https://ria.ru/20230203/shoubiz-1849577907.html

Что со здоровьем Николаева и почему Киркоров пойдет в суд: новости шоубиза

Что со здоровьем Николаева и почему Киркоров пойдет в суд: новости шоубиза - РИА Новости, 03.02.2023

Что со здоровьем Николаева и почему Киркоров пойдет в суд: новости шоубиза

Новости из сферы шоу-бизнеса за неделю в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T19:01

2023-02-03T19:01

2023-02-03T19:02

шоубиз

игорь николаев

пятигорск

курск

филипп киркоров

инстасамка (дарья зотеева)

россия

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768113086_0:153:2824:1742_1920x0_80_0_0_54af2d07f429749a0c9f746698d7b880.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Новости из сферы шоу-бизнеса за неделю в материале РИА Новости. Здоровье Игоря Николаева: музыканта госпитализировалиУ Игоря Николаева инфаркт. С такими громкими заголовки вышли новости в нескольких СМИ. Якобы, музыкант почувствовал сильные боли в груди и вызвал скорую. Однако сам музыкант в своей соцсети опроверг все заявления прессы и написал, что проходит обследование. При этом композитор не уточнил, с чем связано его обращение к медикам. Новый иск к Филиппу Киркорову: танцы на крестеНа Филипп Киркорова снова подали в суд. За танцы на кресте во время юбилейного шоу требуют миллион рублей. Иск направил православный активист Михаил Феодориди. Номер "Мария Магдалена" певец исполнил на концерте в честь своего 55-летия в Кремлевском дворце. Во время выступления на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Киркоров, исполняя песню, взбирался по инсталляции.Новые отмены: Инстасамка и AnacondazВ Пятигорске и Курске отменили концерты Инстасамки. Официальных причин не назвали, но в курском министерстве культуры пояснили, что тексты певицы "идут вразрез с культурной политикой области". Кроме того, осудившая СВО группа Anacondaz объявила об отмене сразу 15 концертов по всей России. Хотя в Рязани и Новосибирске их перенесли с открытой датой. Многомиллионные долги Пономарева: все ушло на лечениеВдова Александра Пономаренко Анна призналась, что вынуждена распродавать имущество из-за долгов. Причиной стали многомиллионные кредиты на лечение юмориста.В итоге после вступления в наследство женщина продаст даже единственную квартиру. Долгожданное примирение: Долина и Валя Карна.val спели вместеВ шоу на YouTube "Музыкалити" еще недавно Лариса Долина далеко не в шутливой форме указала Вале Карна.val на отсутствие профессионального образования. После чего хейтеры с обеих сторон обрушились на певиц с критикой. Одни были уверены, что народная артистка права, а юной исполнительнице нужно сначала выучиться вокалу, а потом петь; другие, напротив, – обвинили Ларису Александровну в излишней консервативности. Все это время было много слухов об отношениях двух звезд, но история закончилась миром. Певицы встретились на шоу, спели вместе и даже станцевали.

https://ria.ru/20230203/shoubiz-1849604838.html

пятигорск

курск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

игорь николаев, пятигорск, курск, филипп киркоров, инстасамка (дарья зотеева), россия, youtube