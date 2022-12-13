https://ria.ru/20221213/bedros-1838420556.html

Бедроса Киркорова выписали из больницы

Бедроса Киркорова выписали из больницы - РИА Новости, 13.12.2022

Бедроса Киркорова выписали из больницы

Народного артиста РФ Бедроса Киркорова выписали из больницы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь его сына, певца Филипа Киркорова Екатерина Успенская. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:54

2022-12-13T17:54

2022-12-13T17:54

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Народного артиста РФ Бедроса Киркорова выписали из больницы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь его сына, певца Филипа Киркорова Екатерина Успенская."Да, все хорошо", - сказала она, отвечая на вопрос о его самочувствии.Она также добавила, что сейчас он находится дома.Ранее народный артист РФ Бедрос Киркоров находился в больнице в Москве на обследовании, об этом сообщила Успенская, опровергнув слухи о том, что он оказался в реанимации.

https://ria.ru/20221201/kirkorov-1835507793.html

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Владимир Лаврентьев

бедрос киркоров, москва, россия, общество