19:01 03.02.2023 (обновлено: 19:02 03.02.2023)
Что со здоровьем Николаева и почему Киркоров пойдет в суд: новости шоубиза
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкСъемки праздничной передачи "Русское Рождество"
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Новости из сферы шоу-бизнеса за неделю в материале РИА Новости.
Здоровье Игоря Николаева: музыканта госпитализировали
У Игоря Николаева инфаркт. С такими громкими заголовки вышли новости в нескольких СМИ. Якобы, музыкант почувствовал сильные боли в груди и вызвал скорую.
Однако сам музыкант в своей соцсети опроверг все заявления прессы и написал, что проходит обследование. При этом композитор не уточнил, с чем связано его обращение к медикам.
Композитор и певец Игорь Николаев
Новый иск к Филиппу Киркорову: танцы на кресте
На Филипп Киркорова снова подали в суд. За танцы на кресте во время юбилейного шоу требуют миллион рублей. Иск направил православный активист Михаил Феодориди.
Номер "Мария Магдалена" певец исполнил на концерте в честь своего 55-летия в Кремлевском дворце. Во время выступления на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Киркоров, исполняя песню, взбирался по инсталляции.
Новые отмены: Инстасамка и Anacondaz
© @instasamkaПевица INSTASAMKA
© @instasamka
Певица INSTASAMKA
Кроме того, осудившая СВО группа Anacondaz объявила об отмене сразу 15 концертов по всей России. Хотя в Рязани и Новосибирске их перенесли с открытой датой.
© Фото : предоставлено пресс-службой концертной площадки "Зал ожидания"Anacondaz
© Фото : предоставлено пресс-службой концертной площадки "Зал ожидания"
Anacondaz
Многомиллионные долги Пономарева: все ушло на лечение
Вдова Александра Пономаренко Анна призналась, что вынуждена распродавать имущество из-за долгов. Причиной стали многомиллионные кредиты на лечение юмориста.
В итоге после вступления в наследство женщина продаст даже единственную квартиру.
Фотография Александра Пономаренко в социальной сети
Фотография Александра Пономаренко в социальной сети
Долгожданное примирение: Долина и Валя Карна.val спели вместе
В шоу на YouTube "Музыкалити" еще недавно Лариса Долина далеко не в шутливой форме указала Вале Карна.val на отсутствие профессионального образования. После чего хейтеры с обеих сторон обрушились на певиц с критикой.
Одни были уверены, что народная артистка права, а юной исполнительнице нужно сначала выучиться вокалу, а потом петь; другие, напротив, – обвинили Ларису Александровну в излишней консервативности.
Все это время было много слухов об отношениях двух звезд, но история закончилась миром. Певицы встретились на шоу, спели вместе и даже станцевали.
Вчера, 18:38Роман о шоубизеНиколаев попал в больницу, Киркоров пойдет в суд, Долина спела с Карна.valИгорь Николаев попал в больницу, предположительно, с инфарктом. На Филиппа Киркорова снова подали в суд. Вдова Александра Пономаренко вынуждена продать квартиру. Лариса Долина примирилась с Валей Карна.val. Эти и другие новости шоубиза.