курская область

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, курская область, западный военный округ (зво)