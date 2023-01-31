https://ria.ru/20230131/nikolaev-1848730706.html

Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии

Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии - РИА Новости, 31.01.2023

Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии

Игорь Николаев опроверг новость о своем "критическом" состоянии. Певец признался, что проходит обследование. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:56

2023-01-31T16:56

2023-01-31T17:24

шоубиз

игорь николаев

здоровье - общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Игорь Николаев опроверг новость о своем "критическом" состоянии. Певец признался, что проходит обследование. Однако он не раскрыл причину, по которой обратился в лечебницу. Ранее в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации артиста с подозрением на инфаркт. Источники сообщили, что в ночь с 30 на 31 января композитору стало плохо.

https://ria.ru/20230126/kobzon-1847676286.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

игорь николаев, здоровье - общество