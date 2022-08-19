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В Белгородской области локализовали пожар на складе с боеприпасами - РИА Новости, 19.08.2022
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В Белгородской области локализовали пожар на складе с боеприпасами
В Белгородской области локализовали пожар на складе с боеприпасами - РИА Новости, 19.08.2022
В Белгородской области локализовали пожар на складе с боеприпасами
Возгорание на складе с боеприпасами в Белгородской области локализовано, серьезных разрушений в домовладениях нет, сообщил РИА Новости глава Валуйского... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:54
2022-08-19T10:54
пожары
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
россия
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БЕЛГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Возгорание на складе с боеприпасами в Белгородской области локализовано, серьезных разрушений в домовладениях нет, сообщил РИА Новости глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.В четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами, пострадавших нет, происходит эвакуация жителей близлежащих сел на безопасное расстояние."Возгорание локализовано. Разрушений в домовладениях серьезных нет. Есть единичные случаи повреждения оконных стекол от взрывной волны. В настоящий момент работают саперы. После разрешения военными жители могут вернуться домой", - рассказал Дыбов.Он уточнил, что пожар локализован примерно в 5 утра.На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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пожары, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, россия
пожары, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия, Россия
10:54 19.08.2022
 
В Белгородской области локализовали пожар на складе с боеприпасами

Пожар на белгородском складе с боеприпасами локализовали, серьезных разрушений нет

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава
Пожарные рукава - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
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БЕЛГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Возгорание на складе с боеприпасами в Белгородской области локализовано, серьезных разрушений в домовладениях нет, сообщил РИА Новости глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.
В четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами, пострадавших нет, происходит эвакуация жителей близлежащих сел на безопасное расстояние.
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"Возгорание локализовано. Разрушений в домовладениях серьезных нет. Есть единичные случаи повреждения оконных стекол от взрывной волны. В настоящий момент работают саперы. После разрешения военными жители могут вернуться домой", - рассказал Дыбов.
Он уточнил, что пожар локализован примерно в 5 утра.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
Кадр видео пожара в селе Тимоново
18 августа, 23:24
ЧП на военных складах России
 
пожарыВячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествияРоссия
 
 
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