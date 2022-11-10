https://ria.ru/20221110/anacondaz-1830596631.html

Прокуратура объяснила запрет концерта Anacondaz в Екатеринбурге

Прокуратура объяснила запрет концерта Anacondaz в Екатеринбурге - РИА Новости, 10.11.2022

Прокуратура объяснила запрет концерта Anacondaz в Екатеринбурге

Прокуратура Свердловской области объяснила, что концерт рэп-рок-группы Anacondaz в Екатеринбурге отменили, чтобы не допустить провокационных политических... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:31

2022-11-10T18:31

2022-11-10T18:31

шоубиз

екатеринбург

свердловская область

урал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области объяснила, что концерт рэп-рок-группы Anacondaz в Екатеринбурге отменили, чтобы не допустить провокационных политических заявлений со стороны музыкантов. Об этом РИА Новости сообщил представляющий интересы группы адвокат Алексей Бушмаков со ссылкой на документ надзорного ведомства.Anacondaz подала иск к властям и полиции Екатеринбурга, которые, по мнению музыкантов группы Артема Хорева и Сергея Карамушкина, незаконно сорвали их концерт в столице Урала. Ответчиками по делу стали врио замначальника полиции по охране общественного порядка Александр Кашигин, городское управление полиции и департамент общественных связей администрации города.Ранее рассмотрение иска в Ленинском районном суде Екатеринбурга несколько раз откладывали: сначала из-за привлечения заинтересованного лица, прокуратуры Свердловской области, потом – по ходатайству надзорного ведомства, которому не хватило времени сформировать свою позицию по делу.На заседании в четверг прокуратура предоставила суду возражения на исковое заявление музыкантов (есть в распоряжении РИА Новости). В нем сказано, что надзорное ведомство получило информацию о планируемом выступлении Anacondaz, солисты которого ранее "осуждали проведение специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР".Выступление Anacondaz в Екатеринбурге было запланировано на 22 июля. Ранее на странице коллектива отмечалось, что они хотели дать концерты в 14 российских городах, среди которых Белгород, Мурманск, Владивосток, Хабаровск и другие. Однако все выступления, запланированные в России на 2022 год, перенесли.

https://ria.ru/20220817/anacondaz-1810203997.html

https://ria.ru/20220831/diskreditatsiya-1813484285.html

екатеринбург

свердловская область

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

екатеринбург, свердловская область, урал