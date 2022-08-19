https://ria.ru/20220819/sklad-1810670255.html

В Белгородской области локализовали пожар на складе с боеприпасами

В Белгородской области локализовали пожар на складе с боеприпасами - РИА Новости, 19.08.2022

В Белгородской области локализовали пожар на складе с боеприпасами

Возгорание на складе с боеприпасами в Белгородской области локализовано, серьезных разрушений в домовладениях нет, сообщил РИА Новости глава Валуйского... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:54

2022-08-19T10:54

2022-08-19T10:54

пожары

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

россия

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БЕЛГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Возгорание на складе с боеприпасами в Белгородской области локализовано, серьезных разрушений в домовладениях нет, сообщил РИА Новости глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.В четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами, пострадавших нет, происходит эвакуация жителей близлежащих сел на безопасное расстояние."Возгорание локализовано. Разрушений в домовладениях серьезных нет. Есть единичные случаи повреждения оконных стекол от взрывной волны. В настоящий момент работают саперы. После разрешения военными жители могут вернуться домой", - рассказал Дыбов.Он уточнил, что пожар локализован примерно в 5 утра.На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220819/zaschita-1810634897.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пожары, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, россия