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Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт - РИА Новости, 31.01.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230131/nikolaev-1848655902.html
Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт
Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт - РИА Новости, 31.01.2023
Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт
Игоря Николаева экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт. Композитор почувствовал боль в груди и обратился за помощью в ночь с 30 на 31 января. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:36
2023-01-31T18:39
шоубиз
игорь николаев
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Игоря Николаева экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт. Композитор почувствовал боль в груди и обратился за помощью в ночь с 30 на 31 января. По данным Пятого канала, 63-летний артист сейчас находится в блоке интенсивной терапии.Ранее сообщалось, что госпитализировали вдову Иосифа Кобзона Нелли. Однако позже стало известно, что это плановый осмотр.
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игорь николаев
Шоубиз, Игорь Николаев
13:36 31.01.2023 (обновлено: 18:39 31.01.2023)
 
Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт

Певца Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗакрытие международного конкурса "Новая волна — 2016"
Закрытие международного конкурса Новая волна — 2016 - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Игоря Николаева экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт. Композитор почувствовал боль в груди и обратился за помощью в ночь с 30 на 31 января.
По данным Пятого канала, 63-летний артист сейчас находится в блоке интенсивной терапии.
Ранее сообщалось, что госпитализировали вдову Иосифа Кобзона Нелли. Однако позже стало известно, что это плановый осмотр.
Блогер Дмитрий Масленников - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 16:30Шоубиз
Блогера Дмитрия Масленникова экстренно госпитализировали
 
ШоубизИгорь Николаев
 
 
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