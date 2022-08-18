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В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами

В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами - РИА Новости, 19.08.2022

В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами

Около села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-18T20:29

2022-08-18T20:29

2022-08-19T00:31

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белгородская область

владимир путин

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БЕЛГОРОД, 18 авг — РИА Новости. Около села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По словам главы региона, на месте работают все оперативные службы, причина пожара устанавливается.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220817/sapery-1810169654.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика

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происшествия, белгородская область, владимир путин, в мире, россия, луганская народная республика, украина