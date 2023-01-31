https://ria.ru/20230131/nikolaev-1848655902.html

Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт

Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт - РИА Новости, 31.01.2023

Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт

Игоря Николаева экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт. Композитор почувствовал боль в груди и обратился за помощью в ночь с 30 на 31 января. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:36

2023-01-31T13:36

2023-01-31T18:39

шоубиз

игорь николаев

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Игоря Николаева экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт. Композитор почувствовал боль в груди и обратился за помощью в ночь с 30 на 31 января. По данным Пятого канала, 63-летний артист сейчас находится в блоке интенсивной терапии.Ранее сообщалось, что госпитализировали вдову Иосифа Кобзона Нелли. Однако позже стало известно, что это плановый осмотр.

https://ria.ru/20230113/maslennikov-1844680176.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

игорь николаев