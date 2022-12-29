https://ria.ru/20221229/anacondaz-1842150068.html

Суд отклонил иск Anacondaz к полиции из-за отмены концерта в Перми

Суд отклонил иск Anacondaz к полиции из-за отмены концерта в Перми - РИА Новости, 29.12.2022

Суд отклонил иск Anacondaz к полиции из-за отмены концерта в Перми

Суд отказал в удовлетворении иска рэп-рок-группы Anacondaz к полиции и пермскому казначейству из-за отмены концерта в Перми, следует из данных электронной... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:17

2022-12-29T12:17

2022-12-29T12:17

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пермь

пермский край

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

екатеринбург

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ПЕРМЬ, 29 дек - РИА Новости. Суд отказал в удовлетворении иска рэп-рок-группы Anacondaz к полиции и пермскому казначейству из-за отмены концерта в Перми, следует из данных электронной картотеки Арбитражного суда Пермского края. "В иске отказать полностью", — указано в электронной картотеке суда. Anacondaz в конце августа подала иск к пермской полиции, федеральному министерству внутренних дел и региональному казначейству. Музыкальный коллектив потребовал признать действия силовиков по отмене концерта в Перми незаконными и взыскать убытки в размере 255 тысяч рублей, следовало из документов в электронной картотеке суда. Концерт в Перми был запланирован на 23 июля, однако не состоялся. Местные СМИ указывали, что музыкальная группа успела исполнить четыре песни, потом на площадке появились полицейские, и концерт был окончен. В ведомстве РИА Новости эту информацию не прокомментировали. Через несколько дней выступление Anacondaz сорвалось в Екатеринбурге. Позднее в своем Telegram-канале группа сообщила о намерениях судиться из-за отмены концертов, а также об их переносе "из-за давления властей на концертные площадки и организаторов".

https://ria.ru/20221208/barskikh-1837161807.html

https://ria.ru/20221124/rospotrebnadzor-1833920084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пермь, пермский край, россия, происшествия, полиция, министерство внутренних дел рф (мвд россии), екатеринбург