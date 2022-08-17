https://ria.ru/20220817/anacondaz-1810203997.html

Anacondaz планирует судиться из-за отмены концертов в Екатеринбурге и Перми

Anacondaz планирует судиться из-за отмены концертов в Екатеринбурге и Перми - РИА Новости, 17.08.2022

Anacondaz планирует судиться из-за отмены концертов в Екатеринбурге и Перми

Рэп-рок-группа Anacondaz планирует начать судебные процессы из-за отмены концертов в Екатеринбурге и Перми, сообщается в Telegram-канале музыкального... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:32

2022-08-17T13:32

2022-08-17T13:32

шоубиз

екатеринбург

пермь

россия

агора

происшествия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Рэп-рок-группа Anacondaz планирует начать судебные процессы из-за отмены концертов в Екатеринбурге и Перми, сообщается в Telegram-канале музыкального коллектива.Концерт в Екатеринбурге был запланирован на 22 июля, в Перми – на 23 июля, оба представления не состоялись."Вместе с нашими друзьями из правозащитной группы "Агора" мы начинаем судебные процессы против властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми", - говорится в сообщении.Также на странице коллектива отмечается, что все выступления, запланированные в России на 2022 год, будут перенесены. "Билеты будут действительны, менять их не нужно", - отмечается в сообщении.Музыкальный коллектив планировал дать концерты в четырнадцати российских городах, среди которых Белгород, Мурманск, Владивосток, Хабаровск и другие.

https://ria.ru/20220728/bi-2-1805638681.html

https://ria.ru/20220727/butusov-1805236409.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

екатеринбург, пермь, россия, агора, происшествия