https://ria.ru/20221229/anacondaz-1842150068.html
Суд отклонил иск Anacondaz к полиции из-за отмены концерта в Перми
Суд отклонил иск Anacondaz к полиции из-за отмены концерта в Перми - РИА Новости, 29.12.2022
Суд отклонил иск Anacondaz к полиции из-за отмены концерта в Перми
Суд отказал в удовлетворении иска рэп-рок-группы Anacondaz к полиции и пермскому казначейству из-за отмены концерта в Перми, следует из данных электронной... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:17
2022-12-29T12:17
2022-12-29T12:17
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЕРМЬ, 29 дек - РИА Новости. Суд отказал в удовлетворении иска рэп-рок-группы Anacondaz к полиции и пермскому казначейству из-за отмены концерта в Перми, следует из данных электронной картотеки Арбитражного суда Пермского края. "В иске отказать полностью", — указано в электронной картотеке суда. Anacondaz в конце августа подала иск к пермской полиции, федеральному министерству внутренних дел и региональному казначейству. Музыкальный коллектив потребовал признать действия силовиков по отмене концерта в Перми незаконными и взыскать убытки в размере 255 тысяч рублей, следовало из документов в электронной картотеке суда. Концерт в Перми был запланирован на 23 июля, однако не состоялся. Местные СМИ указывали, что музыкальная группа успела исполнить четыре песни, потом на площадке появились полицейские, и концерт был окончен. В ведомстве РИА Новости эту информацию не прокомментировали. Через несколько дней выступление Anacondaz сорвалось в Екатеринбурге. Позднее в своем Telegram-канале группа сообщила о намерениях судиться из-за отмены концертов, а также об их переносе "из-за давления властей на концертные площадки и организаторов".
https://ria.ru/20221208/barskikh-1837161807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пермь, пермский край, россия, происшествия, полиция, министерство внутренних дел рф (мвд россии), екатеринбург
Шоубиз, Пермь, Пермский край, Россия, Происшествия, Полиция, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Екатеринбург
Суд отклонил иск Anacondaz к полиции из-за отмены концерта в Перми
Суд отклонил иск рэп-рок-группы Anacondaz к полиции из-за отмены концерта в Перми