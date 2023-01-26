Вдову Кобзона госпитализировали в Москве
Вдова Кобзона обратилась в московскую больницу из-за проблем с сердцем
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВдова Иосифа Кобзона Нелли на церемонии открытия памятника певцу Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище в Москве. 30 августа 2018
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вдову Иосифа Кобзона Нелли госпитализировали в Москве, сообщил "Пятый канал".
Причиной обращения 72-летней женщины в больницу послужили проблемы с сердцем. Она почувствовала недомогание несколько дней назад и принимала лекарства. Однако ее самочувствие не улучшилось.
Нелли Кобзон положили в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца, уточняет издание. Тем не менее диагноз вдовы артиста пока не сообщили.
Иосиф Кобзон женился на Нелли в 1971 году. Пара воспитала двоих детей – Андрея и Наталью. Певец скончался в 2018-м после продолжительной борьбы с онкологией.
Ранее народного артиста России Бедроса Киркорова выписали из больницы. Он находился в лечебнице на плановом обследовании.
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