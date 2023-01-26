https://ria.ru/20230126/kobzon-1847676286.html

Вдову Кобзона госпитализировали в Москве

Вдову Кобзона госпитализировали в Москве - РИА Новости, 26.01.2023

Вдову Кобзона госпитализировали в Москве

Вдову Иосифа Кобзона Нелли госпитализировали в Москве, сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T18:00

2023-01-26T18:00

2023-01-26T18:00

шоубиз

иосиф кобзон

нелли кобзон

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вдову Иосифа Кобзона Нелли госпитализировали в Москве, сообщил "Пятый канал". Причиной обращения 72-летней женщины в больницу послужили проблемы с сердцем. Она почувствовала недомогание несколько дней назад и принимала лекарства. Однако ее самочувствие не улучшилось. Нелли Кобзон положили в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца, уточняет издание. Тем не менее диагноз вдовы артиста пока не сообщили. Иосиф Кобзон женился на Нелли в 1971 году. Пара воспитала двоих детей – Андрея и Наталью. Певец скончался в 2018-м после продолжительной борьбы с онкологией. Ранее народного артиста России Бедроса Киркорова выписали из больницы. Он находился в лечебнице на плановом обследовании.

https://ria.ru/20221216/krasko-1839244736.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иосиф кобзон, нелли кобзон