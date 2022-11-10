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Прокуратура объяснила запрет концерта Anacondaz в Екатеринбурге - РИА Новости, 10.11.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221110/anacondaz-1830596631.html
Прокуратура объяснила запрет концерта Anacondaz в Екатеринбурге
Прокуратура объяснила запрет концерта Anacondaz в Екатеринбурге - РИА Новости, 10.11.2022
Прокуратура объяснила запрет концерта Anacondaz в Екатеринбурге
Прокуратура Свердловской области объяснила, что концерт рэп-рок-группы Anacondaz в Екатеринбурге отменили, чтобы не допустить провокационных политических... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:31
2022-11-10T18:31
шоубиз
екатеринбург
свердловская область
урал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области объяснила, что концерт рэп-рок-группы Anacondaz в Екатеринбурге отменили, чтобы не допустить провокационных политических заявлений со стороны музыкантов. Об этом РИА Новости сообщил представляющий интересы группы адвокат Алексей Бушмаков со ссылкой на документ надзорного ведомства.Anacondaz подала иск к властям и полиции Екатеринбурга, которые, по мнению музыкантов группы Артема Хорева и Сергея Карамушкина, незаконно сорвали их концерт в столице Урала. Ответчиками по делу стали врио замначальника полиции по охране общественного порядка Александр Кашигин, городское управление полиции и департамент общественных связей администрации города.Ранее рассмотрение иска в Ленинском районном суде Екатеринбурга несколько раз откладывали: сначала из-за привлечения заинтересованного лица, прокуратуры Свердловской области, потом – по ходатайству надзорного ведомства, которому не хватило времени сформировать свою позицию по делу.На заседании в четверг прокуратура предоставила суду возражения на исковое заявление музыкантов (есть в распоряжении РИА Новости). В нем сказано, что надзорное ведомство получило информацию о планируемом выступлении Anacondaz, солисты которого ранее "осуждали проведение специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР".Выступление Anacondaz в Екатеринбурге было запланировано на 22 июля. Ранее на странице коллектива отмечалось, что они хотели дать концерты в 14 российских городах, среди которых Белгород, Мурманск, Владивосток, Хабаровск и другие. Однако все выступления, запланированные в России на 2022 год, перенесли.
https://ria.ru/20220817/anacondaz-1810203997.html
https://ria.ru/20220831/diskreditatsiya-1813484285.html
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екатеринбург, свердловская область, урал
Шоубиз, Екатеринбург, Свердловская область, Урал
18:31 10.11.2022
 
Прокуратура объяснила запрет концерта Anacondaz в Екатеринбурге

Прокуратура объяснила запрет летнего концерта Anacondaz в Екатеринбурге

© Фото : предоставлено пресс-службой концертной площадки "Зал ожидания"Anacondaz
Anacondaz - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой концертной площадки "Зал ожидания"
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области объяснила, что концерт рэп-рок-группы Anacondaz в Екатеринбурге отменили, чтобы не допустить провокационных политических заявлений со стороны музыкантов. Об этом РИА Новости сообщил представляющий интересы группы адвокат Алексей Бушмаков со ссылкой на документ надзорного ведомства.
"В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратурой в адрес ГУМВД Свердловской области была направлена информация с предложением принять меры, направленные на недопущение провокационных политических заявлений, а также заявлений, направленных на дискредитацию деятельности Вооруженных сил Российской Федерации со стороны участников группы Anacondaz во время концерта", – говорится в возражении прокуратуры на исковое заявление музыкантов.
Anacondaz подала иск к властям и полиции Екатеринбурга, которые, по мнению музыкантов группы Артема Хорева и Сергея Карамушкина, незаконно сорвали их концерт в столице Урала. Ответчиками по делу стали врио замначальника полиции по охране общественного порядка Александр Кашигин, городское управление полиции и департамент общественных связей администрации города.
Ранее рассмотрение иска в Ленинском районном суде Екатеринбурга несколько раз откладывали: сначала из-за привлечения заинтересованного лица, прокуратуры Свердловской области, потом – по ходатайству надзорного ведомства, которому не хватило времени сформировать свою позицию по делу.
Anacondaz - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 13:32Шоубиз
Anacondaz планирует судиться из-за отмены концертов в Екатеринбурге и Перми
На заседании в четверг прокуратура предоставила суду возражения на исковое заявление музыкантов (есть в распоряжении РИА Новости). В нем сказано, что надзорное ведомство получило информацию о планируемом выступлении Anacondaz, солисты которого ранее "осуждали проведение специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР".
Выступление Anacondaz в Екатеринбурге было запланировано на 22 июля. Ранее на странице коллектива отмечалось, что они хотели дать концерты в 14 российских городах, среди которых Белгород, Мурманск, Владивосток, Хабаровск и другие. Однако все выступления, запланированные в России на 2022 год, перенесли.
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 16:49Шоубиз
Верховный суд Башкирии рассмотрит жалобу Шевчука по делу о дискредитации ВС
 
ШоубизЕкатеринбургСвердловская областьУрал
 
 
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