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Концерты Anacondaz отменили в 15 городах - РИА Новости, 03.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230203/anacondaz-1849517506.html
Концерты Anacondaz отменили в 15 городах
Концерты Anacondaz отменили в 15 городах - РИА Новости, 03.02.2023
Концерты Anacondaz отменили в 15 городах
Группа Anacondaz объявила об отмене своих концертов в 15 российских городах. Выступления должны были состояться в конце февраля, марте и апреле. Музыканты... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:23
2023-02-03T14:23
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Группа Anacondaz объявила об отмене своих концертов в 15 российских городах. Выступления должны были состояться в конце февраля, марте и апреле. Музыканты сообщили об этом на официальной странице коллектива "ВКонтакте". Также они отметили, что концерт в Рязани и два выступления в Новосибирске перенесли на открытую дату. После начала СВО музыканты осудили ее. Они также перенесли российский тур в 2022 году на новые даты. Прошлой весной Anacondaz подали иск в суд из-за отмененных концертов в Екатеринбурге и Перми. Они должны были состояться в июле. Позже в прокуратуре Свердловской области объяснили отмену мероприятий. Причиной оказались вероятные провокационные заявления артистов. В конце прошлого года суд отказал в удовлетворении иска Anacondaz. Ранее в Курске отменили концерт Инстасамки и ее мужа Moneyken. Мероприятие должно было состояться второго апреля.
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шоу-бизнес, знаменитости, музыка
Шоубиз, Шоу-бизнес, Знаменитости, Музыка
14:23 03.02.2023
 
Концерты Anacondaz отменили в 15 городах

Концерты группы Anacondaz отменили в 15 российских городах

© Фото : предоставлено пресс-службой концертной площадки "Зал ожидания"Anacondaz
Anacondaz - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой концертной площадки "Зал ожидания"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Группа Anacondaz объявила об отмене своих концертов в 15 российских городах. Выступления должны были состояться в конце февраля, марте и апреле. Музыканты сообщили об этом на официальной странице коллектива "ВКонтакте".
Скриншот записи на странице Anacondaz во ВКонтакте
Скриншот записи на странице Anacondaz во ВКонтакте
Скриншот записи на странице Anacondaz во ВКонтакте
Также они отметили, что концерт в Рязани и два выступления в Новосибирске перенесли на открытую дату.
После начала СВО музыканты осудили ее. Они также перенесли российский тур в 2022 году на новые даты.
Прошлой весной Anacondaz подали иск в суд из-за отмененных концертов в Екатеринбурге и Перми. Они должны были состояться в июле.
Позже в прокуратуре Свердловской области объяснили отмену мероприятий. Причиной оказались вероятные провокационные заявления артистов.
В конце прошлого года суд отказал в удовлетворении иска Anacondaz.
Ранее в Курске отменили концерт Инстасамки и ее мужа Moneyken. Мероприятие должно было состояться второго апреля.
Певица Монеточка - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 19:07Шоубиз
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