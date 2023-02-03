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Что со здоровьем Николаева и почему Киркоров пойдет в суд: новости шоубиза - РИА Новости, 03.02.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230203/shoubiz-1849577907.html
Что со здоровьем Николаева и почему Киркоров пойдет в суд: новости шоубиза
Что со здоровьем Николаева и почему Киркоров пойдет в суд: новости шоубиза - РИА Новости, 03.02.2023
Что со здоровьем Николаева и почему Киркоров пойдет в суд: новости шоубиза
Новости из сферы шоу-бизнеса за неделю в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T19:01
2023-02-03T19:02
шоубиз
игорь николаев
пятигорск
курск
филипп киркоров
инстасамка (дарья зотеева)
россия
youtube
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Новости из сферы шоу-бизнеса за неделю в материале РИА Новости. Здоровье Игоря Николаева: музыканта госпитализировалиУ Игоря Николаева инфаркт. С такими громкими заголовки вышли новости в нескольких СМИ. Якобы, музыкант почувствовал сильные боли в груди и вызвал скорую. Однако сам музыкант в своей соцсети опроверг все заявления прессы и написал, что проходит обследование. При этом композитор не уточнил, с чем связано его обращение к медикам. Новый иск к Филиппу Киркорову: танцы на крестеНа Филипп Киркорова снова подали в суд. За танцы на кресте во время юбилейного шоу требуют миллион рублей. Иск направил православный активист Михаил Феодориди. Номер "Мария Магдалена" певец исполнил на концерте в честь своего 55-летия в Кремлевском дворце. Во время выступления на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Киркоров, исполняя песню, взбирался по инсталляции.Новые отмены: Инстасамка и AnacondazВ Пятигорске и Курске отменили концерты Инстасамки. Официальных причин не назвали, но в курском министерстве культуры пояснили, что тексты певицы "идут вразрез с культурной политикой области". Кроме того, осудившая СВО группа Anacondaz объявила об отмене сразу 15 концертов по всей России. Хотя в Рязани и Новосибирске их перенесли с открытой датой. Многомиллионные долги Пономарева: все ушло на лечениеВдова Александра Пономаренко Анна призналась, что вынуждена распродавать имущество из-за долгов. Причиной стали многомиллионные кредиты на лечение юмориста.В итоге после вступления в наследство женщина продаст даже единственную квартиру. Долгожданное примирение: Долина и Валя Карна.val спели вместеВ шоу на YouTube "Музыкалити" еще недавно Лариса Долина далеко не в шутливой форме указала Вале Карна.val на отсутствие профессионального образования. После чего хейтеры с обеих сторон обрушились на певиц с критикой. Одни были уверены, что народная артистка права, а юной исполнительнице нужно сначала выучиться вокалу, а потом петь; другие, напротив, – обвинили Ларису Александровну в излишней консервативности. Все это время было много слухов об отношениях двух звезд, но история закончилась миром. Певицы встретились на шоу, спели вместе и даже станцевали.
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Роман Харрасов
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игорь николаев, пятигорск, курск, филипп киркоров, инстасамка (дарья зотеева), россия, youtube
Шоубиз, Игорь Николаев, Пятигорск, Курск, Филипп Киркоров, Инстасамка (Дарья Зотеева), Россия, YouTube
19:01 03.02.2023 (обновлено: 19:02 03.02.2023)
 

Что со здоровьем Николаева и почему Киркоров пойдет в суд: новости шоубиза

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкСъемки праздничной передачи "Русское Рождество"
Съемки праздничной передачи Русское Рождество - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Новости из сферы шоу-бизнеса за неделю в материале РИА Новости.

Здоровье Игоря Николаева: музыканта госпитализировали

У Игоря Николаева инфаркт. С такими громкими заголовки вышли новости в нескольких СМИ. Якобы, музыкант почувствовал сильные боли в груди и вызвал скорую.
Однако сам музыкант в своей соцсети опроверг все заявления прессы и написал, что проходит обследование. При этом композитор не уточнил, с чем связано его обращение к медикам.
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкКомпозитор и певец Игорь Николаев
Композитор и певец Игорь Николаев - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Композитор и певец Игорь Николаев

Новый иск к Филиппу Киркорову: танцы на кресте

На Филипп Киркорова снова подали в суд. За танцы на кресте во время юбилейного шоу требуют миллион рублей. Иск направил православный активист Михаил Феодориди.
Номер "Мария Магдалена" певец исполнил на концерте в честь своего 55-летия в Кремлевском дворце. Во время выступления на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Киркоров, исполняя песню, взбирался по инсталляции.

Новые отмены: Инстасамка и Anacondaz

В Пятигорске и Курске отменили концерты Инстасамки. Официальных причин не назвали, но в курском министерстве культуры пояснили, что тексты певицы "идут вразрез с культурной политикой области".
© @instasamkaПевица INSTASAMKA
Певица INSTASAMKA
© @instasamka
Певица INSTASAMKA
Кроме того, осудившая СВО группа Anacondaz объявила об отмене сразу 15 концертов по всей России. Хотя в Рязани и Новосибирске их перенесли с открытой датой.
© Фото : предоставлено пресс-службой концертной площадки "Зал ожидания"Anacondaz
Anacondaz - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой концертной площадки "Зал ожидания"
Anacondaz

Многомиллионные долги Пономарева: все ушло на лечение

Вдова Александра Пономаренко Анна призналась, что вынуждена распродавать имущество из-за долгов. Причиной стали многомиллионные кредиты на лечение юмориста.
В итоге после вступления в наследство женщина продаст даже единственную квартиру.
Фотография Александра Пономаренко в социальной сети
Фотография Александра Пономаренко в социальной сети
Фотография Александра Пономаренко в социальной сети

Долгожданное примирение: Долина и Валя Карна.val спели вместе

В шоу на YouTube "Музыкалити" еще недавно Лариса Долина далеко не в шутливой форме указала Вале Карна.val на отсутствие профессионального образования. После чего хейтеры с обеих сторон обрушились на певиц с критикой.
Одни были уверены, что народная артистка права, а юной исполнительнице нужно сначала выучиться вокалу, а потом петь; другие, напротив, – обвинили Ларису Александровну в излишней консервативности.
Все это время было много слухов об отношениях двух звезд, но история закончилась миром. Певицы встретились на шоу, спели вместе и даже станцевали.
Николаев попал в больницу, Киркоров пойдет в суд, Долина спела с Карна.val
Вчера, 18:38Роман о шоубизе
Николаев попал в больницу, Киркоров пойдет в суд, Долина спела с Карна.valИгорь Николаев попал в больницу, предположительно, с инфарктом. На Филиппа Киркорова снова подали в суд. Вдова Александра Пономаренко вынуждена продать квартиру. Лариса Долина примирилась с Валей Карна.val. Эти и другие новости шоубиза.
 
ШоубизИгорь НиколаевПятигорскКурскФилипп КиркоровИнстасамка (Дарья Зотеева)РоссияYouTube
 
 
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