https://ria.ru/20230131/nikolaev-1848655902.html
Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт
Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт - РИА Новости, 31.01.2023
Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт
Игоря Николаева экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт. Композитор почувствовал боль в груди и обратился за помощью в ночь с 30 на 31 января. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:36
2023-01-31T13:36
2023-01-31T18:39
шоубиз
игорь николаев
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Игоря Николаева экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт. Композитор почувствовал боль в груди и обратился за помощью в ночь с 30 на 31 января. По данным Пятого канала, 63-летний артист сейчас находится в блоке интенсивной терапии.Ранее сообщалось, что госпитализировали вдову Иосифа Кобзона Нелли. Однако позже стало известно, что это плановый осмотр.
https://ria.ru/20230113/maslennikov-1844680176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь николаев
13:36 31.01.2023 (обновлено: 18:39 31.01.2023)
Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт
Певца Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт