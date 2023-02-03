Концерты Anacondaz отменили в 15 городах
Концерты группы Anacondaz отменили в 15 российских городах
© Фото : предоставлено пресс-службой концертной площадки "Зал ожидания"Anacondaz
© Фото : предоставлено пресс-службой концертной площадки "Зал ожидания"
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Группа Anacondaz объявила об отмене своих концертов в 15 российских городах. Выступления должны были состояться в конце февраля, марте и апреле. Музыканты сообщили об этом на официальной странице коллектива "ВКонтакте".
Скриншот записи на странице Anacondaz во ВКонтакте
Скриншот записи на странице Anacondaz во ВКонтакте
Также они отметили, что концерт в Рязани и два выступления в Новосибирске перенесли на открытую дату.
После начала СВО музыканты осудили ее. Они также перенесли российский тур в 2022 году на новые даты.
Прошлой весной Anacondaz подали иск в суд из-за отмененных концертов в Екатеринбурге и Перми. Они должны были состояться в июле.
Позже в прокуратуре Свердловской области объяснили отмену мероприятий. Причиной оказались вероятные провокационные заявления артистов.
В конце прошлого года суд отказал в удовлетворении иска Anacondaz.
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