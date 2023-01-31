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Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии - РИА Новости, 31.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230131/nikolaev-1848730706.html
Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии
Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии - РИА Новости, 31.01.2023
Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии
Игорь Николаев опроверг новость о своем "критическом" состоянии. Певец признался, что проходит обследование. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:56
2023-01-31T17:24
шоубиз
игорь николаев
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Игорь Николаев опроверг новость о своем "критическом" состоянии. Певец признался, что проходит обследование. Однако он не раскрыл причину, по которой обратился в лечебницу. Ранее в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации артиста с подозрением на инфаркт. Источники сообщили, что в ночь с 30 на 31 января композитору стало плохо.
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игорь николаев, здоровье - общество
Шоубиз, Игорь Николаев, Здоровье - Общество
16:56 31.01.2023 (обновлено: 17:24 31.01.2023)
 
Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии

Певец Игорь Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкСъемки праздничной передачи "Русское Рождество"
Съемки праздничной передачи Русское Рождество - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Игорь Николаев опроверг новость о своем "критическом" состоянии. Певец признался, что проходит обследование.
"Информация о моем критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо. Надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время", – поделился музыкант в своей соцсети.
Однако он не раскрыл причину, по которой обратился в лечебницу.
Ранее в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации артиста с подозрением на инфаркт. Источники сообщили, что в ночь с 30 на 31 января композитору стало плохо.
Вдова Иосифа Кобзона Нелли на церемонии открытия памятника певцу Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище в Москве. 30 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 18:00Шоубиз
Вдову Кобзона госпитализировали в Москве
 
ШоубизИгорь НиколаевЗдоровье - Общество
 
 
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