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В селе под Белгородом ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 27.04.2022
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В селе под Белгородом ликвидировали открытое горение
В селе под Белгородом ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 27.04.2022
В селе под Белгородом ликвидировали открытое горение
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что открытое горение в районе села Старая Нелидовка ликвидировано. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T06:40
2022-04-27T09:02
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вячеслав гладков
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что открытое горение в районе села Старая Нелидовка ликвидировано.Ранее он сообщал, что произошел пожар на складе боеприпасов.По информации корреспондента РИА Новости, в районе села и на расстоянии десяти километров от него были слышны взрывы: предположительно, рвались боезапасы.На подъездах к селу стоят машины медиков, но скорых, отъезжающих с места пожара со включенными спецсигналами, корреспондент агентства не заметил.
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Горящий склад боеприпасов в Белгородской области
Неподалеку от горящего склада боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что склад находится в районе села Старая Нелидовка. До этого, в районе 3.00 мск, в самом центре Белгорода был слышен громкий взрыв, а спустя полчаса — еще три.
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вячеслав гладков
06:40 27.04.2022 (обновлено: 09:02 27.04.2022)
 
В селе под Белгородом ликвидировали открытое горение

Белгородский губернатор Гладков заявил о ликвидации открытого горения склада боеприпасов

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что открытое горение в районе села Старая Нелидовка ликвидировано.
Ранее он сообщал, что произошел пожар на складе боеприпасов.
"Открытое горение пожара в районе села Старая Нелидовка ликвидировано. По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет", — написал Гладков.
По информации корреспондента РИА Новости, в районе села и на расстоянии десяти километров от него были слышны взрывы: предположительно, рвались боезапасы.
На подъездах к селу стоят машины медиков, но скорых, отъезжающих с места пожара со включенными спецсигналами, корреспондент агентства не заметил.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 06:29
В районе пожара на складе боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы
 
ПроисшествияБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вячеслав Гладков
 
 
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