https://ria.ru/20230203/anacondaz-1849517506.html

Концерты Anacondaz отменили в 15 городах

Концерты Anacondaz отменили в 15 городах - РИА Новости, 03.02.2023

Концерты Anacondaz отменили в 15 городах

Группа Anacondaz объявила об отмене своих концертов в 15 российских городах. Выступления должны были состояться в конце февраля, марте и апреле. Музыканты... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:23

2023-02-03T14:23

2023-02-03T14:23

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Группа Anacondaz объявила об отмене своих концертов в 15 российских городах. Выступления должны были состояться в конце февраля, марте и апреле. Музыканты сообщили об этом на официальной странице коллектива "ВКонтакте". Также они отметили, что концерт в Рязани и два выступления в Новосибирске перенесли на открытую дату. После начала СВО музыканты осудили ее. Они также перенесли российский тур в 2022 году на новые даты. Прошлой весной Anacondaz подали иск в суд из-за отмененных концертов в Екатеринбурге и Перми. Они должны были состояться в июле. Позже в прокуратуре Свердловской области объяснили отмену мероприятий. Причиной оказались вероятные провокационные заявления артистов. В конце прошлого года суд отказал в удовлетворении иска Anacondaz. Ранее в Курске отменили концерт Инстасамки и ее мужа Moneyken. Мероприятие должно было состояться второго апреля.

https://ria.ru/20230125/monetochka-1847419695.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, знаменитости, музыка