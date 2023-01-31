https://ria.ru/20230131/nikolaev-1848730706.html
Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии
Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии - РИА Новости, 31.01.2023
Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии
Игорь Николаев опроверг новость о своем "критическом" состоянии. Певец признался, что проходит обследование. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:56
2023-01-31T16:56
2023-01-31T17:24
шоубиз
игорь николаев
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Игорь Николаев опроверг новость о своем "критическом" состоянии. Певец признался, что проходит обследование. Однако он не раскрыл причину, по которой обратился в лечебницу. Ранее в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации артиста с подозрением на инфаркт. Источники сообщили, что в ночь с 30 на 31 января композитору стало плохо.
https://ria.ru/20230126/kobzon-1847676286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь николаев, здоровье - общество
Шоубиз, Игорь Николаев, Здоровье - Общество
16:56 31.01.2023 (обновлено: 17:24 31.01.2023)
Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии
Певец Игорь Николаев опроверг сообщения о своем критическом состоянии